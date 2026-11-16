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43 zápasů a dost. Anglie přerušila Španělům unikátní sérii, vyhrála i Francie

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Anglický brankář James Trafford zabraňuje gólu v utkání fotbalové Ligy národů...

Anglický brankář James Trafford zabraňuje gólu v utkání fotbalové Ligy národů se Španělskem. | foto: AP

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Fotbalisté Španělska prohráli v „české“ skupině Ligy národů doma s Anglií 2:3 a připsali si první porážku v základní hrací době po rekordních 43 zápasech a poprvé od března 2024. Úřadující mistři světa tehdy nestačili na neutrálním hřišti v Londýně v přípravném utkání na Kolumbii (0:1). Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho zároveň doma prohráli po více než čtyřech letech.

Na madridském stadionu Metropolitano zaostávali po necelé hodině hry už o tři branky. Těsně před poločasem proměnil penaltu držitel Zlatého míče Kane a do 57. minuty se trefili také obránci Arsenalu Konsa a White.

I díky vyloučení Andersona Španělé zápas zdramatizovali, ale ke gólům Oyarzabala z penalty a Williamse už další trefu nepřidali. Skupinu A3 tak zakončili na druhém místě za Anglií, oba týmy postoupily do čtvrtfinále.

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Francie už s Mbappém, který se vrátil po zranění, zvítězila 2:1 nad Tureckem a ovládla skupinu A1. Mužstvo kouče Zinédina Zidanea se poprvé prosadilo až ve druhé poločase, když si míč do vlastní branky srazil hostující stoper Töpcu. Druhou branku vstřelil ve svém druhém zápase za reprezentaci střídající Kroupi. Za Turky už jen v závěru snížil stoper Bardakci. Společně s Českem jako první od sezony 2020/21 prohráli v elitní skupině Ligy národů všechny zápasy.

Druhým čtvrtfinalistou ze skupiny A1 se stala Belgie po vítězství 4:1 nad Itálií, které by k postupu stačil bod. Italové se sice v 11. minutě ujali vedení, když se stejně jako v minulém utkání proti Francii trefil Esposito, ale Belgičané zápas otočili ještě během úvodní půlhodiny. Postupně se prosadili obránci De Cuyper a Ngoy, třetí branku přidal křídelník Manchesteru City Doku. Skóre uzavřel deset minut před koncem Moreira.

Do Ligy B slaví postup Albánie, které v rozhodujícím zápase skupiny C1 zvítězila v Budapešti 2:0 nad Běloruskem. Druhým postupujícím do Ligy B se stala už ve čtvrtek Černá Hora, která dnes na Kypru vyhrála 4:1.

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 1 15. 11. 2026 20:45
Francie Francie : Turecko Turecko 2:1 (0:0)
Góly:
49. Topçu (vla.)
80. Kroupi
Góly:
90. Bardakcı
Sestavy:
Maignan (46. Restes) – Kumbedi, Jacquet, Konaté, Diouf – Cherki (82. Zaïre-Emery), Da Cunha, Rabiot (63. Camavinga) – Olise (85. Pagis), Mbappé (C), Barcola (63. Kroupi).
Sestavy:
Özer – Yılmaz (81. Kadıoğlu), Demiral, Bardakcı, Topçu, Elmalı (81. Aydın) – Yüksek (61. Özcan), Çalhanoğlu (C) (81. Kökçü), Uzun (69. Akgün) – Güler, Gül.
Náhradníci:
Risser – Gusto, Truffert, Mayulu, Yoro.
Náhradníci:
Destanoglu, Öztaşdelen – Fakılı, Ünal, Kaplan, Eskihellaç.
Žluté karty:
55. Konaté
Žluté karty:
56. Yılmaz

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin (ENG)

