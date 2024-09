Česko, můj druhý domov. Jablonecký Čanturišvili o fotbale, Gruzii i češtině

Až v sobotu v 18 hodin středoevropského času Češi vyběhnou v zápase Ligy národů v Tbilisi, bude přát domácím. Zemi, kde vyrůstal. Tam, kde na plácku u domu poznal první radost z výhry i strach z války.

Bylo mu patnáct, když ruské letouny bombardovaly Gruzii a prezident Saakašvili vyhlásil mobilizaci. Tenkrát ho možná poprvé napadlo: Jednou půjdu pryč. Na Západ.

V létě 2017 zamířil do Spartaku Trnava, o rok a půl později do Zlína.

Není vám líto, že zítra nebudete u toho? V národním týmu Gruzie proti Česku?

To víte, že mě to trochu mrzí. Mám šest startů ještě z doby, kdy naši reprezentaci vedl trenér Vladimír Weiss. Občas zavolal: Jak se máš, v jaký jsi kondici, co zranění... Kouč Willy Sagnol? Ten se mi vůbec neozval. Ale nevzdávám se. Třeba až jednou budeme hrát s Jabloncem v evropských pohárech, všimne si.