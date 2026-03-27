Podruhé v řadě bez gólu. Fotbalisté do 21 let uhráli se Skotskem v kvalifikaci ME bod

Na šampionát v Albánii a Srbsku přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
V Dundee se hrál po většinu zápasu otevřený fotbal s šancemi na obou stranách. Po čtvrthodině Koutný až nadvakrát zkrotil Lawrenceovu ránu, vzápětí Ambros z přímého kopu jen o centimetry minul skotskou bránu. Nejblíže gólu byl v úvodním dějství Vojta, jehož hlavičku vykopl na čáře Tod. Skotský záložník se chvíli nato dostal k nebezpečnému zakončení přes váhajícího Čoudka, Koutný zasáhl.
Skotský kouč Gemmill udělal o poločasové pauze hned tři změny v sestavě a v 53. minutě mohli jít jeho svěřenci do vedení, Stewart ve stoprocentní šanci hlavou netrefil bránu. Na druhé straně prověřil gólmana Adamse znovu aktivní Ambros.
V závěreční půlhodině si „Lvíčata“ vytvářela místy tlak, do šancí už se ale příliš nedostávala a po remíze s lídrem skupiny Portugalskem hrála 0:0 podruhé za sebou. V 87. minutě mohl rozhodnout střídající Šín, jeho ránu z otočky vyrazil Adams nad břevno. Trenéra Bílka může těšit alespoň čtvrté čisté konto v kvalifikaci, k němuž přispěl i debutující obránce Lissah, který působí ve skotské lize v dresu Falkirku a dnes odehrál celé utkání.
Češi si proti konkurentovi v tabulce udrželi lepší vzájemnou bilanci, která rozhoduje v případě bodové rovnosti. V září zdolali Skotsko doma 2:0. Portugalsko má však na prvním místě už pětibodový náskok a je blízko přímému postupu.
Adams – Lobban, Mullen, Graham, Frame – Lawrence (46. One), Ure, Watson (C) – Mebude (46. Allan), Stewart (60. Wilson), Tod (46. Carr).
Koutný – Lissah, Čoudek, Kričfaluši (C) – Jelínek – Chytrý, Planka (65. Šín), Ambros (85. Kačor), Labík – Vojta, Eduardo (76. Mikulenka).
McFarlane – Dede, Wilson, One, Steven, Fletcher, Carr, Cleall-Harding, Allan.
Andrew – Hunal, Král, Mikulenka, Šín, Šiler, Penxa, Kačor, Pech.
18. Tod
68. Kričfaluši
Rozhodčí: Muñiz – Sánchez, Naranjo (ESP)