„Je stále jasnější, že někteří aktéři se úmyslně a neustále snaží oslabit FIFA a jejího prezidenta,“ napsala FIFA na platformě X.
„Pokud jsou zprávy nepřesné nebo zavádějící, FIFA se proti nim okamžitě a rázně postaví,“ dodala organizace s tím, že spekulace by neměly být prezentovány jako fakta.
Už ale neupřesnila, o které zprávy a aktéry se jedná. Pouze uvedla, že nedávné zprávy šířily nepodložená tvrzení a prokazatelně nepravdivá prohlášení o FIFA a jejím prezidentovi.
„Prezident FIFA zasvětil více než 30 let svého života evropskému a světovému fotbalu. Přispěl k významným změnám a především k rozšíření přístupu, prostředků a možností napříč fotbalovým světem,“ hájila organizace Infantina v prohlášení.
Proti Infantinovi, který chce v příštím roce usilovat o znovuzvolení do vedoucí funkce, se po zveřejnění jeho plánu na odprodej části práv na MS do soukromých rukou jednomyslně postavila evropská unie UEFA a pohrozila bojkotem šampionátů. Řada evropských svazů veřejně stáhla svou podporu Infantinova znovuzvolení a norský svaz dokonce požaduje kvůli ztrátě důvěry jeho okamžitou rezignaci.
Britský deník The Telegraph navíc přišel tento týden s obviněním, že prezident FIFA v době působení v UEFA zajistil pro svou spolupracovnici a údajnou milenku vysoké odstupné. UEFA v prohlášení pro média platbu ženě potvrdila, nicméně uvedla, že v té době byla v souladu s pravidly pro odcházející pracovníky.
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Infantinův záměr s právy na MS narazil také u severoamerické CONCACAF i u asijské konfederace AFC, byť některé členské svazy zaujaly smířlivější postoj nebo se zatím otevřeně nevyjádřily.
Švýcarský funkcionář si následně při krizové schůzce v Rabatu vyjednal podporu africké konfederace CAF a poté zamířil do Kolumbie, kde si rovněž zajistil přízeň několika jihoamerických svazů a vlivných funkcionářů.
„Ti, kteří nemají podporu členských asociací FIFA, by se neměli snažit dosáhnout prostřednictvím obvinění, narážek nebo dezinformací toho, čeho nemohou dosáhnout zavedenými demokratickými procesy FIFA,“ uvedla v prohlášení FIFA s tím, že neshody ohledně změn neospravedlňují podkopávání demokratického mandátu prezidenta FIFA ani instituce, do jejíhož čela byl zvolen.