43 zápasů a dost. Anglie přerušila Španělům unikátní sérii, vyhrála i Francie

Na madridském stadionu Metropolitano zaostávali po necelé hodině hry už o tři branky. Těsně před poločasem proměnil penaltu držitel Zlatého míče Kane a do 57. minuty se trefili také obránci Arsenalu Konsa a White.
I díky vyloučení Andersona Španělé zápas zdramatizovali, ale ke gólům Oyarzabala z penalty a Williamse už další trefu nepřidali. Skupinu A3 tak zakončili na druhém místě za Anglií, oba týmy postoupily do čtvrtfinále.
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Chorvatsko - Česko 2:1, drama v závěru, fotbalisté však padli i pošesté a sestupují
Francie už s Mbappém, který se vrátil po zranění, zvítězila 2:1 nad Tureckem a ovládla skupinu A1. Mužstvo kouče Zinédina Zidanea se poprvé prosadilo až ve druhé poločase, když si míč do vlastní branky srazil hostující stoper Töpcu. Druhou branku vstřelil ve svém druhém zápase za reprezentaci střídající Kroupi. Za Turky už jen v závěru snížil stoper Bardakci. Společně s Českem jako první od sezony 2020/21 prohráli v elitní skupině Ligy národů všechny zápasy.
Druhým čtvrtfinalistou ze skupiny A1 se stala Belgie po vítězství 4:1 nad Itálií, které by k postupu stačil bod. Italové se sice v 11. minutě ujali vedení, když se stejně jako v minulém utkání proti Francii trefil Esposito, ale Belgičané zápas otočili ještě během úvodní půlhodiny. Postupně se prosadili obránci De Cuyper a Ngoy, třetí branku přidal křídelník Manchesteru City Doku. Skóre uzavřel deset minut před koncem Moreira.
Do Ligy B slaví postup Albánie, které v rozhodujícím zápase skupiny C1 zvítězila v Budapešti 2:0 nad Běloruskem. Druhým postupujícím do Ligy B se stala už ve čtvrtek Černá Hora, která dnes na Kypru vyhrála 4:1.
49. Topçu (vla.)
80. Kroupi
90. Bardakcı
Maignan (46. Restes) – Kumbedi, Jacquet, Konaté, Diouf – Cherki (82. Zaïre-Emery), Da Cunha, Rabiot (63. Camavinga) – Olise (85. Pagis), Mbappé (C), Barcola (63. Kroupi).
Özer – Yılmaz (81. Kadıoğlu), Demiral, Bardakcı, Topçu, Elmalı (81. Aydın) – Yüksek (61. Özcan), Çalhanoğlu (C) (81. Kökçü), Uzun (69. Akgün) – Güler, Gül.
Risser – Gusto, Truffert, Mayulu, Yoro.
Destanoglu, Öztaşdelen – Fakılı, Ünal, Kaplan, Eskihellaç.
55. Konaté
56. Yılmaz
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin (ENG)
65. Oyarzabal
75. Nico Williams
45. Kane
53. Konsa
57. White
Simón (C) – Pubill (20. Porro), Cubarsí (46. Huijsen), Laporte, Cucurella – Zubimendi (72. Nico Williams), Ruiz (46. Pedri) – Yamal, Merino (46. López), Baena – Oyarzabal.
Trafford – White (89. Burn), Konsa, Quansah, Hall – Anderson, Jude Bellingham (83. Spence), Rice – Rogers, Kane (C) (78. Lewis-Skelly), Gordon (83. Calvert-Lewin).
Raya, J. García – Roca, Torres, Pino, Barrios, Muñoz.
Pickford, Steele – Alexander-Arnold, Gibbs-White, Jobe Bellingham, Hill, Ngumoha, Eze.
50. Cucurella, 57. Yamal, 68. Baena
15. Rice, 67. Spence
63. Anderson
Rozhodčí: C. Turpin – N. Danos, B. Pages (všichni FRA)
15. De Cuyper
22. Ngoy
26. Doku
80. Moreira
11. P. Esposito
Lammens – Castagne, Ngoy (87. Theate), Mechele, De Cuyper – De Bruyne (87. Trossard), Lavia (76. Raskin), Tielemans (C) – Moreira (87. Lukaku), De Ketelaere, Doku (90. Godts).
Donnarumma (C) – Kayode, Scalvini (62. Cissé), Bastoni, Calafiori – Barella, Tonali (62. Palestra), Fagioli (46. Doumbia) – Pisilli (46. Dimarco), P. Esposito, Koleosho (76. Vergara).
