Platí to i teď, o dvacet let později, kdy kandiduje na předsedu fotbalové asociace. Bookmakeři vidí favority jinde, jenže za ním stojí silní hráči: slávistický boss Jaroslav Tvrdík a plzeňský šéf Adolf Šádek už oznámili, že ho na volební valné hromadě podpoří.

„Syn mi říkal: Tati, na začátku na tebe byl kurz 30:1, teď spadl na 2,6:1,“ usměje se muž, který od loňského léta vlastní Mladou Boleslav. „Podpory si nesmírně vážím a pomáhá mi, protože lidi z nižších pater fotbalu zajímá, kdo za mnou stojí. Že mi vyjádřily důvěru Slavia i Plzeň, beru jako důležitý signál. Ale rozhodne dvě stě delegátů.“

Už ve čtvrtek. Máte nervy?

Nemám, jen adrenalin se zvedá. Jedu naplno, absolvuju nespočet schůzek. A poslední dny před volbou budou ještě intenzivnější.

Kdy budou volby Volební valná hromada FAČR se uskuteční ve čtvrtek 29. května v Praze. Dvě stovky delegátů, kteří zastupují okresy, kraje, kluby ze čtvrté, třetí ligy i z profesionálních soutěží, zvolí předsedu a dalších dvanáct členů výkonného výboru. Na nejvyšší post kandidují David Trunda, majitel Mladé Boleslavi, někdejší politik Rudolf Blažek a současný předseda Petr Fousek, s nímž vyjde osobní rozhovor příště.

Padá na vás únava?

Kdepak, tu cítím málokdy. Na takovou misi energii potřebujete. Podal jsem kandidaturu za okresy a kraje, potřeboval jsem poznat fotbal odspodu. Zjistit, čím trpí, potkávat se s lidmi, aby poznali, že hlas pro mě jim na rozdíl od ostatních kandidátů může něco přinést.

V čem se od Petra Fouska a Rudolfa Blažka lišíte?

Nechtěl jsem být součástí vlivových skupin, nezávislost je pro mě důležitá. Nejsem ani politik, ani fotbalový bafuňář, ale sportovní manažer.

Moment, jako majitel Boleslavi přece mezi bafuňáře patříte.

Vidím to jinak. Od klasických funkcionářů se liším tím, že se neopírám jen o marketingové teze, ale nabízím konkrétní vizi a řešení, které pomůže fotbalu otočit kormidlo. Na míru ušitou strategii rozvoje.

Zkuste být konkrétnější.

Když jsem sledoval panelovou diskuzi FAČR na téma, co se za poslední čtyři roky udělalo dobře, došel mi pravý opak: že množina problémů, které fotbal musí řešit, je obrovská. Nefunguje rozvoj infrastruktury, problémy jsou se vzděláváním rozhodčích i trenérů, se získáváním dotací. Obrovské minus vidím v komunikaci napříč hnutím, taky v podpoře a rozvoji mládeže a výkonnostního fotbalu. A pochopitelně i ve fungování marketingové společnosti STES. Asociace by měla celkově fungovat profesionálněji.

Kandidát na předsedu FAČR David Trunda

Kam tím míříte?

Chci říct, že zásadní je přivést na důležité pozice odborníky. Hlavně v obchodním a marketingovém oddělení je třeba mít lidi s kreditem, znalostmi, vzděláním a zkušenostmi.

Teď tam takoví nejsou?

Mluvím hlavně o STES, kde vidím velké rezervy. Potenciál se podle dostupných čísel vůbec nedaří naplnit. Je potřeba posílit značku FAČR, přivést nové firmy, nejen žádat o peníze stát. Vylepšit marketingovou komunikaci, vystupování směrem k fanouškům, k partnerům. Ale věcí, na kterých je třeba zapracovat, je vážně spousta.

Třeba?

I reprezentační výběry by si zasloužily větší péči. Je tam dostatečný počet trenérů, fyzioterapeutů, masérů? Odpovídá finanční ohodnocení? Všechno tohle má přece řídit precizně vybraný sportovní ředitel, který by měl vytvořit komplexní koncepci rozvoje. Což se teď neděje.

Proto říkáte, že současnému šéfovi Fouskovi chybí turbo?

Jsem přesvědčený, že to tak je. Je potřeba zvednout kotvy a vyrazit. Hned. Víc mluvit s lidmi v klubech a v regionech, probírat s nimi nejpalčivější problémy, konkrétně je pojmenovat a navrhnout řešení.

