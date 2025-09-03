FIFA trestá šest zemí za rasismus, kapitán Mexika za urážku Rüdigera pykat nebude

Autor: ,
  22:55
Mezinárodní fotbalová federace FIFA udělila šesti zemím včetně mistrů světa Argentiny pokuty za rasismus během červnových zápasů kvalifikace o světový šampionát v roce 2026. Disciplinární komise FIFA uvedla, že za „diskriminační a rasistické urážky“ potrestala také Albánii, Chile, Bosnu a Hercegovinu, Kolumbii a Srbsko.

Německý obránce Antonio Rüdiger z Realu Madrid (vlevo) a Gustavo Cabral, kapitán mexického týmu Pachuca, měli na mistrovství světa klubů rozepři, po které Rüdigera protivníka obvinil z rasismu. | foto: Reuters

Nejvyšší pokutu 161 500 franků (4,2 milionu korun) dostala Albánie po domácím utkání 7. června proti Srbsku, s nímž má historicky napjaté vztahy. Mezi prohřešky fanoušků FIFA uvádí rušení hymny a zveřejnění „textu, jenž není vhodný pro sportovní akci“.

Zápas v Tiraně skončil bezbrankovou remízou a odveta v Bělehradu se bude hrát 11. října. Albánie musí také za trest v příštím domácím utkání – v úterý proti Lotyšsku – omezit kapacitu stadionu o 20 procent.

Argentinská federace musí zaplatit 120 000 franků (3,1 milionu korun) kvůli urážkám v zápase 10. června proti Kolumbii v Buenos Aires. Úřadující šampioni se už na turnaj do USA, Kanady a Mexika kvalifikovali.

Chile dostalo pokutu 115 000 franků (3 miliony korun), Kolumbie 70 000 franků (1,8 milionu korun), Srbsko 50 000 franků (1,3 milionu korun) a Bosna a Hercegovina 21 000 franků (550 tisíc korun). Ve většině případů FIFA federacím nařídila, aby měly pro příští zápasy „plán prevence“.

V případu z mistrovství světa klubů FIFA zastavila kvůli nedostatku důkazů stíhání kapitána mexického týmu Pachuca Gustava Cabrala, jehož obránce Realu Madrid Antonio Rüdiger obvinil z rasistických urážek. Cabral se tehdy hájil tím, že se nešlo o rasismus, ale urážku běžnou v jeho rodné Argentině.

Vstoupit do diskuse
Témata: FIFA, Rasismus
title=Tipsport - partner programu
Kazachstán vs. WalesFotbal - Skupina J - 4. 9. 2025:Kazachstán vs. Wales //www.idnes.cz/sport
4. 9. 16:00
  • 6.68
  • 4.03
  • 1.54
Litva vs. MaltaFotbal - Skupina G - 4. 9. 2025:Litva vs. Malta //www.idnes.cz/sport
4. 9. 18:00
  • 2.08
  • 2.86
  • 4.21
Gruzie vs. TureckoFotbal - Skupina E - 4. 9. 2025:Gruzie vs. Turecko //www.idnes.cz/sport
4. 9. 18:00
  • 2.96
  • 3.52
  • 2.26
Nizozemsko vs. PolskoFotbal - Skupina G - 4. 9. 2025:Nizozemsko vs. Polsko //www.idnes.cz/sport
4. 9. 20:45
  • 1.25
  • 6.00
  • 12.70
Lichtenštejnsko vs. BelgieFotbal - Skupina J - 4. 9. 2025:Lichtenštejnsko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
4. 9. 20:45
  • 50.00
  • 42.00
  • 1.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Fotbalové přestupy ONLINE: Prekop už patří Slavii, reprezentant Černý z Německa do Turecka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

FIFA trestá šest zemí za rasismus, kapitán Mexika za urážku Rüdigera pykat nebude

Mezinárodní fotbalová federace FIFA udělila šesti zemím včetně mistrů světa Argentiny pokuty za rasismus během červnových zápasů kvalifikace o světový šampionát v roce 2026. Disciplinární komise FIFA...

