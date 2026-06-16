Informuje o tom například specializovaný server The Athletic s odkazem na zdroje blízké plánování celé akce. V tuhle chvíli však není jisté, zda takový návrh projde.
Další zajímavostí je, že turnaj nebude oficiálním šampionátem do 15 let, díky čemuž bude otevřený všem 211 členským zemím, tedy mimo jiné třeba Rusku, které od vypuknutí války na Ukrajině ve všech soutěžích FIFA i UEFA chybí.
Letos se zúčastní pouze kluci, za rok pouze dívky a od roku 2028 už by měly oba festivaly, jak je FIFA nazývá, probíhat současně.
„Pořádání takových akcí považuje FIFA za základní krok svého plánu, jak dát šanci talentům z celého světa bez rozdílu. Bereme to jako investici do celého fotbalu,“ pyšní se.
„Čeká nás krásný turnaj, kam bude smět všech 211 zemí, děti z celého světa. Udělejme to pro ně,“ přidal Infantino.
Význam turnaje chce ale posunout daleko za hranice fotbalu.
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Pro Ukrajince je zdegenerovaný, pro Haška hloupý. Šéf fotbalu chce zpátky Rusko
Nebylo by to poprvé, dlouhodobě například oroduje za návrat Rusů do mezinárodních soutěží, s čímž úzce souvisí jeho přátelství s Donaldem Trumpem, jenž se v rámci rusko-ukrajinského konfliktu pasoval do role mírotvůrce.
„Chceme Rusko zpátky na fotbalové mapě. Znamenalo by to, že je válka u konce,“ říkal Infantino před rokem, načež letos v únoru zopakoval: „Jsem jednoznačně proti zákazům. A tenhle zákaz ničeho nedosáhl.“
K jeho agendě se v posledních měsících přidal i izraelsko-palestinský konflikt.
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Infantinův trapas. Bafuňáře Izraele a Palestiny vybízel k podání rukou marně
V úvodu zmíněný nápad s podáním rukou na kongresu ve Vancouveru mu však nevyšel a byla z toho pouze trapná scénka.
Prezident Palestinské fotbalové asociace Džibríl Radžúb na pódiu odmítl podat ruku místopředsedovi Izraelské fotbalové asociace Basimu Šejchu Sulimanovi a stát vedle něj, ačkoli ho k tomu Infantino opakovaně vyzýval.
Jak to dopadne s plánovaným vzájemným zápasem?