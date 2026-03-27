Podruhé v řadě bez gólu. Fotbalisté do 21 let uhráli se Skotskem v kvalifikaci ME bod

Autor: ,
  22:16aktualizováno  22:20
Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027 remizovali 0:0 ve Skotsku. Oba týmy zůstávají v tabulce skupiny B na druhém a třetím místě se stejným bodovým ziskem, „Lvíčata“ ale mají oproti ostrovnímu celku zápas k dobru. Svěřenci trenéra Michala Bílka nezvítězili v kvalifikaci potřetí za sebou, v dalším duelu přivítají v úterý v Chomutově beznadějně poslední Gibraltar.

Trenér Michal Bílek. | foto: David Young / Actionplus / Profimedia

Na šampionát v Albánii a Srbsku přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

V Dundee se hrál po většinu zápasu otevřený fotbal s šancemi na obou stranách. Po čtvrthodině Koutný až nadvakrát zkrotil Lawrenceovu ránu, vzápětí Ambros z přímého kopu jen o centimetry minul skotskou bránu. Nejblíže gólu byl v úvodním dějství Vojta, jehož hlavičku vykopl na čáře Tod. Skotský záložník se chvíli nato dostal k nebezpečnému zakončení přes váhajícího Čoudka, Koutný zasáhl.

Jedenadvacítku před Skotskem doplní i Lissah, Angličan s českým pasem

Skotský kouč Gemmill udělal o poločasové pauze hned tři změny v sestavě a v 53. minutě mohli jít jeho svěřenci do vedení, Stewart ve stoprocentní šanci hlavou netrefil bránu. Na druhé straně prověřil gólmana Adamse znovu aktivní Ambros.

V závěreční půlhodině si „Lvíčata“ vytvářela místy tlak, do šancí už se ale příliš nedostávala a po remíze s lídrem skupiny Portugalskem hrála 0:0 podruhé za sebou. V 87. minutě mohl rozhodnout střídající Šín, jeho ránu z otočky vyrazil Adams nad břevno. Trenéra Bílka může těšit alespoň čtvrté čisté konto v kvalifikaci, k němuž přispěl i debutující obránce Lissah, který působí ve skotské lize v dresu Falkirku a dnes odehrál celé utkání.

Češi si proti konkurentovi v tabulce udrželi lepší vzájemnou bilanci, která rozhoduje v případě bodové rovnosti. V září zdolali Skotsko doma 2:0. Portugalsko má však na prvním místě už pětibodový náskok a je blízko přímému postupu.

Kvalifikace ME U21
Utkání skupiny B 27. 3. 2026 20:00
Skotsko Skotsko : Česko Česko 0:0 (0:0)
Sestavy:
Adams – Lobban, Mullen, Graham, Frame – Lawrence (46. One), Ure, Watson (C) – Mebude (46. Allan), Stewart (60. Wilson), Tod (46. Carr).
Sestavy:
Koutný – Lissah, Čoudek, Kričfaluši (C) – Jelínek – Chytrý, Planka (65. Šín), Ambros (85. Kačor), Labík – Vojta, Eduardo (76. Mikulenka).
Náhradníci:
McFarlane – Dede, Wilson, One, Steven, Fletcher, Carr, Cleall-Harding, Allan.
Náhradníci:
Andrew – Hunal, Král, Mikulenka, Šín, Šiler, Penxa, Kačor, Pech.
Žluté karty:
18. Tod
Žluté karty:
68. Kričfaluši

Rozhodčí: Muñiz – Sánchez, Naranjo (ESP)

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

Školní batůžky a černé pásky. Íránci připomněli oběti útoku na dívčí školu

Íránští fotbaloví reprezentanti se školními batůžky, kterými chtěli připomenout...

Íránští fotbaloví reprezentanti nastoupili k pátečnímu přípravnému utkání proti Nigérii s černými páskami na rukávech a se školními batůžky, kterými chtěli připomenout oběti útoku na dívčí školu v...

27. března 2026  18:55

Jak korupční kauzu vnímá Polsko? V klubu zjišťují, co se u nás děje, popisuje Přikryl

Tomáš Přikryl z Odry Opole se snaží zblokovat přihrávku ostravského záložníka...

