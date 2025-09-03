FIFA trestá šest zemí za rasismus, kapitán Mexika za urážku Rüdigera pykat nebude

Nejvyšší pokutu 161 500 franků (4,2 milionu korun) dostala Albánie po domácím utkání 7. června proti Srbsku, s nímž má historicky napjaté vztahy. Mezi prohřešky fanoušků FIFA uvádí rušení hymny a zveřejnění „textu, jenž není vhodný pro sportovní akci“.
Zápas v Tiraně skončil bezbrankovou remízou a odveta v Bělehradu se bude hrát 11. října. Albánie musí také za trest v příštím domácím utkání – v úterý proti Lotyšsku – omezit kapacitu stadionu o 20 procent.
Argentinská federace musí zaplatit 120 000 franků (3,1 milionu korun) kvůli urážkám v zápase 10. června proti Kolumbii v Buenos Aires. Úřadující šampioni se už na turnaj do USA, Kanady a Mexika kvalifikovali.
Chile dostalo pokutu 115 000 franků (3 miliony korun), Kolumbie 70 000 franků (1,8 milionu korun), Srbsko 50 000 franků (1,3 milionu korun) a Bosna a Hercegovina 21 000 franků (550 tisíc korun). Ve většině případů FIFA federacím nařídila, aby měly pro příští zápasy „plán prevence“.
V případu z mistrovství světa klubů FIFA zastavila kvůli nedostatku důkazů stíhání kapitána mexického týmu Pachuca Gustava Cabrala, jehož obránce Realu Madrid Antonio Rüdiger obvinil z rasistických urážek. Cabral se tehdy hájil tím, že se nešlo o rasismus, ale urážku běžnou v jeho rodné Argentině.