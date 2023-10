Velký fotbal sleduji, ale práce v něm mě neláká, říká šéf malého fotbalu

Není příliš mnoho odvětví, v nichž je Čech šéfem řídící světové organizace. FILIPU JUDOVI (40) se to podařilo, potřetí za sebou byl zvolen prezidentem Světové federace malého fotbalu a mandát má do roku 2027. „Malý fotbal hrají miliony hráčů po celém světě. Z hlediska členské základny je to třetí nejrozšířenější sport na světě,“ říká. Česká reprezentace v malém fotbalu (na rozdíl od halového futsalu se hraje na venkovních hřištích v šesti hráčích) je ve světovém žebříčku druhá a na právě probíhajícím mistrovství světa v Ras Al Khaimah ve Spojených arabských emirátech (hraje se do 4. listopadu) patří k favoritům. | foto: archiv Filipa Judy