Co se to tam u vás děje? Kdo jsou lidé podezřelí z ovlivňování fotbalových zápasů? I na takové dotazy musel tento týden odpovídat někdejší mládežnický reprezentant Tomáš Přikryl, jenž aktuálně působí...

27. března 2026  18:21

KOMENTÁŘ: Tohle srdce bije dál. I bez pásky. Může národní tým hrát bez Součka?

Tomáš Souček slaví se spoluhráči postup přes Irsko v dodatečné kvalifikace na...

V silných prohlášeních se nevyžívá, není to jeho styl. Sám ví, že se nenarodil jako excelentní řečník. Ale ta věta měla ve čtvrtek večer silný nádech. „Můžou mi vzít pásku, ale nemůžou mi vzít...

27. března 2026

Příběh slovenského kolapsu. Tým zestárl a Calzonovi končí smlouva: Je čas na změny!

Zklamání slovenských reprezentantů v boji o mistrovství světa. Na snímku jsou...

Stoupl si před kamery a vysvětloval další nezdar. Nevděčná role, které si jako kapitán Sparty v posledních týdnech užil dost. Nejprve šok v domácím poháru s Boleslaví, pak ťafka v derby a vyřazení z...

27. března 2026  15:48

Nejlepší Krejčí, nejhorší Chorý. Čtenáři hodnotili výkon fotbalistů s Irskem přísně

Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí slaví vyrovnávací gól proti Irsku -...

Celkově by se čtvrteční zápas s Irskem podle čtenářské ankety iDNES.cz nevešel ani mezi tři nejlepší zápasy v kvalifikaci. Přesto byl pro české fotbalisty klíčovým v udržení šance na postup na...

27. března 2026  15:14

Dánské obavy z Čechů: Mají nejvyšší tým v Evropě, hrají hodně fyzický fotbal

Dánský kouč Brian Riemer během semifinále baráže proti Severní Makedonii.

Trenér dánských fotbalistů Brian Riemer krátce před čtvrteční půlnocí zodpověděl na tiskové konferenci poslední dotaz novinářů, zvedl se od stolu a odcházel z pódia. Když v tom si na mobilu jednoho z...

27. března 2026  14:36

Drž se radši zubařiny! spílal irský reportér trenérovi. Toho porážka v Praze bolela

Trenér irských fotbalistů Heimir Hallgrímsson během utkání s Českem.

Ví se o něm, že díky svému nevšednímu přístupu dokázal tenhle bývalý zubař s islandským nároďákem zázračně postoupit na mistrovství světa. A v Irsku doufali, že by s nimi mohl zopakovat totéž. Jenže...

27. března 2026  12:02

Někteří z obviněných v sázkařské kauze měli způsobit škodu přes deset milionů

Policie eskortuje tři obviněné k vazebnímu zasedání na zlínském okresním soudu...

Škoda v korupční fotbalové kauze týkající se sázek na zmanipulované zápasy se mohla u některých obviněných vyšplhat přes deset milionů korun. Rozsah se u jednotlivých obviněných liší, řekl na dotaz...

27. března 2026  10:36,  aktualizováno  11:03

Přišel na penalty, pryč musel na nosítkách. Szmodics po střetu strávil noc v nemocnici

Závěr zápasů poznamenalo zranění irského hráče.

Pět minut před koncem prodloužení přišel jako pomoc do případného penaltového rozstřelu. Jenže hned chvíli poté narazil do ramene Štěpána Chaloupka a bezvládně sebou práskl o zem. Tma. K ležícímu...

27. března 2026  10:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vazba pro Prokeše ve fotbalové kauze je pravomocná, Býmovi a spol. běží lhůta

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Kvůli fotbalové korupční kauze skončili ve vazbě celkem čtyři obvinění, mezi nimi jsou Jakub Prokeš, bývalý manažer třetiligového Startu Brno, a také Pavel Býma, bývalý funkcionář FC Zlínsko a...

26. března 2026  12:56,  aktualizováno  27. 3. 10:36

Zprvu odstrčený, pak v důležité roli. Můžou mi vzít pásku, ale ne srdce, řekl Souček

Tomáš Souček slaví proměněnou penaltu.

Když fotbalové reprezentaci bylo v semifinále baráže proti Irsku ouvej, přišel na hřiště Tomáš Souček. „A pomohl k obratu,“ uznal trenér Miroslav Koubek. Je prvním koučem národního mužstva, který...

27. března 2026  9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.