Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Fenomén Kane, největší z Angličanů? Doufám, že tohle ještě není můj strop, říká

Autor:
  13:03
Anglický útočník Harry Kane slaví svůj druhý gól proti české reprezentaci v...

Anglický útočník Harry Kane slaví svůj druhý gól proti české reprezentaci v utkání Ligy národů. | foto: Reuters

Harry Kane se spoluhráči děkuje fanoušků ve Wembley po vítězství 3:0 nad Českem...
Harry Kane si podává ruku s trenérem Thomasem Tuchelem po odchodu ze hřiště v...
Anglický fotbalista Harry Kane a kouč Thomas Tuchel v utkání Ligy národů s...
Radost anglických fanoušků po gólu Harryho Kanea.
14 fotografií
Ten tradiční poskok, před kterým políbí snubní prsten a ve vzduchu švihne otevřenou dlaní, by si klidně mohl nechat patentovat. Pokud mu někdy v Anglii postaví další sochu, protože první už před pár lety odhalili v jeho rodném Chingfordu, dost možná to bude právě v téhle oslavné póze. Harry Kane, fotbalový fenomén z Ostrovů.

Minulý týden v Praze i v úterý ve Wembley proti Česku opět ukázal, v čem je výjimečný. Dokonalý výběr místa, perfektní orientace v prostoru, špičkové zakončení a především góly.

Spoustu gólů!

„Snad nikdy jsem nebránil tak komplexního hráče. Akci si sám vytvoří a pak ji i zakončí, prostě top level,“ koulel očima stoper Martin Vitík a kapitán Vladimír Coufal, jenž Kaneovy kousky zblízka sledoval už v Premier League a před výkopem dalšího duelu v Lize národů se s domácím miláčkem přátelsky zdravil, dodal pouze: „Brutální kvalita!“

Už dávno je nejlepší střelec národního týmu (aktuálně s 91 góly).

V úterý proti Česku navíc vyrovnal i rekord legendárního gólmana Petera Shiltona v počtu reprezentačních startů (aktuálně 125).

Coufal popsal vlastní gól, pak uznal: Angláni byli nad naše síly. Brutální kvalita

V třiatřiceti letech navíc rozhodně nezastavuje: válí v Bayernu, pálí v reprezentaci, kde jen během podzimního srazu přidal dalších šest gólů, z toho tři Česku. Pokud jste fanoušky statistiky a čísel, můžete klidně počítat dál - od začátku minulého ročníku Kane ve všech soutěžích nasázel. 81 gólů v 75 zápasech a navrch přidal deset asistencí.

Hvězda první velikosti. Slušňák bez škraloupů, prostě dokonalý fotbalový princ. Nebo snad už král?

Je jasné, co mu v očích fotbalového světa chybí. Vysmívanou pověst fotbalisty, který nikdy nezíská žádnou trofej, protože hrál v Tottenhamu, už sice po přestupu do Bayernu odhodil, ovšem v národním týmu se ho pecháček drží dál.

Dvakrát dovedl Anglii do finále Eura, ale vždycky pak jen se stříbrnou medailí na krku asistoval u oslav soupeřů. A když měla Anglie na letošním mistrovství světa v Americe cestičku do finále zdánlivě umetenou, zasypal ji nevídaný semifinálový kolaps s Argentinou.

Emoce vytryskly už po pár vteřinách, semifinále MS mezi Anglií a Argentinou se v klidu neodehraje.

Proto Anglie dál čeká a Kane tvrdí: „Doufám, že jsem ještě nenarazil na svůj strop a že toho mám pořád hodně před sebou. Pořád mám pocit, že se můžu hodně zlepšovat.“

Jak?

A kam by se vlastně ještě měl posunout?

Mohl by být například jedním z favoritů na Zlatý míč, ale bez vítězství v Lize mistrů a zlatého úspěchu na mundialu možná zase skončí těsně pod vrcholem. Ten pocit ho kariérou dlouhé roky provázel. Ještě v Tottenhamu, kde strávil čtrnáct sezon, nevyhrál nikdy nic, a když odešel s pompou do Bayernu, který po jedenáctileté zlaté šňůře v bundeslize přepustil první příčku Leverkusenu, mnozí fanoušci měli jasno - ten chlap musí být prokletý.

