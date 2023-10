Reprezentační premiéra fotbalistek cílí v hradecké aréně na rekordní návštěvu

Dosud drží rekord teplická AGC Aréna Na Stínadlech, kde se na zápas ženského národního týmu přišlo podívat 3 242 diváků. O vstupenky na utkání, v němž se český tým může v případě výhry přiblížit postupu do elitní skupiny této soutěže, je velký zájem.

A zájem, jaký může o zápas český národní tým očekávat, ukázaly už první chvíle týmu v Hradci. Nedělní otevřený trénink na vedlejším stadionu hradecké Slavie totiž sledovaly desítky fanoušků.

„Bylo to velmi příjemné setkání. Věříme tomu, že fanoušci dorazí i v úterý na samotný zápas. Jejich podpora je pro nás velmi důležitá,“ řekla po tomto tréninku kapitánka týmu Klára Cahynová.

Antria Michailová (vlevo) z Kypru a Klára Cahynová z Česka bojují o míč.

Nová hradecká aréna se reprezentační premiéry dočkala jen necelé tři týdny po svém prvním oficiálním utkání. Pro všechny české hráčky to tak bude premiérové utkání v tomto prostředí.

„V nové malšovické aréně jsem samozřejmě ještě neměla možnost hrát. Jsem moc ráda za to, že si ve svém rodném městě v nové aréně zahraji. Věřím tomu, že se nám v Hradci bude dařit a že důležitý zápas proti Bosně zvládneme,“ řekla k blížícímu se utkání Michaela Khýrová.

Právě pro ni jako pro hradeckou rodačku bude utkání hodně speciální, před svým odchodem do pražské Slavie, kde stále tato třiadvacetiletá hráčka působí, odehrála v barvách Hradce pět sezon.

Český tým půjde do dnešního zápasu jako druhý tým tabulky skupiny B4. Na druhou příčku je odsunula páteční porážka 0:1 na hřišti dnešních soupeřek. Šlo o jejich třetí duel v této skupině, který jim přinesl první bodovou ztrátu. O tom, že z Bosny a Hercegoviny odjedou bez bodu, rozhodla až 88. minuta, ve které Bosna a Hercegovina vstřelila jedinou branku zápasu.

„Dostat gól těsně před koncem, je to nejhorší, co se vám může ve fotbale stát. Pak už nemáte čas s tím cokoliv udělat a bohužel jsme to nezvládly. Věříme, že ten následující domácí zápas bude vypadat úplně jinak a že získáme tři body,“ uvedla záložnice Eliška Sonntagová.

Podle ní byla porážka zbytečná: „Dostaly jsme úplně zbytečný gól, navíc v době, kdy jsme byly na koni. Měly jsme zápas ve svých rukách a měly jsme ho vyhrát.“

Druhou možnost zdolat tým Bosny a Hercegoviny budou mít české hráčky právě dnes. Mohou při tom spoléhat na výraznou podporu fanoušků, pořadatelé předpovídají, že malšovická aréna bude téměř plná. Fanoušci se dokonce mohou těšit na fanzonu, která se hned vedle stadionu otevře už ve 14.30. K dispozici budou mimo jiné atrakce pro děti, Foodtrack a chybět nebudou ani maskoti českého národního týmu.

Na dnešní reprezentační premiéru v hradecké aréně naváže už za necelé tři týdny reprezentace fotbalistů do 21 let, která se zde 20. listopadu utká v přípravném utkání se Slovenskem.