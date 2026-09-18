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Bílek nominoval do jednadvacítky šest nováčků, pomůže i Sochůrek

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  13:48

Michal Bílek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek povolal pro závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy šest nováčků. Je mezi nimi i účastník nedávného světového šampionátu Hugo Sochůrek, naopak chybí opora mužstva Lukáš Ambros, který dostal premiérovou pozvánku do národního A-týmu.

Bílek na tiskové konferenci ujistil, že pro závěrečná tři kola je jednoznačným cílem alespoň druhé místo a postup do baráže.

Hned tři nováčci v týmu jsou z Baníku Ostrava, a to brankář Martin Hrubý, obránce Jiří Míček a útočník Vít Škrkoň. Poprvé si za jednadvacítku mohou zahrát středopolaři Sochůrek (Sparta), Tobias Boledovič (Pardubice) a Milan Lexa (Liberec). Naopak chybí Ambros, jenž dosud zasáhl do všech kvalifikačních zápasů.

„Komunikace s trenérem áčka Santim Deniou probíhá neustále. Samozřejmě bych si přál mít co nejsilnější kádr. Na druhou stranu jednadvacítka by měla sloužit k tomu, aby se hráči rozvíjeli a časem dostávali příležitost i v A-týmu. Když pak někdo dostane šanci, je to vlastně trochu i vyznamenání pro nás,“ uvedl Bílek a okomentoval i nominaci osmnáctiletého Sochůrka.

„Došli jsme k závěru, že pro Huga bude lepší, když se pro tento sraz zapojí k nám. Je to hodně mladý kluk. Teď za Spartu dostal dvakrát příležitost v základní sestavě, podal skvělý výkon. Věřím tomu, že jeho držení míče, aktivita i technika nám hodně pomůže,“ uvedl jednašedesátiletý trenér.

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Jednadvacítku čekají postupně zápasy v Ázerbájdžánu (25. září), doma s Bulharskem (30. září) a v Portugalsku (6. října). Češi mají na druhém místě tříbodový náskok na nejbližší konkurenty. Zároveň jsou ale pět bodů za suverénním Portugalskem, přímý postup na mistrovství Evropy 2027 v Albánii a Srbsku tak není příliš pravděpodobný.

„Cíl je jednoznačný, postoupit na mistrovství Evropy. V první řadě dostat se minimálně do baráže. Všichni víme, že Portugalci mají kvalifikaci rozehranou velmi dobře, tam je jasné, kdo je největší favorit. My se pravděpodobně budeme bít o postup do baráže. Chceme vyhrát první dvě utkání, aby se nerozhodovalo v posledním zápase v Portugalsku,“ řekl Bílek.

Podzimní reprezentační okno je neobvykle dlouhé, Bílek ale nevidí příliš rozdílů. „Sraz je samozřejmě delší, ale budeme se hlavně soustředit na to, abychom byli připravení na každý zápas. Je jedno, jestli spolu budeme osm nebo osmnáct dnů. Máme sraz v pondělí a hned druhý den odlétáme do Ázerbájdžánu, takže ten program je vyřešený,“ dodal bývalý kouč reprezentačního A-týmu.

PostJméno a příjmeníKlubPočet startůBranky
BrankářiAdam DvořákJelgava00
Martin HrubýBaník Ostrava00
Jan KoutnýOlomouc70
ObránciMikuláš KonečnýSlavia Praha20
Ondřej KričfalušiUnion Saint-Gilloise172
Filip LissahSwansea20
Jiří MíčekBaník Ostrava00
Adam ŠevínskýSparta Praha70
ZáložníciTobias BoledovičPardubice00
Alexandr BužekLiberec50
Tomáš JelínekPardubice70
Pavel KačorSlavia Praha20
Albert LabíkArtis Brno130
Milan LexaLiberec00
Dominik PechYB Bern20
Tom SlončíkHradec Králové80
Hugo SochůrekSparta Praha00
Matěj ŠínDen Haag91
ÚtočníciYannick EduardoDen Haag72
Lukáš MašekLiberec64
Matěj MikulenkaLiberec43
Vít ŠkrkoňBaník Ostrava00
Matyáš VojtaSparta Praha101
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