Proč vlastně v téhle roli chcete být? Co vás na ní láká?

Dlouhodobě mě motivuje rozvoj dětí a mládeže. Co nejvíc jich přitáhnout ke sportu, vrátit fotbal do škol. Tvrdím, že fotbal čtyři roky přešlapuje – a čtyři roky jsou ve vývoji dítěte dost dlouhá doba. Zaostáváme v rozvoji sportovní infrastruktury, která je přímo úměrná pohybovému vývoji dětí. Kluby často mají problém i s podáním žádosti a FAČR jim nepomáhá. Změna je potřeba hned, a když nebudu za rozvoj zodpovědný, nezměním nic. Nežene mě mít na vizitce napsáno předseda, láká mě věci posouvat.

Říkáte, že jste kandidátem okresů a krajů, přitom přicházíte z profifotbalu. Není v tom rozpor?

Nemyslím si. Chci fotbalové prostředí spojit. Znám potřeby a problémy výkonnostní sféry a dokážu je vysvětlit lidem z profifotbalu, což může pomoct oběma stranám. A pokud narážíte na to, že vlastním Mladou Boleslav, pak otevřeně říkám: pokud volby vyhraju, předám klub do svěřeneckých fondů.

Nebude to jen na oko?

Proč by mělo být? Oba moji protikandidáti jsou členy různých organizací, mají své firmy, což pro mě neplatí. Stanovy neodporují ani tomu, abych dál klub vlastnil, ale já chci jít příkladem. Jediná možná cesta pro mě je v případě úspěchu klub do šedesáti dní předat.

Komu?

Jsem s partnery na všem domluvený, ale konkrétní nebudu, nezlobte se.

Když už jste zmínil protikandidáty: Petr Fousek je diplomat, Rudolf Blažek větší střelec. Jak byste se jednoduše popsal vy?

Jsem týmový hráč. Naslouchám názoru jiných a o problémech diskutuju.

Zároveň však říkáte, že fotbal potřebuje změnu hned.

Založením jsem spíš konzervativec, ale někdy je nutné rozhodovat rychle. Hlavní rozdíl mezi mnou a protikandidáty vidím v tom, že ve střevech programu mám reálný obsah a ne jen politické teze. Věřím, že i výkonný výbor lze sjednotit, aby fungoval jinak než poslední čtyři roky.

Jiří Šimáně (vpravo) a David Trunda.

Jak?

Tak, aby se řešil fotbal a ne vnitřní spory. A aby to byl fotbal bez afér, bez podivně uzavřených smluv, bez subdodavatelů, kteří tam nemají co dělat. Smyslem voleb by přece mělo být, aby byl zvolen výkonný výbor z lidí, kteří spolupracují.

Což se ovšem málokdy povede.

Právě. Věřím, že jsem člověk, který dokáže sjednocovat. Aby fotbal získal podporu, je zásadní, aby celá asociace táhla za jeden provaz.

Už dřív jste připustil, že se fotbal zatím nevyrovnal s temnou berbrovskou minulostí, zároveň tvrdíte, že si každý zaslouží druhou šanci. Opravdu každý?

To bych upřesnil. Znám dost lidí, kterých se fotbal zbavil jen proto, že v minulých volbách dostali různé nálepky. Jenže při setkání s nimi zjistíte, že někteří poctivě pracovali třeba třicet let a bez nich by malé kluby nebo okresy nefungovaly. Ti si šanci zaslouží, ale musíme je odlišit od lidí, kteří opakovaně jezdí na červenou a ve fotbale se drží jen díky pochybným vazbám, které fungují desítky let. Myslím, že jeden z mých protikandidátů má k několika takovým blízko.

To nám zkuste vysvětlit, prosím.

Stačí sledovat, jakým směrem vede kampaň. Má za sebou marketéry z politiky, široký tým lidí, kteří mu ji chystají, což pro mě není cesta, kterou by se měl fotbalový svaz ubírat.

Chápeme, že mluvíte o Rudolfu Blažkovi.

Jmenovat nechci. Kdo ví, ten ví.

Mimochodem, Blažek je pro zveřejnění platu předsedy, současný šéf Fousek proti. Co vy?

