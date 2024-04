OBRAZEM: Blšany evropské. Vesnická rarita se po 23 letech oblékla do kabátu UEFA

Dlouhých třiadvacet let trvalo, než se do kdysi nejmenší ligové vísky v Evropě, ne-li na světě, vrátil mezinárodní fotbal na úrovni UEFA. Na zápasy místního FK Chmel Blšany z léta 2001, který hostil mezi chmelnicemi v Poháru Intertoto makedonskou Pobedu Prilep a italskou Brescii, navázala od minulé středy do úterý česká reprezentace žen do 19 let. Ve vzkříšeném areálu odehrála kvalifikaci o mistrovství Evropy. Porážky s favorizovanými Norskem 0:4 a Francií 0:5 vyvážila vítězstvím nad Ukrajinou 1:0, což jí zajistilo záchranu v Lize A.