Zajde s hráči na pivo? Jak se mu před zápasy spí? Co říkal Šilhavý fanouškům

„První místo!“ vypálil okamžitě Šilhavý a rozesmál sál, v kterém se sešly zhruba tři desítky příznivců, členů reprezentačního fanklubu.



Byla to už druhá beseda v prostorách pivovaru Staropramen a kouč si ji opět pochvaloval. „Podobné akce mě baví, čím víc jich bude, tím líp. Byl to velice příjemný večer,“ vyprávěl poté, co zhruba hodinu čelil různorodým dotazům.

„Ten nejzáludnější byl asi na Euro 2004,“ připustil.

Jak konkrétně zněl?



„Trenére, kdybyste měl kouzelnou moc a mohl si do svého týmu vzít jen tři hráče z Eura 2004 v jejich tehdejší formě, kteří by to byli?“



Šilhavý chtěl nejprve odpověď zobecnit: „To mužstvo tenkrát bylo výjimečné na každém postu. Německo, Nizozemsko z nás měly obrovský respekt. Měli jsme to mistrovství vyhrát. Těžko vybrat jen tři,“ prohlásil. Jenže tazatel se nedal a nakonec dostal, co žádal. „Tak teda Nedvěd, Poborský, Koller.“

Reprezentační trenér fanouškům líčil, jak si zamiloval fotbalový Liverpool. „Hraje neskutečně tuhle sezonu. Kdybych si mohl vzít do týmu Maného, Firmina,“ zasnil se a pak nepřekvapil, když označil anglickou ligu za nejlepší.



Příznivci se ptali na předzápasové rituály nebo na to, jak se Šilhavému před utkáními spí. „Blbě. Není to tedy nic tragického, ale ani žádný ideál,“ pověděl upřímně Šilhavý a prozradil také, že když k národnímu mužstvu před dvěma roky nastoupil, poseděl s hráči u piva, aby se vyčistila atmosféra.

I takový totiž byl jeden z dotazů: Zajdete si hráči někdy na pivo?

„Když jsme nastupovali k týmu, tak první večer bylo povolené. Samozřejmě decentně, ale kdo chtěl, dal si jedno, dvě... Seděli jsme před Slovenskem, dávali si pivo a vyříkávali si to,“ vzpomněl si na začátek svého angažmá.



„Dřív, když jsem ještě hrával, bylo takových posezení víc. Třeba když jsem jako osmnáctiletý přišel do Plzně, tak neexistovalo, že bych nešel do hospody, když se šlo,“ smál se. „Teď už je to jiné.“