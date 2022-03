Trenér od žen, pyramida bratrství. A Kanada žije fotbalem

Nebýt kulichů, péřovek a šál, museli byste si myslet, že sledujete záběry z Jižní Ameriky. Autobus si pomaličku proráží cestu ke stadionu skrz rozvášněný dav stovek lidí. Vzduchem poletují konfety. Hlasitě kvičí klaksony. Zpívá se, bubnuje, oslavuje. To vše zahaleno v červenobílém dýmu ze světlic.

Jenže tohle není Brazílie, Argentina ani Kolumbie, ale Kanada v březnu 2022. Hokejovou zemi pohltila osm měsíců před startem mistrovství světa v Kataru nefalšovaná fotbalová horečka.

Fanoušci, kteří v divokých kulisách vítali národní tým před torontskou BMO arénou, už před výkopem zápasu proti Jamajce tušili, že se bude slavit. Vítězství 4:0 pak potvrdilo: Kanada si zahraje na světovém šampionátu! Podruhé v historii, poprvé po šestatřiceti letech.

„Teď jsme země socceru,“ bil se do prsou obránce Alistair Johnston a těžko říct, jestli se mu hlas třásl víc rozrušením, nebo zimou.

Kanadský obránce Doneil Henry (vpravo) a jamajský záložník Atapharoy Bygrave

V konkurenci Spojených států, Mexika nebo Kostariky si Kanaďané senzačně zajistili postup jako první – třeba i proto, že maximálně využili všeho, co jim dávalo výhodu.

Proč se asi v neděli hrálo v promrzlém Torontu, kde vedle trávníku ležela vrstva odklizeného sněhu, fičel vítr a hráčům se kouřilo od úst? Přece proto, aby Kanaďané soupeři dali najevo, že doma se bude hrát podle jejich pravidel.

Doma si vytvořili ledové království, odkud v listopadu podruhé vyrazí na nejsledovanější turnaj planety. Když už se vracíme k premiéře v roce 1986 v Mexiku, sluší se připomenout, že nesla československý podpis. Gól, který Kanaďany na turnaj poslal, zařídil Igor Vrablic, rodák z Bratislavy, jehož rodiče našli po emigraci nový domov v Ontariu.

V širším kanadském kádru sice i teď najdete záložníka Krise Twardeka, bývalého českého mládežnického reprezentanta, ale rozhodující zásluhu na senzačním postupu přisuzujte muži s anglickým pasem a pofidérní hráčskou kariérou.

Trenér John Herdman, energický chlapík, který narostl jen do 165 centimetrů, dokázal kanadský fotbal pozvednout do netušených výšin.

Trenér kanadských fotbalistů John Herdman.

Přitom než v roce 2018 tým převzal, měl s fotbalem v mužském podání mizivé zkušenosti. Trénoval ženský výběr Nového Zélandu, pak kanadskou ženskou reprezentaci, s níž dvakrát získal bronz na olympiádě. Asi není divu, že když ho asociace převelela k mužům, řada lidí pochybovala. Ale mohlo vlastně být hůř? Vždyť ještě před deseti lety Kanada utrpěla hrůzostrašný výprask 1:8 od Hondurasu a fanoušci i hráči měli sebevědomí na nule.

„Tahle země nikdy nevěřila, že může ve fotbale uspět. Neměla důvod. Teď ho má,“ jásal Herdman ve víru oslav, když ho hráči zlili šampaňským. „Teď z nás může být fotbalová velmoc. Přišel náš čas.“

Až tak? Nezní to moc nabubřele?

Ani ne, když pochopíte, že přesně tohle uvažování Herdmana dovedlo k úspěchu. Když nakráčel do kabiny před svou premiérou proti Panenským ostrovům, hráčům nakázal: „Chci od vás nejvyšší vítězství v kanadské historii. Komu se to nelíbí, nemá v týmu co dělat.“

Výsledek? Výhra 8:0 skutečně znamenala pokořený rekord a taky začátek nové éry. Herdman postavil tým kolem talentů Daviese a Davida. Rok vytrvale – a nakonec úspěšně – přemlouval portugalského mládežnického reprezentanta Eustáquia, rodáka z Kanady, aby si změnil občanství. A na tabuli namaloval schéma nazvané „pyramida bratrství“: zásady, díky kterým tým začal držet pevně pohromadě.

Proto Kanada vyskočila na 33. místo žebříčku FIFA. A hlavně do Kataru, kde Herdman plánuje další průlom: „Postupem nic nekončí. Vím, že můžeme porazit kohokoli.“