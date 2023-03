Indonésie se bránila startu Izraele, FIFA jí MS dvacítek odebrala

Rozhodnutí padlo po jednání předsedy FIFA Gianniho Infantina a šéfa indonéské fotbalové federace Ericka Thohira v Dauhá. Kvůli protestům byl už minulý týden odložen plánovaný los šampionátu. Turnaj se měl hrát v šesti městech od 20. května.

„Nová hostitelská země bude jmenována co nejdříve, termín turnaje zůstává prozatím nezměněn,“ uvedla FIFA v prohlášení.

Avizovala rovněž, že indonéský svaz musí počítat se zatím neupřesněnými sankcemi. Hrozí mu mimo jiné zastavení činnosti od FIFA, jež by mohlo vést k neúčasti v kvalifikaci na mistrovství světa 2026.

Představitelé indonéského svazu se k odebrání šampionátu zatím nevyjádřili, člen výkonného výboru Arya Sinulingga v rozhovoru pro KompasTV necelou půlhodinu před oznámením verdiktu ale tento vývoj očekával.

„Pokud vnášíme do sportu politické požadavky, vždycky to dopadá takhle. Budeme vyhoštěni z fotbalového ekosystému,“ konstatoval. „Je to pro nás všechny těžké. Řítíme se do sportovní kalamity. Musíme oddělovat fotbal, nebo sport obecně, a politiku,“ dodal.

Proti startu Izraele na šampionátu sílil v poslední době v Indonésii, která je zemí s nejpočetnější muslimskou většinou na světě a s Izraelem neudržuje formální diplomatické vztahy, odpor. Konzervativní muslimské skupiny zorganizovaly na protest v metropoli Jakartě demonstrace a proti účasti Izraele se vyslovil také guvernér Bali Wayan Koster.