Určitě pro. Byl jsem u toho, když se na minulé valné hromadě několik lidí pana Fouska ptalo, jaký má plat – a přišlo mi zvláštní, že nechtěl odpovědět. Copak nechceme získat důvěru? Jsem pro zveřejnění platu i většiny věcí, které se řeší na výkonném výboru. Opatrnost je na místě jen v případě, že by hrozilo porušení obchodních podmínek.

Jste i pro profesionalizaci rozhodčích?

Vidím, jak obrovský problém mají některé regiony s obsazováním zápasů. Mladí nemají zájem, bojí se jít do nebezpečného prostředí, radši si najdou brigádu v obchoďáku. I tady chybí systém. Chtěl bych vytvořit koncept pro profesionalizaci prostředí, pro poskytnutí vzdělání mladým rozhodčím, přehodnotit finanční podporu. Ale ne z peněz současného rozpočtu.

Kde je tedy vezmete?

Věřím, že od partnerů. Dráždí mě, když ve volebních debatách slyším: uspoříme peníze tady a přesuneme je jinam. To přece nic neřeší. Řešením je získat nové prostředky na konkrétní projekty. Teď nabídky často spočívají ve vystavení reklamního banneru, přitom tahle doba je dávno pryč. Mělo by se uvažovat moderněji, hledat nové možnosti.

Vám může pomoct, že jste polyglot. Vážně umíte deset jazyků?

Úplně to nesedí. Dědeček jich uměl jedenáct, já o trochu méně. Mám státnice z angličtiny a švédštiny, ve Švédsku jsem šest let žil. Cestou na hokejové zápasy jsem na discmanu poslouchal Děti z Bullerbynu v originále, tím jsem se naučil nejvíc. Sice tam všichni mluví anglicky, ale když jsem zvládl švédštinu, zjistil jsem, že to otevírá dveře. Domluvím se ještě německy, norsky, dánsky a rusky, z několika dalších jazyků zvládám základy.

Co vás vlastně zavedlo na sever Evropy?

Hrál jsem hokej u nás ve Šternberku a můj táta, velký hokejový nadšenec, domluvil výměnný pobyt s jedním švédským klubem. Já tehdy kvůli škole nejel, ale když se táta vrátil, dal mi vizitku na člověka, který jim na místě pomáhal. Šel jsem do telefonní budky a zavolal.

Kdo se ozval na druhé straně?

Starosta města Kungsbacka, kousek od Göteborgu. Ve všem mi pomohl, nabídl bydlení, dodnes jsme přátelé. Dal mi šanci podílet se na rozvoji klubu, který sdružoval fotbal i hokej, který jsem ve Švédsku šest let hrál. Mimo jiné v Kiruně, daleko za polárním kruhem, což byla škola života. Poznáte jiný druh přemýšlení, jiné vazby, pevnější přátelství, ale taky tvrdší podmínky: rok jsem skoro neviděl sluníčko. V mladém věku užitečná lekce.

Pořád vlastně nevíme, jak jste se od hokeje přes golf či tenis dostal k fotbalu.

Po návratu ze Švédska jsem díky spolupráci s Petrem Dědkem, současným šéfem hokejových Pardubic, spoluorganizoval a řídil golfový turnaj patřící v té době do světové série European Tour. Při golfu jsem se zase seznámil s panem Šimáněm, budoucím majitelem Slavie, který mi pak nabídl post generálního ředitele.

Na začátek ve fotbale dost vysoká pozice, ne?

Ano, byla to změna. Ze severských sociálních jistot do Slavie, která si před deseti lety procházela nelehkým obdobím. Věřím, že i s mým malým přispěním se ji povedlo správně nastartovat. Pak dorazil nový investor, kterého zastupoval pan Tvrdík. Chtěl přivést svůj management, své lidi, korektně jsme se dohodli na ukončení spolupráce.

Celkem paradox, že teď vás ve volbách podporuje. Není nebezpečné mít nálepku Tvrdíkova či Šádkova muže?

Neřekl bych. Na valné hromadě bude důležité spojit všechny hlasy. Podpora od Slavie a Plzně je správně načasovaná a není umělá, vyplynula přirozeně. Vážím si každého hlasu, ale zároveň se nenechám nikým řídit. Před půl rokem mi jistí lidé na jedné z prvních schůzek zkoušeli nadiktovat, koho by rádi viděli v komisi rozhodčích. Odmítl jsem se o tom bavit. Mám vlastní názor a umím ho bránit.