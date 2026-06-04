FAČR hlásí zisky, už pátý rok za sebou. Český fotbal loni vydělal téměř pět milionů

FAČR skončila v černých číslech během prvního roku s novým předsedou Davidem Trundou. V předchozích čtyřech letech byl v čele asociace Petr Fousek, jenž neuspěl s obhajobou na loňské volební valné hromadě.
Oproti minulému roku se příjmy i výdaje FAČR snížily zhruba o 150 milionů korun. Nejvyšší byly opět příjmy z Unie evropských fotbalových asociací (UEFA), které činily 1,89 miliardy korun. Dalších 649 milionů korun získala asociace od Národní sportovní agentury, což je oproti loňsku nárůst o 72 milionů korun. Výdaje výrazně stouply pouze v kategorii financí přeposlaných zpět do fotbalového hnutí (o takřka 64 milionů korun).
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V minusu 11 milion korun naopak skončila dceřiná společnost STES, která FAČR zajišťuje sponzorské, marketingové a mediální aktivity. Další dceřiná společnost FAČR Property byla za rok 2025 v plusu 3,2 milionu korun.