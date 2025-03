Reprezentanti rozdávali lístky i v zoo. Ať je na Nizozemce rekord, burcují

„Chtěli bychom nejlíp vyprodané tribuny, ale budeme rádi za kohokoli, kdo bude mít čas,“ vzkázal záložník Dominik Pech.

Turnaj, jehož „nečeské“ zápasy oprašují slávu blšanské fotbalové vísky, pro domácí barvy graduje na chomutovském Letním stadionu. Jak návštěvami, tak silou soupeřů.

Nejprve vítězství nad Lucemburskem 2:0, v hledišti 720 lidí.

V sobotu výhra nad Chorvatskem 1:0, v ochozech 1 090 diváků.

V úterý od pěti vpodvečer bude nejsilnější vyzyvatel a podle všeho i nejvyšší návštěva. Karty jsou jasně rozdané: když česká U19 neprohraje, postoupí na Euro, získají-li tři body Nizozemci, slaví oni. Čáru přes rozpočet jim udělala bezbranková remíza s Lucemburskem.

„Nizozemci mají hodně hráčů, kteří kromě domácí nejvyšší soutěže nastupovali i v Lize mistrů. Bude to nejtěžší zápas,“ uvědomuje si slávista Pech. „Ale my turnaj chceme končit s devíti body.“

Fanoušci by mohli být faktorem X, který postrčí mladíky k úspěchu. I proto trenér Aleš Křeček žádal, ať se elitní fáze kvalifikace pořádá na domácí půdě. Podařilo se.

„Diváky jsme na poslední zápas pozvali výkonem i výsledkem proti Chorvatům. Chceme pro to udělat i něco navíc, a tak kluci zase budou rozdávat vstupenky, ať máme rekord návštěvnosti na turnaji,“ prozradil Křeček. „Hráči už před Chorvatskem chodili po městě, byli také v zooparku a lístky dávali kolemjdoucím. Lidé byli překvapení, ale kvitovali to. Myšlenka je skvělá, přišli s ní sami kluci a my je podpořili.“

Chomutov, 22. 03. 2025, elitní fáze kvalifikace o mistrovství Evropy U19. Česko U19 - Chorvatsko U19. Domácí Václav Jindra hlavičkuje, brání ho Lovre Kulušič. Foto: Petr Bílek, MAFRA

A důležitá je i podpora od publika. Jako v sobotu, když Češi odolávali závěrečnému náporu soupeře. „Když jsme byli pod tlakem, brali nás křeče, ale lidi začali fandit a drželi nás. Vytvořili perfektní kulisu,“ smekl kouč. Čeští junáci fanoušky fotbalem baví. Napadají protivníka už před jeho vápnem. „Chceme hrát intenzivně, běhat, presovat, držet balon a být na něm dobří,“ vykreslil Pech, jakou DNA týmu Křeček vtiskl.

Pevná je zatím i obrana, na turnaji ještě nepovolila ani jednou. „V sezoně jsme neměli problém dávat branky, ale defenziva nás trošku trápila. Kdybychom nulu uhráli i v posledním utkání, byli bychom tam!“ nadhodil Křeček.

Oslava před plným stadionem by úspěchu dodala ještě větší šmrnc.