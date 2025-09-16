FIFA vyplatí klubům za MS rekordních sedm miliard, nově i za hráče v kvalifikaci

Mezinárodní fotbalová federace FIFA vyplatí klubům za účast jejich hráčů na mistrovství světa v roce 2026 rekordní sumu 355 milionů dolarů (7,3 miliardy korun). Podle úterního prohlášení je to oproti minulému šampionátu v roce 2022 v Kataru nárůst o 70 procent. Tehdy mezi kluby rozdělila 209 milionů dolarů (4,45 miliardy).

Gianni Infantino, prezident FIFA, hovoří na kongresu UEFA v srbském Bělehradě. | foto: Reuters

Poprvé budou odškodněny kluby i za účast hráčů v kvalifikaci, nejen na závěrečném turnaji. FIFA uvedla, že nové podmínky vycházejí z memoranda uzavřeného mezi federací a Evropskou asociací klubů (ECA) z března roku 2023. Jejím cílem je vytvořit spravedlivější systém pro celosvětový klubový fotbal.

„Rozšířená edice Programu klubových výhod FIFA pro mistrovství světa 2026 jde o krok dále tím, že finančně uznává obrovský přínos, kterým kluby po celém světě a jejich hráči přispívají k uspořádání kvalifikací a závěrečného turnaje,“ řekl prezident světové federace Gianni Infantino.

V souvislosti s minulým MS před třemi lety FIFA vyplatila příspěvky 440 týmům z 51 zemí. Nyní, protože se budou kompenzace týkat i klubů, které budou mít hráče už v kvalifikacích, jejich počet výrazně vzroste.

Světový šampionát zorganizují příští rok od 11. června do 19. července USA, Mexiko a Kanada.

