Football Leaks: UEFA posílala peníze pro Ukrajinu omylem Surkisovi

Nejdřív od října 2016 do října 2017 devět porážek v řadě. Pak od listopadu 2017 až do dnešního data...

Fotbalová jednadvacítka zahájila kvalifikaci ME vítězně. Porazila Litvu

f Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili vítězně do kvalifikace o ME. V Českých Budějovicích porazili...