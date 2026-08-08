I on v posledních dnech vyletěl příliš vysoko a na své domnělé cestě za slávou a bohatstvím se šeredně popálil.
Jestli fatálně, ukážou příští měsíce. Základy jeho pečlivě budovaného království se však povážlivě drolí.
„O problémech FIFA bych klidně mohl napsat 10 000 slov, řešení ovšem vyžaduje pouze tři: Infantino musí skončit,“ napsal legendární fotbalista Luís Figo, který ještě doplnil: „Ve fotbale jsem už pár podvodníků potkal, ale co vyšlo najevo v posledních deseti dnech, je to nejpodlejší a nejzbabělejší sobecké chování, které jsem kdy zažil.“
Teď už není cesty zpět. Mezinárodní fotbal je v krizi, proto by měl prezident Infantino okamžitě odstoupit.