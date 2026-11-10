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Děti, fotbal a škola. Na unikátní projekt dohlížel v Praze i legendární Stoičkov

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  15:40
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Legendární bulharský fotbalista Christo Stoičkov v Praze na Strahově v rámci projektu Fotbal do šklo. | foto: fotbal.cz

Činovníci FIFA v Česku zahájili nový projekt Fotbal do škol. „Myslím si, že je to jeden z nejlepších projektů, které se u nás v posledních letech objevily,“ říká bývalý fotbalista Pavel Nedvěd, v současnosti generální manažer reprezentací. A další fotbalová legenda Christo Stoičkov doplňuje: „Je to fantastický projekt. Nejde pouze o to, co se děti naučí na fotbalovém hřišti, ale také o vzdělání a vztahy mezi nimi.“

Bulharský držitel Zlatého míče z roku 1994 navštívil Prahu, aby z pozice ambasadora Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) dohlédl, jak v Česku startuje celosvětový projekt Fotbal do škol.

„V současné době vidíme, že děti často tráví čas s telefony, méně spolu komunikují a méně se setkávají. Právě to chceme změnit. Důležité je, aby byly spolu, vytvářely si vztahy a učily se spolupracovat. Na prvním místě je vzdělání, teprve potom fotbal,“ zdůraznil Stoičkov.

Pamětníci si jistě vybaví, když jako třiadvacetiletý řádil v dresu Sredecu Sofie v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí proti Spartě. Sredec v součtu vyhrál 5:2 a Stoičkov dal tři branky. Poté hrál sedm let v Barceloně, rok v Parmě a na mistrovství světa 1994 dotáhl Bulharsko do semifinále.

Argentinský útočník Lionel Messi z Barcelony přebírá od Christo Stoičkova Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských soutěžích za ročník 2012/2013.

V Praze byl u třídenního semináře FIFA Football for Schools, kterého se účastnilo na sto dětí, zároveň vzešlo 24 certifikovaných školitelů, kteří budou pomáhat se zaváděním projektu Fotbal do škol na 294 vybraných základních školách. Do projektu se jich přihlásilo 604.

Cílem projektu je přivést více dětí k pravidelnému pohybu a prostřednictvím fotbalu rozvíjet také jejich sociální a životní dovednosti.

„Chceme, aby co nejvíc dětí sportovalo, mělo zdravější životní styl a vytvořilo si pozitivní vztah k pohybu. Nejde přitom jen o fotbal. Byly tady děti, které se věnují také hokeji, atletice, judu nebo gymnastice,“ řekl předseda fotbalové asociace David Trunda.

Vzdělávací program vedli specialisté z FIFA, účastníky seznámili s metodikou projektu, praktickými cvičeními i využitím mobilní aplikace FIFA Football for Schools. Školitelé to zase přenesou přímo do škol, kde budou instruovat pedagogy a pomáhat jim se zapojením pohybových aktivit do výuky.

„Součástí projektu je také výborná interaktivní aplikace s více než stovkou tréninkových lekcí a videí. Chceme, aby učitelé měli k dispozici jednoduchý nástroj, díky kterému mohou u dětí rozvíjet lásku ke sportu už od nejútlejšího věku,“ poznamenal Trunda.

Akademie Slavie a Sparty se zapojily do programu na rozvoj práce s mládeží

„Dnes je nesmírně důležité, aby děti byly zdravější, pohyblivější a naučily se základním pohybovým dovednostem. Stejně důležité je ale také to, aby byly spolu, naučily se fungovat v kolektivu a netrávily tolik času na telefonech. Právě v tom vidím obrovský přínos tohoto projektu,“ zdůraznil Nedvěd.

Vybrané školy získají kromě metodické podpory také sportovní vybavení. FIFA pro český projekt poskytla celkem pět tisíc fotbalových míčů. Důležitou součástí programu je bezplatná mobilní aplikace dostupná také v českém jazyce, která nabízí více než stovku tréninkových lekcí, videí a dalších vzdělávacích materiálů. Její obsah mohou využívat nejen pedagogové, ale také sportovní kluby, zájmové kroužky, rodiče a děti.

V další fázi projektu je cílem umožnit zapojení dalších škol.

„Zájem šesti set škol je pro nás velkou motivací i závazkem. Chceme, aby první fáze fungovala co nejlépe, a už nyní společně s ministry a dalšími partnery diskutujeme o jejím rozšíření. Naší ambicí je postupně zapojit až tisíc škol. Věřím, že díky spolupráci s FIFA, státními institucemi a našimi partnery dokážeme vytvořit projekt, který bude mít dlouhodobý přínos nejen pro český fotbal, ale především pro celou společnost,“ podotkl Trunda.

Projekt Fotbal do škol je českou podobou celosvětové iniciativy FIFA Football for Schools, která vznikla ve spolupráci s UNESCO.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Artis Brno vs. JablonecFotbal - Osmifinále - 11. 11. 2026:Artis Brno vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
11. 11. 18:00
  • 3.25
  • 3.35
  • 1.98
Turecko vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Turecko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 3.61
  • 4.07
  • 1.85
Arménie vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 12. 11. 2026:Arménie vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 2.32
  • 3.20
  • 3.08
Česko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Česko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 11.60
  • 7.12
  • 1.19
Itálie vs. FrancieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 4.27
  • 4.03
  • 1.72
Program a výsledky
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