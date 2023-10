Ruská sedmnáctka se má vrátit do světového fotbalu, senioři zůstávají vyřazeni

Mezinárodní fotbalová federace FIFA se chystá zrušit vyloučení ruských mládežnických týmů ze světových soutěží. Podle agentury AP o tom bude Rada FIFA diskutovat na odpoledním online jednání. Uvolněním sankcí uvalených po ruské invazi na Ukrajinu by tak mohla následovat evropskou unii UEFA, která minulý týden schválila návrat výběrů chlapců a dívek do 17 let.