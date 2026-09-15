„Pozvali jsem nejlepšího hráče na světě, našeho kapitána Lionela Andrése Messiho, aby odehrál zaslouženou rozlučku zde v Argentině 6. října,“ uvedl Tapia na sociálních sítích. Devětatřicetiletý Messi ohlásil konec v argentinském dresu před dvěma týdny.
S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 a letos získal stříbro. Osminásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího hráče světa odehrál za Argentinu 207 utkání a vstřelil 125 gólů. Dosud naposledy v národním týmu nastoupil ve finále světového šampionátu v Americe, v němž Jihoameričané podlehli 0:1 po prodloužení Španělsku.
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Nakonec ale podle všeho přidá ještě jedno utkání. Argentina dnes oznámila, že na přelomu září a října odehraje tři přípravné duely na domácí půdě: nejprve 30. září proti Bolívii v Córdobě a poté na stadionu Monumental v Buenos Aires 3. října proti Burkina Fasu a o tři dny později na stejném místě s Beninem.
A právě v závěrečném duelu by měl Messi absolvovat svou rozlučku. „Navíc poté, co jsme získali Lionelův souhlas, chceme pozvat všechny mistry světa z Kataru, aby se k němu připojili, společně se svými rodinami, a byli svědky ‚posledního tanga‘ nejlepšího světového hráče,“ dodal Tapia.