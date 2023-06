Izrael při debutu na MS fotbalistů do 20 let prošel přes Brazílii do semifinále

Izraelcům se podařilo dvakrát srovnat skóre, z 0:1 v druhém poločase a z 1:2 na začátku prodloužení. V závěru první části nastavení poslal Dor Turgeman poprvé v utkání Izrael do vedení, které mohli v druhé patnáctiminutovce jeho spoluhráči ještě zvýšit, ale neproměnili dvě penalty. Výsledek ale outsider udržel a v semifinále se střetne s vítězem zápasu USA - Uruguay.

Matheus Martins z Brazílie utěšovaný trenérem Ramonem Menezesem.

Izrael si premiérový start na MS dvacítek vybojoval loni díky postupu do semifinále mistrovství Evropy hráčů do 19 let, kde podlehl až ve finále Anglii. Šampionát se měl původně konat v Indonésii, ale kvůli odporu tamních konzervativních muslimů právě proti účasti Izraele jí FIFA koncem března pořadatelství odebrala a přesunula turnaj do Argentiny.