O pár týdnů později je v názoru utvrdilo i finále Eura v Berlíně, v němž Angličané podlehli Španělům a zlomený kapitán po něm s igelitkou v ruce a v kapuci prošmajdal novinářskou mixzónou, načež vzkázal: „Všechny individuální ocenění bych za tuhle trofej vyměnil.“

Těžko předpovídat, pod jakým tlakem bude za dva roky, kdy Anglie o vytouženou evropskou trofej zabojuje na šampionátu na domácí půdě. A jestli se ještě podívá na příští mistrovství světa, kdy mu bude už sedmatřicet.

Pokud ano, mohl by tam klidně jednou pro vždy rozseknout otázku, kterou si ve fotbalové Anglii kladou už nyní. Média jsou plná historických srovnání a žebříčků, které porovnávají, kdo je nejlepším anglickým reprezentantem všech dob.

MS 1970: Viděla jsem ho, zloděje! Angličané měli kapitána v poutech a jedli rybí prsty

Bobby Charlton? Gary Lineker? Wayne Rooney? David Beckham? Paul Gascoigne? Jimmy Greaves? Bobby Moore?

Jen poslední jmenovaný má něco, co nikdo další.

Coby kapitán zvedl před šedesáti lety nad hlavu titul pro mistry světa, tehdy ještě sošku zvanou Zlatá Niké. I on měl pověst příkladného fotbalového vojevůdce, obdivované persony, uznávaného džentlmena, takže Kane – ač má na hřišti úplně jiné úkoly – se mu v lecčems podobá.

Jen jediná věc mu chybí.

Bude z prince Harry jednou král?

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Slavia B vs. VlašimFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Slavia B vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
9. 10. 17:00
  • 2.10
  • 3.73
  • 2.95
Zlín vs. SlaviaFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 9.45
  • 5.91
  • 1.26
Ústí n. L. vs. OpavaFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Ústí n. L. vs. Opava //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.94
  • 3.59
  • 3.44
Jihlava vs. ProstějovFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Jihlava vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.79
  • 3.56
  • 4.07
Táborsko vs. KarvináFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Táborsko vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 2.87
  • 3.32
  • 2.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.

Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...

Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle

Adam Hložek v souboji s anglickým obráncem Hallem.

Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

Jste rasisti! To vy pácháte genocidu! Irové po dotazech Izraelců ukončili tiskovku

Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson před utkáním s Izraelem.

Spor se táhne už od rozlosování skupin fotbalové Ligy národů. Irsko proti Izraeli? Politická rozbuška. I proto UEFA rozhodla, že se obě vzájemná utkání odehrají na neutrálním hřišti. Jenže k rozepřím...

Krejčí nadával, Denia se divil. Ale experti se shodli: Druhý český gól správně neplatil

Český obránce Ladislav Krejčí vidí v utkání proti Španělsku druhou žlutou kartu.

Španěl Raya, nejlepší gólman Premier League, na brankové čáře upustil balon a dobíhající útočník Ryan Naderi při svém debutu v české reprezentaci z kroku dorážel do sítě. Vyrovnáno? Opravdu?! Nakonec...

Nedvěd po Anglii: Krok zpátky, ale pravda se ukáže později. Trenéři potřebují čas

Generální manažer české fotbalové reprezentace přihlíží zápasu s Chorvatskem.

I jemu porážka, a hlavně výkon českých fotbalistů na konci dlouhého podzimního reprezentačního bloku lehce poupravily celkový dojem. „V Anglii jsme prohráli nula tři, fyzicky ani mentálně jsme na tom...

7. října 2026  9:48

Wembley kus od Wembley. Žádný oblouk, devátá liga, ale gól tu dal i Caniggia

Okolí stadionu Wembley FC, týmu z deváté anglické ligy.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Projdete kolem několika kebabáren a vyhlášené pákistánské restaurace, pak v úhledné zástavbě minete kostel svatého Augustina a rumunský supermarket. Když trochu popoběhnete, zvládnete tu cestu za půl...

