Brazilka Formiga láme rekordy, hraje už na sedmém MS fotbalistek

Formiga tím překonala rekordní bilanci Japonky Homare Sawaové, která hrála na šesti mistrovstvích světa.

Mužskými rekordmany jsou Němec Lothar Matthäus a mexičtí fotbalisté Rafael Márquez a Antonio Carbajal, kteří startovali na světových šampionátech pětkrát.

Formiga debutovala na MS v roce 1995, kdy 150 účastnic turnaje ve Francii ještě nebylo na světě.

Do utkání s Jamajkou navíc nastoupila ve věku 41 let a 98 dní, čímž se stala nejstarší aktérkou MS v historii. Překonala tím Američanku Christie Ramponeovou, která držela dosavadní věkový rekord (39 let a 357 dní). V dalších zápasech může Formiga tento rekord ještě posouvat.

Hráčka Paris St. Germain se může také pochlubit primátem nejstarší střelkyně MS. V roce 2015 skórovala v duelu s Koreou, když jí bylo 37 let a 98 dní.