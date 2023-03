FIFA mění názor: škrtne tříčlenné skupiny pro příští MS? Problém je uhlíková stopa

Pokud by FIFA postupovala stejně, jako když UEFA rozšířila Euro z 16 týmů na 24, bylo by 48 mužstev rozděleno do 12 skupin. Do play off by v takovém případě vedle prvních dvou postupovalo i osm z dvanácti týmů na třetích místech. Celkový počet zápasů by se dostal na číslo 104.