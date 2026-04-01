Zkusil Panenku, kouč Bílek ho zpražil. Zato nováčka jednadvacítky z Anglie chválil

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  18:24
Ach, ty penalty! Českou áčkovou reprezentaci sice poslaly do sedmého nebe, tedy na mistrovství světa, ale jednadvacítka svou Achillovu patu léčí. Proti trpaslíkovi z Gibraltaru v úterý jednu proměnila, jednu zahodila. A trenér Michal Bílek se na neúspěšného exekutora Yannicka Eduarda navzdory vysoké výhře 5:0 mračil: „Penalta má být kopnutá se vší vážností.“ Jinak si ovšem dvě vystoupení v evropské kvalifikaci pochvaloval, boj minimálně o baráž úspěšně pokračuje.
Trenér české jedenadvacítky Michal Bílek.

Trenér české jedenadvacítky Michal Bílek.

Matěj Mikulenka slaví v kvalifikaci o Euro hráčů do 21 let.
Albert Labík si zpracovává míč v kvalifikačním zápase s Gibraltarem.
Choreo českých fanoušků při zápasu s Gibraltarem.
Matěj Mikulenka (vlevo) dává gól v zápase s Gibraltarem.
Při pokutovém kopu chtěl Eduardo napodobit panenkovský dloubáček. Možná proto, že se hrálo v Chomutově a on do tří let vyrůstal s mámou v sousední Kadani, než se s ní a bratrem přestěhovali do Nizozemska. Možná se chtěl blýsknout.

Jenže přehodil brankáře i s brankou. A gestem se omlouval.

„Hodně mi to vadilo, hned se to ode mě dozvěděl. Když penaltu kopne naplno a zahodí ji, to bych mu neřekl nic. Sám jsem penalty zahrával a řadu jsem jich nedal,“ vykládal bývalý reprezentant Bílek. „To se může stát, to člověk pochopí. Ale když ji kopne laxně, když to podcení, to nemám rád.“

Už v domácím utkání se Skotskem brankář Adams chytil pokus Kričfalušiho, který rozhodčí nechal opakovat, neboť gólman předčasně opustil čáru. To samé u Vojty, nedal, opakovalo se. Až třetí kop proměnil Eduardo a pojistil výhru. Desítku neproměnil ani Mašek proti Ázerbájdžánu. A teď Eduardo.

„Zaměřujeme se na to. Při zápase záleží, kteří hráči si věří, střelců máme hodně. Ale už proto, že jsme nějaké penalty nedali, měla být kopnutá se vší vážností, a to nebyla,“ káral Bílek hráče Hoffenheimu, který má angolské kořeny po otci a jehož bratr hraje basketbal za USK Praha.

Levá, pravá, hlava. Mikulenka po třígólové show: Snad se trenér Janotka díval

Eduardo i tak patří mezi naděje českého fotbalu, jedna zahozená penalta to nezmění. A neokoukaných tváří je víc. Třeba stoper Filip Lissah, Angličan s českým pasem, který působí ve skotském Falkirku. Debutoval při páteční bezbrankové remíze se Skotskem a na nule se podílel i proti neškodnému Gibraltaru.

„Chybělo nám pět hráčů ze základní sestavy a jsem rád, že do nároďáku nakoukli další. Filipa musím vyzdvihnout. Zapadl výborně, ve Skotsku hrál skvěle, ve druhém utkání také. Byl vidět. Je rychlý, soubojový, má výbornou rozehrávku, zachová klid. Mohl by nám výrazně pomoct,“ chválil ho Bílek. „Česky nemluví plynně, ale domluví se, v komunikaci na hřišti není problém. Mám z něj radost.“

Yannick Eduardo se vrhá po míči, ale gól dal Matěj Mikulenka (vlevo).

Premiérové starty si zapsali také exteplický útočník Radek Šiler, který se v Podbrezové proměnil v kanonýra, a karvinský záložník Pavel Kačor.

„Šiler se prosazuje ve slovenské lize, i za nás dal gól, za to jsem rád,“ potěšilo trenéra. Kačor si podvrtl kotník, ale prý nepůjde o nic vážného. „Nastoupil na pozici halvbeka, což pro něj není typický post, jinak se pohybuje víc uprostřed. Ale zvládl to velmi dobře. Je pro jedenadvacítku velmi zajímavý, rychlý, schopný dát gól, obejít soupeře. Do budoucna s ním musíme počítat.“

Česká jednadvacítka je v kvalifikační skupině B druhá za suverénními Portugalci, tři body před Bulhary a Skoty; druzí jmenovaní však odehráli o zápas víc. Přímo postoupí s jistotou pouze první tým tabulky, druhý jde do baráže, nebude-li nejlepším celkem z druhých příček, to pak znamená také přímou účast na Euru.