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 3 15. 11. 2026 20:45
Španělsko Španělsko : Anglie Anglie 2:3 (0:1)
Góly:
65. Oyarzabal
75. Nico Williams
Góly:
45. Kane
53. Konsa
57. White
Sestavy:
Simón (C) – Pubill (20. Porro), Cubarsí (46. Huijsen), Laporte, Cucurella – Zubimendi (72. Nico Williams), Ruiz (46. Pedri) – Yamal, Merino (46. López), Baena – Oyarzabal.
Sestavy:
Trafford – White (89. Burn), Konsa, Quansah, Hall – Anderson, Jude Bellingham (83. Spence), Rice – Rogers, Kane (C) (78. Lewis-Skelly), Gordon (83. Calvert-Lewin).
Náhradníci:
Raya, J. García – Roca, Torres, Pino, Barrios, Muñoz.
Náhradníci:
Pickford, Steele – Alexander-Arnold, Gibbs-White, Jobe Bellingham, Hill, Ngumoha, Eze.
Žluté karty:
50. Cucurella, 57. Yamal, 68. Baena
Žluté karty:
15. Rice, 67. Spence
Červené karty:
Červené karty:
63. Anderson

Rozhodčí: C. Turpin – N. Danos, B. Pages (všichni FRA)

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 1 15. 11. 2026 20:45
Belgie Belgie : Itálie Itálie 4:1 (3:1)
Góly:
15. De Cuyper
22. Ngoy
26. Doku
80. Moreira
Góly:
11. P. Esposito
Sestavy:
Lammens – Castagne, Ngoy (87. Theate), Mechele, De Cuyper – De Bruyne (87. Trossard), Lavia (76. Raskin), Tielemans (C) – Moreira (87. Lukaku), De Ketelaere, Doku (90. Godts).
Sestavy:
Donnarumma (C) – Kayode, Scalvini (62. Cissé), Bastoni, Calafiori – Barella, Tonali (62. Palestra), Fagioli (46. Doumbia) – Pisilli (46. Dimarco), P. Esposito, Koleosho (76. Vergara).
Náhradníci:
Penders, Vandevoordt – Cuypers, Lukébakio, Sabbe, Seys, Vanaken.
Náhradníci:
Carnesecchi, Vicario – Ahanor, Ghilardi, Liberali, Romano, Scamacca.
Žluté karty:
Žluté karty:
45+1. Tonali, 51. Scalvini, 81. Donnarumma

Rozhodčí: Eskås (NOR) – Engan (NOR), Rossland (NOR)

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 1 15. 11. 2026 18:00
Finsko Finsko : San Marino San Marino 7:2 (5:1)
Góly:
8. Svanbäck
17. Walta
20. Svanbäck
36. Pohjanpalo
42. Pohjanpalo
70. Haakans
79. Svanbäck
Góly:
26. Nanni
76. Nanni
Sestavy:
Sinisalo – R. Ivanov, Väänänen, Skyttä (56. Haakans), Walta (46. Jeremenko), Svanbäck (82. Antman), Lähteenmäki, Valakari, Keskinen (46. Mahuta), Pohjanpalo (C), Koski (46. Jensen).
Sestavy:
Colombo – G. Benvenuti, Giocondi, L. Capicchioni (71. Golinucci), Nanni (C), Zannoni (61. Pancotti), Giacopetti (83. Contadini), Tosi, Pasolini (61. T. Benvenuti), Meloni (46. Della Balda), Lazzari.
Náhradníci:
Hrádecký, Bergström – Källman, Hoskonen.
Náhradníci:
Amici, De Angelis – Riggioni, G. Capicchioni, Salicioni, Marinucci, Mularoni.
Žluté karty:
47. R. Ivanov, 60. Mahuta
Žluté karty:
12. Lazzari, 32. Pasolini, 35. Meloni, 54. Tosi

Rozhodčí: Kabakov – Margaritov, Venev (BUL)

