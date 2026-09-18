Bílek na tiskové konferenci ujistil, že pro závěrečná tři kola je jednoznačným cílem alespoň druhé místo a postup do baráže.
Hned tři nováčci v týmu jsou z Baníku Ostrava, a to brankář Martin Hrubý, obránce Jiří Míček a útočník Vít Škrkoň. Poprvé si za jednadvacítku mohou zahrát středopolaři Sochůrek (Sparta), Tobias Boledovič (Pardubice) a Milan Lexa (Liberec). Naopak chybí Ambros, jenž dosud zasáhl do všech kvalifikačních zápasů.
„Komunikace s trenérem áčka Santim Deniou probíhá neustále. Samozřejmě bych si přál mít co nejsilnější kádr. Na druhou stranu jednadvacítka by měla sloužit k tomu, aby se hráči rozvíjeli a časem dostávali příležitost i v A-týmu. Když pak někdo dostane šanci, je to vlastně trochu i vyznamenání pro nás,“ uvedl Bílek a okomentoval i nominaci osmnáctiletého Sochůrka.
„Došli jsme k závěru, že pro Huga bude lepší, když se pro tento sraz zapojí k nám. Je to hodně mladý kluk. Teď za Spartu dostal dvakrát příležitost v základní sestavě, podal skvělý výkon. Věřím tomu, že jeho držení míče, aktivita i technika nám hodně pomůže,“ uvedl jednašedesátiletý trenér.
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Jednadvacítku čekají postupně zápasy v Ázerbájdžánu (25. září), doma s Bulharskem (30. září) a v Portugalsku (6. října). Češi mají na druhém místě tříbodový náskok na nejbližší konkurenty. Zároveň jsou ale pět bodů za suverénním Portugalskem, přímý postup na mistrovství Evropy 2027 v Albánii a Srbsku tak není příliš pravděpodobný.
„Cíl je jednoznačný, postoupit na mistrovství Evropy. V první řadě dostat se minimálně do baráže. Všichni víme, že Portugalci mají kvalifikaci rozehranou velmi dobře, tam je jasné, kdo je největší favorit. My se pravděpodobně budeme bít o postup do baráže. Chceme vyhrát první dvě utkání, aby se nerozhodovalo v posledním zápase v Portugalsku,“ řekl Bílek.
Podzimní reprezentační okno je neobvykle dlouhé, Bílek ale nevidí příliš rozdílů. „Sraz je samozřejmě delší, ale budeme se hlavně soustředit na to, abychom byli připravení na každý zápas. Je jedno, jestli spolu budeme osm nebo osmnáct dnů. Máme sraz v pondělí a hned druhý den odlétáme do Ázerbájdžánu, takže ten program je vyřešený,“ dodal bývalý kouč reprezentačního A-týmu.
|Post
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Adam Dvořák
|Jelgava
|0
|0
|Martin Hrubý
|Baník Ostrava
|0
|0
|Jan Koutný
|Olomouc
|7
|0
|Obránci
|Mikuláš Konečný
|Slavia Praha
|2
|0
|Ondřej Kričfaluši
|Union Saint-Gilloise
|17
|2
|Filip Lissah
|Swansea
|2
|0
|Jiří Míček
|Baník Ostrava
|0
|0
|Adam Ševínský
|Sparta Praha
|7
|0
|Záložníci
|Tobias Boledovič
|Pardubice
|0
|0
|Alexandr Bužek
|Liberec
|5
|0
|Tomáš Jelínek
|Pardubice
|7
|0
|Pavel Kačor
|Slavia Praha
|2
|0
|Albert Labík
|Artis Brno
|13
|0
|Milan Lexa
|Liberec
|0
|0
|Dominik Pech
|YB Bern
|2
|0
|Tom Slončík
|Hradec Králové
|8
|0
|Hugo Sochůrek
|Sparta Praha
|0
|0
|Matěj Šín
|Den Haag
|9
|1
|Útočníci
|Yannick Eduardo
|Den Haag
|7
|2
|Lukáš Mašek
|Liberec
|6
|4
|Matěj Mikulenka
|Liberec
|4
|3
|Vít Škrkoň
|Baník Ostrava
|0
|0
|Matyáš Vojta
|Sparta Praha
|10
|1