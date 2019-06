Snad budeme hrát na Moravě častěji. Fanoušci nám pomohli, řekl Novák

„Plné tribuny nám pomohly, tak jsme u nás na Moravě. Jsem spokojený, že jsme ukázali, že se sem reprezentační fotbal může vracet a doufám, že to tak bude,“ chválil jedenáct a půl tisíc diváků.



Osmadvacetiletý levý obránce tureckého Trabzonsporu v parnu propotil červený trikot. V první půli jednou propadl a hasil to faulem za žlutou kartu. Po náročné práci si oddechl. Vítězství rozdílem třídy neodpovídalo dění na hřišti.

Češi však byli mimořádně produktivní. Z pěti střel na branku dali dva góly, jeden si nešťastník Kopitovič - nejde o přezdívku - vsítil ve skluzu do vlastní brány sám.

„Druhý vlastní gól nám pomohl nejvíc. Pak už jsme si to pohlídali, zatáhli se,“ přiznal Novák. „Nechtěli jsme se zatáhnout, ale síly ubývaly, přece jen jsme hráli před třemi dny a sil bylo méně a méně, bylo to i vidět na hřišti. Ale gól jsme nedostali, tři vstřelili, takže spokojenost.“

Po březnovém debaklu 0:5 v Anglii na úvod evropské kvalifikace důležitý výsledek. Reprezentanti během červnového srazu porazili v Praze Bulharsko 2:1 a v Olomouci udělali další krok za postupem. Navíc poměrně dominantním způsobem a kontrolou hry.

Skupina A Mužstvo Z V R P S B 1. Anglie 2 2 0 0 10:1 6 2. Česko 3 2 0 1 5:6 6 3. Kosovo 3 1 2 0 5:4 5 4. Bulharsko 4 0 2 2 5:7 2 5. Černá Hora 4 0 2 2 3:10 2

„Těžší byl zápas s Černou Horou. Sil ubývalo víc, bylo i vedro. Musíme se taky naučit přepínat mezi hrou, nemůžeme mít pořád jen vysoký presink, ale také se zatáhnout, počkat si na balon a pak udeřit,“ povídá Novák.



Před podzimním vrcholem pětičlenné skupiny drží postupovou druhou příčku. „Po Anglii bylo potřeba si dát předsevzetí, že šest bodů potřebujeme. Udělali jsme pro to maximum a šest bodů máme, takže úkol splněn, ale není ještě vyhráno. Musíme to potvrdit dál,“ apeluje Novák. „Vyhráli jsme dvakrát za sebou, Anglie byla od nás špatná, ale myslím, že se šesti body musí být všichni spokojení.“

Pod čtyři z pěti červnových gólů českého týmu se podepsal útočník AS Řím Patrik Schick. Zdá se, že reprezentace konečně našla kanonýra, na kterého je spolehnutí.

„Je důležitý, dává góly, ale každý hráč je důležitý, není to jen o jednom hráči. Je nás tady dvacet tři a všichni jsou důležitou součástí týmu, nikdo se nad ostatní nepovyšuje,“ podotýká Novák.

Podstatné rovněž je ustálit obrannou čtyřku, která poslední dva zápasy nastoupila ve složení Kadeřábek, Čelůstka, Suchý a Novák.

„Vždy někdo vypadne, ale je důležité, že obranná čtyřka hraje pospolu. Musíme si ještě na sebe zvykat, je těžké, když člověk hraje v klubu a pak musí přejít do reprezentace, kde máme na souhru jen týden, ale jdeme správným směrem,“ věří Novák. „Zásadní je konstruktivní rozehrávka. Nechceme hrát nakopávané balony, ale po zemi. Pro nás je důležité, že se nám to v posledních dvou zápasech dařilo.“

Český fanoušek si musí zvykat - pokud si stále nezvykl - že éra hvězdných reprezentantů Nedvěda, Ujfalušiho, Rosického či Čecha je pryč. „A je to tak, jak to je,“ přikývne Novák. Trenér Jaroslav Šilhavý však přinesl do nároďáku pozitivní klima, sází na týmovost, pracovitost, organizaci hry. „A my jsme vděční za každého fanouška, který nás podporuje,“ uzavírá Novák.