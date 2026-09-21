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FIFA pomalu začíná přiznávat své chyby. Infantino je otevřen změnám v řízení

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  21:56
Gianni Infantino.

Gianni Infantino. | foto: Manu FernandezAP

Carlos Cordeiro v Oválně pracovně vedle Gianniho Infantina a Donalda Trumpa.
Americký prezident Donald Trump se šéfem FIFA Giannim Infantinem na vyhlášení...
Americký prezident Donald Trump se šéfem FIFA Giannim Infantinem na vyhlášení...
Americký prezident Donald Trump se šéfem FIFA Giannim Infantinem na vyhlášení...
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Předseda Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino přišel s návrhem na externí posouzení způsobu, jakým organizace přijímá zásadní rozhodnutí. Otevřený je i případným změnám.

V dopise adresovaném Radě FIFA a 211 členským svazům připustil, že postup v případě investičního plánu na prodej práv na turnaje mistrovství světa, který byl po ostré kritice stažen, vyvolal obavy.

„Nejprve se zeptám Rady, zda si přeje zadat nezávislé externí posouzení současného systému řízení FIFA v oblasti klíčových strategických iniciativ a navrhnout případná zlepšení,“ napsal Infantino v dopise, z něhož citovaly agentury Reuters a AFP.

Infantino rovněž uvedl, že navrhne konzultace s konfederacemi, členskými asociacemi a dalšími zainteresovanými stranami ohledně posílení rozhodovacích procesů ve FIFA. Tyto návrhy by se měly zabývat tím, kdo má slovo při rozhodování o zásadních iniciativách, pravomocemi a také tím, jak zvýšit transparentnost a odpovědnost. Poprvé by se Rada problematikou mohla zabývat už na svém příštím zasedání 15. října.

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Infantino se dostal pod tlak poté, co zveřejnil svůj plán prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa. Návrh se podle něj dostal na veřejnost dříve, než mohl být předložen Radě a členským asociacím. „Uvědomuji si, že bez znalosti všech souvislostí to vyvolalo obavy a vytvořilo dojem, že už bylo rozhodnuto. Tak tomu ale nebylo,“ napsal Infantino. „Šlo pouze o návrh, nikoli o rozhodnutí, a celá věc vždy podléhala nezbytnému schválení ze strany Rady a členských asociací,“ dodal.

Evropská fotbalová unie (UEFA) a další federace kvůli Infantinovu záměru na další komercionalizaci fotbalu dokonce pohrozily bojkotem akcí FIFA. Infantino pak od projektu ustoupil. I nadále se ale v příštím roce hodlá ucházet o znovuzvolení do čela FIFA.

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