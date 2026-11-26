Minulý týden skupina hackerů vystupující pod názvem Handsome Boy Hacking Club (HBHC) oznámila, že odcizila více než dvanáct gigabajtů dat patřících FIFA. Informace poté zveřejnila na hackerském fóru.
Mezi daty se nacházejí imigrační dokumenty, finanční záznamy, právní listiny a informace týkající se vedení organizace.
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Infantino chce prodat podíl z MS do rukou investorů. UEFA vyšla s ostrou kritikou
FIFA bližší podrobnosti o typu útoku ani o ukradených datech nezveřejnila, uvedla jen, že na vyšetřování incidentu spolupracuje s policií. Podle informací agentury dpa útok nesouvisel s neúspěšným plánem současného předsedy FIFA Gianniho Infantina na prodej práv na mistrovství světa investorům.