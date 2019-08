Holky taky hrajou. Český fotbal chce stejnou pozornost pro ženy

„Je to téma nejen tady v Česku, je to téma celosvětové. Jsem rád, že i FAČR se připojuje k tomuto trendu a začíná klást důraz na ženský fotbal,“ prohlásil Jan Pauly, generální sekretář FAČR, při akci, na níž byla odhalena nová identita tuzemského ženského fotbalu.

Ligové soutěže i český pohár mají díky spolupráci s agenturou intoit nová, zjednodušená loga, která vycházejí z rovnítka. To má mimo jiné symbolizovat, že asociace chce pro ženy v kopačkách stejnou pozornost jako pro muže.

Holky taky hrajou fotbal Nová identita ženského fotbalu vznikla na základě konceptu pojmenovaného #holkytaky, na novém webu (www.holkytaky.cz) naleznou čtenáři a čtenářky veškeré další informace, který s ženským fotbalem a novým projektem souvisejí.

„Přejeme si, aby i ženy v tomto sportu měly maximální pozornost, kterou si zaslouží. Pro nás jsou to hrdinky a fotbal patří i jim,“ uvedl Pauly.

Mimo to, že ženskému fotbalu silně narůstá popularita ve světě (třeba finále zmíněného mistrovství světa mezi USA a Nizozemskem sledovalo přímo na místě téměř 58 tisíc fanoušků), je na vzestupu i v České republice.

Stačí si vzpomenout na jarní čtvrtfinále Ligy mistryň mezi Slavií a Bayernem Mnichov - remíze 1:1 přihlížela v Edenu rekordní návštěva 6 822 diváků. Nedlouho poté několik Češek v letní pauze přestoupilo do zahraničních klubů: třeba Andrea Stašková ze Sparty do Juventusu či Eva Bartoňová ze Slavie do milánského Interu.

Jenže zároveň jen 5 procent z celkové členské základny FAČR tvoří hráčky. Sice to vychází na přibližně 14 tisíc fotbalistek, ale asociace věří, že i díky rebrandingu a nové kampani bude toto číslo růst.

Vychází i z výzkumu, do kterého se zapojilo 1 500 respondentů. „A důležité je, že teenageři ve věku od 12 do 17 let vnímají ženský fotbal čistě pozitivně,“ podotkl Václav Kudrna, marketingový ředitel FAČR Group.

„Nejen na zápasech, ale i na sociálních sítích vnímám velký nárůst zájmu o náš fotbal, ať na klubové nebo reprezentační úrovni,“ řekla slávistická brankářka a youtuberka Barbora Votíková. „Pokud budu moci v tomto směru ještě víc pomoci, budu stát vždy v první řadě. Holky taky hrajou fotbal!“ dodala reprezentační gólmanka.