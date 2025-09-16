FIFA vyplatí klubům za MS rekordních sedm miliard, nově i za hráče v kvalifikaci

Poprvé budou odškodněny kluby i za účast hráčů v kvalifikaci, nejen na závěrečném turnaji. FIFA uvedla, že nové podmínky vycházejí z memoranda uzavřeného mezi federací a Evropskou asociací klubů (ECA) z března roku 2023. Jejím cílem je vytvořit spravedlivější systém pro celosvětový klubový fotbal.
„Rozšířená edice Programu klubových výhod FIFA pro mistrovství světa 2026 jde o krok dále tím, že finančně uznává obrovský přínos, kterým kluby po celém světě a jejich hráči přispívají k uspořádání kvalifikací a závěrečného turnaje,“ řekl prezident světové federace Gianni Infantino.
V souvislosti s minulým MS před třemi lety FIFA vyplatila příspěvky 440 týmům z 51 zemí. Nyní, protože se budou kompenzace týkat i klubů, které budou mít hráče už v kvalifikacích, jejich počet výrazně vzroste.
Světový šampionát zorganizují příští rok od 11. června do 19. července USA, Mexiko a Kanada.