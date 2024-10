Jedenadvacítka v baráži o postup na mistrovství Evropy vyzve Belgii

Čeští fotbalisté do 21 let se v listopadovém play off o postup na mistrovství Evropy 2025 utkají s Belgií. Rozhodl o tom los v Nyonu. Šampionát bude v příštím roce hostit od 11. do 28. června Slovensko.