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 2 15. 11. 2026 15:00
Lotyšsko Lotyšsko : Arménie Arménie 0:0 (0:0)
Sestavy:
Matrevics – Savaļnieks (90+1. Toņiševs), Balodis, Černomordijs (C), Vientiess, Cirkin – Dašķevičs (90+1. Grabovskis), Vapne, Zelenkovs, Cigaņiks – Gutkovskis (82. Uldriķis).
Sestavy:
Mišijev – Bandikjan, Aruťunjan, Mkrtčjan (82. Erik Pilojan), Tiknizjan (C) – N. Grigorjan (78. Ranos), K. Hovhannisjan, Iwu, Šaghojan (78. N. Hovhannisjan) – Serobjan, Garibjan (78. Miranjan).
Náhradníci:
Puriņš, Orols – Patijčuks, Emsis, Čudars, Jurkovskis, Aleksanjan, Strods.
Náhradníci:
Čančarević, Matiňan – Haruťunjan, Ghazarjan, Manveljan, E. Grigorjan, Muraďan.
Žluté karty:
5. Vientiess, 90. Dašķevičs
Žluté karty:

Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (GRE).

Počet diváků: 5355

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 1 15. 11. 2026 18:00
Bělorusko Bělorusko : Albánie Albánie 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
28. Manaj
57. Hysaj
Sestavy:
Lapouchov – Běgunov (62. Gromyko), Volkov (C), Gomanov, Pečenin – Seljava (85. Bočerov), Ebong – Lukašov, Koncevoj (73. Morozov), Šumanskij (62. Kovaljov) – Barkovskij (62. Melničenko).
Sestavy:
E. Berisha – Hysaj, Djimsiti (C), Ismajli, Mitaj – Shehu, Asllani (90. Fetai), Pilios – Laçi (74. Hasa), Manaj (80. Daku), Hoxha (74. Uzuni).
Náhradníci:
Pavljučenko, Kudravec – Tichomirov, Simanenka, Zinovič, Vardanjan, Ševčenko.
Náhradníci:
Sherri, Dajsinani – Ajeti, Shpendi, Aliji, Cake, Sulejmanov, Ismaili.
Žluté karty:
31. Běgunov, 37. Barkovskij, 71. Volkov, 85. Melničenko
Žluté karty:
87. Mitaj, 90+3. Daku

Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (CRO).

Počet diváků: 0

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 2 15. 11. 2026 15:00
Kypr Kypr : Černá Hora Černá Hora 1:4 (0:1)
Góly:
52. Pittas
Góly:
5. Osmajić
58. Vukotić
67. Krstović
83. Krstović
Sestavy:
Freitas – Shikkis, Konomis, Laifis, Malekkidis – Artymatas (68. Brown), Kastanos (C), Georgiou (88. Savva) – Edwards (77. Kosti), Pittas (68. Pikis), Charalampous (78. Tzionis).
Sestavy:
Petković – Drešaj (60. Brnović), Rubežić (84. Tomaševič), Vujačić, Radunović – Adžić (42. Vukotić), Lončar, Janković – Krstović, Jovetić (C) (46. Hakšabanović), Osmajić (84. Vukanič).
Náhradníci:
Mall, Paraskevas – Pileas, Panagiotou, Antoniou, Kyriakou, Loizou.
Náhradníci:
Popović, Nikić – Djurić, Djukanović, Gašević, Maraš, Latković.
Žluté karty:
44. Georgiou, 70. Laifis
Žluté karty:
12. Drešaj, 39. Adžić, 70. Janković, 74. Brnović

Rozhodčí: Sander van der Eijk (NED). Asistenti: Rens Bluemink (NED), Stefan De Groot (NED). Čtvrtý rozhodčí: Ingmar Oostrom (NED). VAR: Pol van Boekel (NED). AVAR: Edwin Van De Graaf (NED)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Kazachstán vs. SlovenskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Kazachstán vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 3.74
  • 3.46
  • 2.05
Faerské ostrovy vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Faerské ostrovy vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 1.82
  • 3.39
  • 5.02
Estonsko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Estonsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 2.11
  • 3.05
  • 4.12
Island vs. LucemburskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Island vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.25
  • 5.88
  • 12.50
Litva vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Litva vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.11
  • 8.51
  • 28.00
Řecko vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Řecko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 20:45
  • 1.44
  • 4.68
  • 7.33
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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