„Víme, že o prvním místě je pravděpodobně rozhodnuto, Portugalsko je nejlepší,“ uznal Bílek. „O druhé bude boj mezi námi a Bulharskem, promluvit do toho můžou i Skotové, ale budou to mít hodně těžké.“

Jednadvacítka v kvalifikaci rozstřílela Gibraltar, Mikulenka slavil hattrick

V posledních třech zápasech čeští mladíci na přelomu září a října vyzvou Ázerbájdžán venku, doma Bulharsko a končí v Portugalsku. S dosavadním vývojem skupiny a herním projevem je Bílek spokojený.

„Náš základ je pevná defenziva. Chceme zodpovědně bránit a pro soupeře znamenat nebezpečí, to se nám dařilo i ve Skotsku. Byli jsme lepší, do dvou šancí jsme domácí pustili jen po standardkách,“ připomněl Bílek. „S Gibraltarem se čekalo, že branky nastřílíme dřív, ale jsem spokojený s přístupem všech hráčů. Nejen na tomhle srazu, ale po celou dobu, co jsme spolu. Nevyšel nám jediný zápas s Bulharskem, soupeř byl lepší, to musím přiznat. V ostatních utkáních to mělo úroveň po všech stránkách.“

Jen ty penalty občas...

Frťala o probuzeném Šilerovi: Vědělo se, že je střelec

Během angažmá v Teplicích se gólu nedočkal, zato v Podbrezové se fotbalový útočník Radek Šiler změnil v kanonýra. V této sezoně má na kontě ve slovenské lize už 12 zásahů, čtyři přidal v poháru. A jednou trefou přispěl i k vítězství reprezentační jedenadvacítky nad Gibraltarem 5:0 v kvalifikační bitvě o evropský šampionát.

Hlavičkuje Radek Šiler

„Cítím se od začátku sezony skvěle, snad to bude pokračovat,“ doufá jedenadvacetiletý střelec, o kterého se začali zajímat skauti z Itálie, Belgie, Nizozemska i Ukrajiny. Jaká proměna proti nepovedené štaci v Teplicích, kde naskočil do devíti zápasů, ale zůstal na nule. „V Teplicích jsme hráli úplně odlišným stylem, nesedlo mi to tam. V Podbrezové se snažíme hrát jinak, víc po zemi. Je to náročné, ale vyhovuje mi to,“ vysvětluje střelecké probuzení.

Teplický kouč Zdenko Frťala v Šilerovi viděl potenciál, proto ho loni v zimě přivedl na Stínadla ze Sparty. „Věděli jsme, že ten kluk má v sobě talent. Že ho rozvinul v Podbrezové, je pro něj i pro český fotbal jen dobře. Změna prostředí mu asi pomohla, možná mu víc vyhovuje i styl fotbalu Podbrezové,“ připouští také Frťala. „Dobře to do sebe zapadlo, odměna pro něj je, že se dostal do nároďáku.“

A hned při debutu za jedenadvacítku skóroval a odstartoval českou demolici Gibraltaru. „Bránili v deseti lidech, ale naštěstí jsme to otevřeli brzy. Vyhráli jsme, dal jsem gól hned při prvním startu za reprezentaci, asi to nemohlo dopadnout líp,“ radoval se Šiler.

Frťala nikdy nepochyboval, že z něj bude střelec. „Všichni o něm věděli, že je zakončovatel. I já mu říkal, ať je svůj. Byl vždy jiný, správně sebevědomý a drzý.“ Ale také trochu komplikovaný. „Jsou některé věci, kterými provokuje, ale nemyslím si, že za hranou fair play. Jeho osobnost je trošku komplikovanější, ale s tím si bude muset poradit sám. A věkem člověk zraje,“ nebojí se Frťala o budoucnost českého talentu.

Už teď je pravděpodobné, že v létě kolem něj bude rušno. Kromě zahraničních zájemců může do hry vstoupit také Sparta, která si při jeho přestupu na Slovensko vyjednala klauzuli o zpětném odkupu. „Těžko říct, jestli se bude vracet do Česka, záleží na něm, jak bude jeho vývoj pokračovat. Třeba půjde rovnou do nějaké evropské ligy,“ věští Frťala.