7. října 2026  8:54

Vitík: Nemůžeme říkat, že je všechno super. Ale mentalita, atmosféra i tvář jsou lepší

Jude Bellingham stíhaný českým obráncem Martinem Vitíkem (vlevo) v zápase Ligy...

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Díky národnímu mužstvu fotbalista Martin Vitík zase ví, jaké to je hrát zápas. Nejdřív tři minuty o víkendu ve Španělsku, v úterý v Anglii dokonce celé utkání. „Jestli se ptáte na to, že to pro mě...

7. října 2026  8:06

Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka

Obránce Štěpán Chaloupek stíhá Petara Sučiče z Chorvatska.

Fotbalová Liga národů zahájila v sezoně 2026/27 svůj pátý ročník. A národní tým v něm hraje mimořádně atraktivní a těžké zápasy. V elitní lize A má za soupeře Španělsko, Anglii a Chorvatsko....

7. října 2026  7:52

208. zápas, 126. gól. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací

Lionel Messi po svém posledním gólu v dresu Argentiny

Lionel Messi se při rozlučce s argentinskou fotbalovou reprezentací podílel na všech třech gólech při výhře 3:0 nad Beninem. V přípravném utkání v Buenos Aires na první dvě branky letošních...

7. října 2026  7:44

Denia: Zatím nejtěžší chvíle, ale nemáme pochybnosti. I já se potřebuju zlepšit

Zklamaný trenér české reprezentace Santi Denia po prohraném zápase s Anglií v...

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Tentokrát neměl důvod přehnaně chválit. Zatímco proti suverénům ze Španělska jeho tým obstál, v Anglii už to žádná sláva nebyla. Santi Denia, kouč fotbalové reprezentace, proto po porážce 0:3 v Lize...

7. října 2026  7:07

Mistry světa proti Chorvatsku zachránil žolík Merino. Slováci mají postup na dosah

Španělský fotbalista Mikel Merino slaví svůj druhý gól v zápase s Chorvatskem...

Fotbalisté Španělska otočili v Lize národů zápas s Chorvatskem a zvítězili 2:1 díky dvěma gólům střídajícího Mikela Merina. Záložník Arsenalu, který občas nastupuje i v útoku, se po zápase proti...

7. října 2026

Směřuje k jedničce Horníček? Je to můj sen, říká gólman. Po Anglii byl pozitivní

Český fotbalový brankář Lukás Horníček a anglický fotbalový útočník Morgan...

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Měl jen dva zákroky, dostal tři góly, jednou mu pomohlo břevno a párkrát nemohoucnost soupeře. Brankář Lukáš Horníček stejně jako spoluhráči z fotbalové reprezentace neprožil v úterý ve Wembley v...

7. října 2026

Coufal popsal vlastní gól, pak uznal: Angláni byli nad naše síly. Brutální kvalita

Český kapitán a obránce dává vlastní gól bezmocnému Horníčkovi.

Právě jeho zkrat načal ve Wembley hodně dlouhý český večer. „Trochu jsem nás odšpuntoval,“ vyčítal si kapitán Vladimír Coufal vlastní gól v zápase s Anglií. Po necelé půlhodině špatně přečetl situaci...

6. října 2026  23:49

Trenér porušil slib, soptí Ronaldo. Za Portugalsko ale plánuje hrát dál

Cristiano Ronaldo z Portugalska před zápasem Ligy národů

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo uvedl, že minulý týden opustil portugalský národní tým kvůli tomu, že trenér Jorge Jesus dvakrát porušil svůj slib. Ve svém prohlášení jeden z nejlepších hráčů...

6. října 2026  23:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

6. října 2026  19:33,  aktualizováno  23:17

ZNÁMKY: Jak se vám čeští fotbalisté ve Wembley proti Anglii líbili?

Radost anglických fanoušků po gólu Harryho Kanea.

Čeští fotbalisté odehráli čtvrté utkání v nejvyšší úrovni Ligy národů. Počtvrté prohráli, tentokrát 0:3. Jak se vám na stadionu ve Wembley proti domácí Anglii líbili? Známkovat je můžete v anketě...

6. října 2026  22:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.