Penders, Vandevoordt – Cuypers, Lukébakio, Sabbe, Seys, Vanaken.
Carnesecchi, Vicario – Ahanor, Ghilardi, Liberali, Romano, Scamacca.
45+1. Tonali, 51. Scalvini, 81. Donnarumma
Rozhodčí: Eskås (NOR) – Engan (NOR), Rossland (NOR)
8. Svanbäck
17. Walta
20. Svanbäck
36. Pohjanpalo
42. Pohjanpalo
70. Haakans
79. Svanbäck
26. Nanni
76. Nanni
Sinisalo – R. Ivanov, Väänänen, Skyttä (56. Haakans), Walta (46. Jeremenko), Svanbäck (82. Antman), Lähteenmäki, Valakari, Keskinen (46. Mahuta), Pohjanpalo (C), Koski (46. Jensen).
Colombo – G. Benvenuti, Giocondi, L. Capicchioni (71. Golinucci), Nanni (C), Zannoni (61. Pancotti), Giacopetti (83. Contadini), Tosi, Pasolini (61. T. Benvenuti), Meloni (46. Della Balda), Lazzari.
Hrádecký, Bergström – Källman, Hoskonen.
Amici, De Angelis – Riggioni, G. Capicchioni, Salicioni, Marinucci, Mularoni.
47. R. Ivanov, 60. Mahuta
12. Lazzari, 32. Pasolini, 35. Meloni, 54. Tosi
Rozhodčí: Kabakov – Margaritov, Venev (BUL)
Matrevics – Savaļnieks (90+1. Toņiševs), Balodis, Černomordijs (C), Vientiess, Cirkin – Dašķevičs (90+1. Grabovskis), Vapne, Zelenkovs, Cigaņiks – Gutkovskis (82. Uldriķis).
Mišijev – Bandikjan, Aruťunjan, Mkrtčjan (82. Erik Pilojan), Tiknizjan (C) – N. Grigorjan (78. Ranos), K. Hovhannisjan, Iwu, Šaghojan (78. N. Hovhannisjan) – Serobjan, Garibjan (78. Miranjan).
Puriņš, Orols – Patijčuks, Emsis, Čudars, Jurkovskis, Aleksanjan, Strods.
Čančarević, Matiňan – Haruťunjan, Ghazarjan, Manveljan, E. Grigorjan, Muraďan.
5. Vientiess, 90. Dašķevičs
Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (GRE).
Počet diváků: 5355
28. Manaj
57. Hysaj
Lapouchov – Běgunov (62. Gromyko), Volkov (C), Gomanov, Pečenin – Seljava (85. Bočerov), Ebong – Lukašov, Koncevoj (73. Morozov), Šumanskij (62. Kovaljov) – Barkovskij (62. Melničenko).
E. Berisha – Hysaj, Djimsiti (C), Ismajli, Mitaj – Shehu, Asllani (90. Fetai), Pilios – Laçi (74. Hasa), Manaj (80. Daku), Hoxha (74. Uzuni).
Pavljučenko, Kudravec – Tichomirov, Simanenka, Zinovič, Vardanjan, Ševčenko.
Sherri, Dajsinani – Ajeti, Shpendi, Aliji, Cake, Sulejmanov, Ismaili.
31. Běgunov, 37. Barkovskij, 71. Volkov, 85. Melničenko
87. Mitaj, 90+3. Daku
Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (CRO).
Počet diváků: 0
52. Pittas
5. Osmajić
58. Vukotić
67. Krstović
83. Krstović
Freitas – Shikkis, Konomis, Laifis, Malekkidis – Artymatas (68. Brown), Kastanos (C), Georgiou (88. Savva) – Edwards (77. Kosti), Pittas (68. Pikis), Charalampous (78. Tzionis).
Petković – Drešaj (60. Brnović), Rubežić (84. Tomaševič), Vujačić, Radunović – Adžić (42. Vukotić), Lončar, Janković – Krstović, Jovetić (C) (46. Hakšabanović), Osmajić (84. Vukanič).
Mall, Paraskevas – Pileas, Panagiotou, Antoniou, Kyriakou, Loizou.
Popović, Nikić – Djurić, Djukanović, Gašević, Maraš, Latković.
44. Georgiou, 70. Laifis
12. Drešaj, 39. Adžić, 70. Janković, 74. Brnović
Rozhodčí: Sander van der Eijk (NED). Asistenti: Rens Bluemink (NED), Stefan De Groot (NED). Čtvrtý rozhodčí: Ingmar Oostrom (NED). VAR: Pol van Boekel (NED). AVAR: Edwin Van De Graaf (NED)