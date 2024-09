KOMENTÁŘ: Češi se musí snažit o moderní fotbal, jinak se řítí do průšvihu

Pomoc! Pánové, co to bylo?

Za celých šest let se snad nikdy na fotbalovou reprezentaci nedívalo tak špatně. I trenér Ivan Hašek musel uznat: „Byli jsme hrozní. Gruzínci hráli čelem k bráně a rychle, my zády k bráně a pomalu.“

Přidejte ještě šílené zmatky v obraně, nedůslednost, vlažný přístup plus špatně zvolenou sestavu, a vyjde vám totální trapas. Skutečně srovnatelný s Ruskem 2018, kdy tehdejší fotbalový vládce Berbr, černokněžník s pokřiveným charakterem, odvolal kouče Jarolíma přímo během zpátečního letu do Prahy. Zoufalí hráči tehdy sami tvrdili, že není kam sahat, že lépe to neumí a že výsledek smutně odráží realitu.