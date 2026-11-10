Bulharský držitel Zlatého míče z roku 1994 navštívil Prahu, aby z pozice ambasadora Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) dohlédl, jak v Česku startuje celosvětový projekt Fotbal do škol.
„V současné době vidíme, že děti často tráví čas s telefony, méně spolu komunikují a méně se setkávají. Právě to chceme změnit. Důležité je, aby byly spolu, vytvářely si vztahy a učily se spolupracovat. Na prvním místě je vzdělání, teprve potom fotbal,“ zdůraznil Stoičkov.
Pamětníci si jistě vybaví, když jako třiadvacetiletý řádil v dresu Sredecu Sofie v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí proti Spartě. Sredec v součtu vyhrál 5:2 a Stoičkov dal tři branky. Poté hrál sedm let v Barceloně, rok v Parmě a na mistrovství světa 1994 dotáhl Bulharsko do semifinále.
V Praze byl u třídenního semináře FIFA Football for Schools, kterého se účastnilo na sto dětí, zároveň vzešlo 24 certifikovaných školitelů, kteří budou pomáhat se zaváděním projektu Fotbal do škol na 294 vybraných základních školách. Do projektu se jich přihlásilo 604.
Cílem projektu je přivést více dětí k pravidelnému pohybu a prostřednictvím fotbalu rozvíjet také jejich sociální a životní dovednosti.
„Chceme, aby co nejvíc dětí sportovalo, mělo zdravější životní styl a vytvořilo si pozitivní vztah k pohybu. Nejde přitom jen o fotbal. Byly tady děti, které se věnují také hokeji, atletice, judu nebo gymnastice,“ řekl předseda fotbalové asociace David Trunda.
Vzdělávací program vedli specialisté z FIFA, účastníky seznámili s metodikou projektu, praktickými cvičeními i využitím mobilní aplikace FIFA Football for Schools. Školitelé to zase přenesou přímo do škol, kde budou instruovat pedagogy a pomáhat jim se zapojením pohybových aktivit do výuky.
„Součástí projektu je také výborná interaktivní aplikace s více než stovkou tréninkových lekcí a videí. Chceme, aby učitelé měli k dispozici jednoduchý nástroj, díky kterému mohou u dětí rozvíjet lásku ke sportu už od nejútlejšího věku,“ poznamenal Trunda.
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„Dnes je nesmírně důležité, aby děti byly zdravější, pohyblivější a naučily se základním pohybovým dovednostem. Stejně důležité je ale také to, aby byly spolu, naučily se fungovat v kolektivu a netrávily tolik času na telefonech. Právě v tom vidím obrovský přínos tohoto projektu,“ zdůraznil Nedvěd.
Vybrané školy získají kromě metodické podpory také sportovní vybavení. FIFA pro český projekt poskytla celkem pět tisíc fotbalových míčů. Důležitou součástí programu je bezplatná mobilní aplikace dostupná také v českém jazyce, která nabízí více než stovku tréninkových lekcí, videí a dalších vzdělávacích materiálů. Její obsah mohou využívat nejen pedagogové, ale také sportovní kluby, zájmové kroužky, rodiče a děti.
V další fázi projektu je cílem umožnit zapojení dalších škol.
„Zájem šesti set škol je pro nás velkou motivací i závazkem. Chceme, aby první fáze fungovala co nejlépe, a už nyní společně s ministry a dalšími partnery diskutujeme o jejím rozšíření. Naší ambicí je postupně zapojit až tisíc škol. Věřím, že díky spolupráci s FIFA, státními institucemi a našimi partnery dokážeme vytvořit projekt, který bude mít dlouhodobý přínos nejen pro český fotbal, ale především pro celou společnost,“ podotkl Trunda.
Projekt Fotbal do škol je českou podobou celosvětové iniciativy FIFA Football for Schools, která vznikla ve spolupráci s UNESCO.