3. září 2025  22:55

Kroměříž nadále bez bodu, výhru rezervy Baníku zajistili Sirotek a Bewene

Fotbalisté Kroměříže prohráli v dohrávce 2. kola na hřišti ostravského B-týmu 0:3. Všechny branky inkasovali po změně stran. Beznadějně poslední nováček soutěže nebodoval ani v osmém zápase...

3. září 2025  20:53

Vstupenky na Slavii v Lize mistrů 2025/26. Kdo je může získat a za kolik

Účast Slavie v ligové fázi fotbalové Ligy mistrů je sama o sobě skvělým důvodem k návštěvě Edenu. Mimořádně atraktivní soupeři, které český mistr přivítá, pak zájem fanoušků ještě násobí. Jakým...

3. září 2025  18:55

Čecho-Senegalec z Londýna. Hrát za Česko by byla pocta, sní ústecký objev

Už seznámení jeho táty Senegalce s mámou Češkou v Praze vypadá trochu jako hollywoodský příběh, další teď napsal jejich syn, fotbalista Seydil Toure. Hezčí druholigovou premiéru si snad ani nemohl...

3. září 2025  18:30

Chraňte fotbal, nejsme cirkus! Fanoušci po Evropě se bouří proti zápasům v zahraničí

Dříve bláznivá myšlenka, v blízké době velmi pravděpodobně realita, kterou si pro novou sezonu naplánovaly španělská a italská nejvyšší soutěž. Ale ne každému se zamlouvá. Přes 400 fanouškovských...

3. září 2025  14:37

OBRAZEM: Rekordy, návraty i bizáry. Prohlédněte si největší přestupy léta

V Premier League hned dvakrát během léta padnul přestupový rekord a anglické kluby dohromady utratily jen těžko uvěřitelných 90 miliard korun. Někteří fotbalisté čekali na vysněný přesun až do...

3. září 2025

Vorlický, Zmrzlý či Teah si Ligu mistrů za Slavii nezahrají, posily na soupisce jsou

Uzdravený Lukáš Vorlický, také Ondřej Zmrzlý, jenž vypadl ze základní sestavy. S nimi talentovaní Emmanuel Fully s Divine Teahem a také Giannis-Fivos Botos. Ani jeden z nich si Ligu mistrů za Slavii...

3. září 2025  13:39

Krejčí, Souček, Šulc, Schick a dál? Jak by měla vypadat sestava proti Černé Hoře

Kovář v bráně, Krejčí na stoperu, Souček se Šulcem v záloze, Schick na hrotu. Sestava fotbalové reprezentace pro páteční kvalifikační utkání v Černé Hoře je z poloviny jasná. A kdo dál? V jakém...

3. září 2025  12:50

Dvě cesty na fotbalový šampionát. Jak v baráži dosáhnout na domácí semifinále?

Důležitý může být každý bod, dokonce každý vstřelený gól. Boj českých fotbalistů o postup na mistrovství světa 2026 pátečním utkáním v Černé Hoře vstoupí do druhé poloviny. Jak se Česko může na...

3. září 2025  7:57

Každý to s námi bude mít složité, říká Hyský. Odejde Vecheta do Pardubic?

Nejlepší vstup do prvoligové sezony v historii klubu zažívají karvinští fotbalisté. Po sedmi kolech mají 12 bodů a jsou sedmí. A to ještě nezvládli domácí duely se Zlínem (0:1) a Bohemians (1:2)....

3. září 2025  7:34

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Potřeboval jsem dostat facku. Jak Hranáče (ne)vykolejil první rok v Hoffenheimu

Premium

Chvilku trvá, než se rozpovídá. Pět, deset minut, až pak se rozjede. A nakonec po půlhodině uzná: „Jsem trochu jako dieselový motor.“ Platilo to i pro první rok, kdy se stoper fotbalové reprezentace...

3. září 2025

Prekop už je slávistou. V koutku duše jsem doufal, že to vyjde, řekl slovenský útočník

Fotbalový útočník Erik Prekop je slávistou. Úřadující český šampion sedmadvacetiletého slovenského hroťáka přivedl z Ostravy a stihl ho zaregistrovat těsně před uzávěrkou soupisek pro Ligu mistrů....

2. září 2025  22:40

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.