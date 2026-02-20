Novým partnerem fotbalové asociace je Coca-Cola. Zajistí i pitný režim u amatérů

„Uzavření tohoto partnerství je pro nás velmi důležitým krokem, a to nejen v oblasti komerčního rozvoje české fotbalové reprezentace,“ pochvaloval si předseda David Trunda.
Asociace už před časem oznámila spolupráci se společností LEGO v rámci nadcházející baráže s Irskem, aby přilákala co nejvíce dětských fanoušků.
„Jedním z našich cílů je, aby co nejvíce dětí sportovalo. A lego k dětem patří,“ okomentoval akvizici Trunda, který opakovaně sliboval příliv nových sponzorů do českého fotbalu. „Na dohodách se pracuje,“ přesvědčoval koncem ledna.
Měsíc před startem klíčové baráže o účast na mistrovství světa 2026 v Americe přichází další velké jméno.
„Věříme, že společně podpoříme nejen reprezentaci, ale také další rozvoj výkonnostního fotbalu v Česku. Zároveň chceme být blíže fanouškům a vytvářet projekty, které budou mít smysl pro celý český fotbal,“ doplnil Trunda.
Spolupráce s Coca-Colou cílí na nejnižší úroveň, kde se bude v rámci partnerských akcí starat o pitný režim amatérských a výkonnostních fotbalistů. Kluby se budou moci zapojit i do soutěží o atraktivní ceny a zážitky, včetně příležitosti prezentovat svůj klub na celostátní úrovni.
Spolupráce zahrnuje značky Coca-Cola a Powerade, který se stává oficiálním sportovním nápojem reprezentačních týmů.
„Produkty budou také součástí zázemí národních týmů i reprezentačních akcí. Coca-Cola HBC se zároveň zapojí do fanouškovských aktivit v rámci Fan parku a nabídne pitný režim fanouškům při domácích zápasech národního týmu,“ dodává v tiskové zprávě FAČR.