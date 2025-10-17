Čeští fotbalisté se po propadáku s Faery sesunuli v žebříčku FIFA

Česká reprezentace v říjnu odehrála dva kvalifikační zápasy o postup na mistrovství světa. Nejprve doma remizovala 0:0 s Chorvatskem a pak odjela s porážkou 1:2 z Faerských ostrovů, které se posunuly o devět míst na 127. příčku. V součtu s výhrou 4:0 nad Černou Horou připsaly za říjen takřka 38 bodů, nejvíce ze všech zemí v žebříčku. Naopak český tým odepsal přes 15 bodů.
I v listopadu čekají národní tým dva zápasy. Do nich půjde už bez odvolaného trenéra Ivana Haška, o jeho nástupci se stále jedná. Reprezentace nejprve 13. listopadu přivítá v přípravném duelu San Marino a o čtyři dny později zakončí kvalifikaci doma proti proti dalšímu fotbalovému „trpaslíkovi“ Gibraltaru.
Český tým může definitivu druhého místa ve skupině a účast v play off o mistrovství světa získat ještě před zápasem s Gibraltarem, pokud Faeřané, kteří na třetí pozici ztrácejí bod, podle očekávání o tři dny dříve prohrají v Chorvatsku. Národní celek měl už před startem kvalifikace téměř jisté místo v play off díky tomu, že loni ovládl svou skupinu Ligy národů.
Listopadové vydání žebříčku bude klíčové pro nasazení týmů při losu play off. Češi v propočtech aktuálně figurují na rozmezí druhého a třetího koše. Celky v prvních dvou koších budou mít pro semifinále baráže výhodu domácího prostředí.
Pořadí fotbalových reprezentací v žebříčku FIFA
k 17. říjnu (v závorce předchozí umístění)
1. (1.) Španělsko 1881 b., 2. (3.) Argentina 1872, 3. (2.) Francie 1863, 4. (4.) Anglie 1824, 5. (5.) Portugalsko 1778, 6. (7.) Nizozemsko 1760, 7. (6.) Brazílie 1759, 8. (8.) Belgie 1740, 9. (10.) Itálie 1717, 10. (12.) Německo 1713, 11. (9.) Chorvatsko 1710, 12. (11.) Maroko 1710, 13. (13.) Kolumbie 1696, 14. (14.) Mexiko 1683, 15. (15.) Uruguay 1678, 16. (16.) USA 1673, 17. (17.) Švýcarsko 1653, 18. (18.) Senegal 1651, 19. (19.) Japonsko 1645, 20. (20.) Dánsko 1641, ...44. (39.) Česko 1485, 200. (200.) Gibraltar 823, 210. (210.) San Marino 728