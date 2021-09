FAČR zaplatí dluhy za stadion ze svého, nevyužije nabídky Sparty a Slavie

Na mimořádném zasedání o tom rozhodl výkonný výbor FAČR.



Za strahovské pozemky FAČR dluží ČUS a ČAS podle médií okolo 200 milionů korun. Pokud by závazky neuhradila do konce září, naskakovalo by penále v údajné výši 2,5 milionu korun měsíčně. Asociace se tak rozhodla splatit částku okamžitě.

Nabídky na úvěr poskytly vedle bank i finančně nejsilnější české kluby Sparta a Slavia. Podle vedení FAČR je ale v transparentním zájmu fotbalu, aby asociace zůstala maximálně nezávislá.

„VV FAČR se bude dál zabývat jednotlivými finančními nabídkami řešení celé situace a podnikne další kroky v oblasti poptávkového řízení, tak abychom měli co nejvíce relevantních možností k vyřešení celé problematiky. FAČR současně provede aktualizaci a doplnění stávajících nabídek,“ uvedl předseda Petr Fousek v tiskové zprávě.

„Zároveň uskuteční nové poptávkové řízení ve světle skutečnosti, že závazky k ČUS a ČAS budou do 30. září již vypořádány a předkupní práva tedy tím odblokována. Znovu se bude VV FAČR aktuální situací zabývat na svých dalších zasedáních,“ řekl Fousek, jenž byl zvolen šéfem českého fotbalu v červnu.

„Je potřeba si uvědomit, že toto téma se řeší na svazu osm let a nové vedení na jeho řešení mělo zatím jen tři měsíce,“ dodal.