Fotbalisté do 20 let si v přípravě proti Itálii přejí plný táborský stadion

„Věříme, že český národní tým najde v Táboře to správné domácí prostředí, které mu přinese vítězství. Naším přáním je, aby se k nám mládežnické reprezentace rády vracely,“ potvrdil Martin Vozábal, výkonný ředitel místního druholigového klubu.

Tomu se už před několika lety podařilo dostat na jih Čech tým do jednadvaceti let. Bylo to ještě za jeho působení v Českých Budějovicích. Od té doby hrají „lvíčata“ v krajském městě většinu svých domácích zápasů.

„Postup byl teď hodně podobný jako tehdy. Oslovil jsem svaz a trenéra daného výběru, kterým byl tehdy Aleš Křeček. Pozval jsem ho k nám, jemu se tady líbilo. Pak jsme se dostali k různým schvalovacím procesům a nakonec se to podařilo. Pro nás je to důležitý krok ke zvelebení stadionu,“ potvrzuje Vozábal.

Křeček už ve funkci není, hlavním koučem je Pavel Šustr. „Prostředí v Táboře je fotbalové, hrací plocha výborná a věřím, že se nám zde bude herně i výsledkově dařit,“ naznačil Šustr.

Jeho přání je stejné s tím, jaké má vedení klubu – aby na stadion s kapacitou přibližně dva tisíce míst dorazilo co nejvíce fanoušků a Kvapilka byla plná. Držitelé permanentních karet a děti půjdou na utkání zdarma, ostatní zaplatí 50 korun. „Nechceme na vstupném vydělat. I proto rozdáváme vstupenky do klubů v okolí. Přejeme si stadion zaplnit. Lidé se teď naučili chodit, tak snad to potvrdí,“ doufá Vozábal.

Česká reprezentace je v Táboře od pátku. Klub jí pomáhá či zajišťuje ubytování, přesuny i stravu. Češi budou trénovat na Kvapilce. Italové dorazili v sobotu a připravovat se budou na Svépomoci či na stadionu Míru.

Režie reprezentačního utkání je pevně daná, a tak do něj Táborští nebudou moci výrazněji zasahovat. Každopádně bude na místě i předseda svazu Petr Fousek a o úvodní výkop se postará hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

V českém výběru není žádný Jihočech. Táborský Alexandr Sojka se dostal mezi náhradníky, stejně jako budějovická dvojice Libor Bastl a Daniel Hais. Mužstvo je však plné hráčů, kteří minimálně nakoukli do první ligy. Italové zase přivezou nadějné mladíky ze Serie B či nejvyšší soutěže. V Táboře byla mládežnická reprezentace naposledy před dvěma lety, tehdy to byl tým do 18 let.