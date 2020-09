Novinky u žen: Brazilky ohodnotí stejně jako muže, padl přestupový rekord

O vyrovnání prémií pro reprezentující muže a ženy informovala Brazilská fotbalová federace (CBF).



„Už u nás nebude existovat žádný genderový rozdíl. CBF bude zacházet s muži a ženami stejně,“ uvedl prezident federace Rogério Caboclo v prohlášení na webu.

Stojí v něm, že Brazilky budou dostávat také stejné prémie jako muži za účast a výkony na velkých mezinárodních turnajích, jako jsou mistrovství světa nebo olympijské hry.

Brazílie se přidává ke zlomku zemí, kde v odměnách panuje rovnoprávnost. Australský fotbalový svaz loni v listopadu informoval o tom, že se dohodl s hráčskou unií na nové kolektivní smlouvě, která maže rozdíly mezi mužskou a ženskou reprezentací. K rovným platovým podmínkám přistoupily také asociace na Novém Zélandu a v Norsku.

Platové nerovnosti mezi profesionálními hráči a hráčkami se začaly intenzivněji řešit poté, co ženský národní tým USA loni v březnu zažaloval americkou fotbalovou asociaci kvůli genderové diskriminaci ve výdělcích a pracovních podmínkách. Soud letos v květnu žalobu zamítl, fotbalistky se proti rozsudku odvolaly. Po vedení žádají náhradu škody ve výši 66 milionů dolarů.

Je veřejným tajemstvím, že fotbalistky dostávají výrazně nižší odměny než muži. Na loňském MS ve Francii hrály po zvýšení dotace od FIFA o prémie v celkové výši 30 milionů dolarů, zatímco mužské týmy si v roce 2018 v Rusku rozdělily 400 milionů dolarů.

Vyšší a vyšší částky nicméně do ženského fotbalu pomalu proudí, což dokazuje i přestupová aktivita v ambiciózní anglické Women’s Super League: kluby během léta přivedly několik reprezentantek USA (Rose Lavelleová do Manchesteru City), Francie (Valerie Gauvinová do Evertonu) či Walesu (Jess Fishlocková do Readingu).

Veškerou pozornost si však vzápětí uzmula Chelsea, která z Wolfsburgu získala kapitánku dánské reprezentace Pernille Harderovou.

Pernille Harderová dělala ve Wolfsburgu kapitánku, v nové sezoně už bude oblékat dres anglické Chelsea.

Ta mezi fotbalistkami patří k nejlepším a nejznámějším, v minulých čtyřech sezonách pomohla Wolfsburgu ke čtyřem německým double za sebou. V neděli se s ním rozloučila ve finále Ligy mistryň, v němž její tým podlehl 1:3 Lyonu.



„Pernille je jednou z nejlepších hráček na světě. Mohla hrát kdekoli, ale vybrala si nás,“ radovala se Emma Hayesová, trenérka Chelsea.



Jde o doposud nejvyšší přestup v ženském fotbale. V porovnání s mužskou sférou však částka – se vším respektem – působí poněkud úsměvně, posuďte sami: podle spekulací médií anglický klub za sedmadvacetiletou útočnici zaplatil zhruba 300 tisíc eur (téměř osm milionů korun).

Rekordní ženský transfer tudíž představuje pouze zlomek financí, které se točí v mužském fotbale. Přestupové částky jsou na této úrovni v jednotkách či desítkách milionů, maximem je 222 milionů eur (víc než šest miliard korun), které před třemi lety zaplatil Paris Saint-Germain za Neymara.