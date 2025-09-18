Český tým se vrátil na 39. místo, kde figuroval před propadem v minulém vydání. Svěřenci trenéra Ivana Haška odehráli v září tradičně dva zápasy. Nejprve v utkání kvalifikace mistrovství světa zvítězili v Černé Hoře 2:0 a poté v přípravném duelu v Hradci Králové remizovali se Saúdskou Arábií 1:1. Oproti předchozímu vydání připsali téměř osm bodů.
Argentina vedla žebříček od zlata z posledního mistrovství světa v prosinci 2022 a následného pořadí předloni v dubnu. Tým okolo hvězdy Lionela Messiho klesl až na třetí příčku, na druhou pozici se posunula Francie.
Do čela se poprvé po 11 letech dostali úřadující mistři Evropy Španělé. Pořadí na „medailových“ pozicích je nicméně velmi vyrovnané. Noví lídři žebříčku mají na druhou příčku náskok necelých pěti bodů, Francii a Argentinu od sebe dělí méně než bod.
V říjnu čekají českou reprezentaci opět dvě utkání. Listopadové vydání žebříčku bude klíčové pro nasazení týmů při losu play off o mistrovství světa. Český tým v propočtech aktuálně figuruje na rozmezí druhého a třetího koše. Celky v prvních dvou koších budou mít pro semifinále baráže výhodu domácího prostředí.
Do play off o šampionát projdou týmy z druhých míst ve skupinách v evropské kvalifikaci a čtyři vítězové skupin Ligy národů. Haškovi svěřenci sice ještě stále mají naději na prvenství ve skupině a přímý postup, šance však vzhledem k červnovému debaklu 1:5 na hřišti lídra tabulky Chorvatska není příliš vysoká.