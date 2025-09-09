Činili se i další osvědčení střelci. Kylian Mbappé při výhře Francie 2:1 nad Islandem skóroval z penalty těsně před poločasem a zaznamenal 52. gól v dresu národního týmu. Útočník Realu Madrid překonal Thierryho Henryho a k dorovnání nejlepšího střelce historie francouzské reprezentace Oliviera Girouda mu chybí pět branek.
Francouzi duel s Islandem museli otáčet. Vítěznou branku vstřelil ve druhém poločase Barcola. Vyloučení záložníka Tchouaméniho domácím zápas zkomplikovalo, nicméně vyrovnávací gól Islandu odvolal dvě minuty před koncem videorozhodčí kvůli faulu. Tým ze země galského kohouta vede po dvou zápasech skupinu D právě před ostrovním celkem.
Cristiano Ronaldo po dvou sobotních trefách do sítě Arménie pomohl k obratu Portugalců na hřišti Maďarska a s národním týmem oslavil výhru 3:2. Skórovali také Bernardo Silva a Joao Cancelo, kteří si vzájemně na góly přihráli. Portugalci po dvou vítězných zápasech vedou skupinu F. Maďarsko je třetí. Na druhé místo se posunula Arménie, která porazila 2:1 Irsko.
Anglie zvítězila v souboji neporažených týmů skupiny K nad Srbskem jednoznačně 5:0. V Bělehradě po gólech kanonýra Kanea a Maduekeho vedli hosté o dvě branky už v poločase. Další dvě trefy přidali po změně stran stopeři Konsa a Guehi a v nastaveném čase přidal pátý zásah střídající Rashford z penalty.
Svěřenci trenéra Thomase Tuchela s pěti výhrami vedou skupinu se skóre 13:0. Srbsko prohrálo v domácím zápase kvalifikace MS poprvé po 13 zápasech od října 2012 a v tabulce kleslo až na třetí místo. Má ale oproti konkurentům zápas k dobru.
Na druhou příčku poskočila Albánie, která porazila Lotyšsko 1:0. Poprvé v historii neskončil vzájemný zápas obou celků remízou, v minulosti se to stalo šestkrát po sobě.
Po výhře Rakouska na hřišti Bosny a Hercegoviny 2:1 se zdramatizoval souboj o první místo ve skupině H. Oba týmy mají nyní stejně bodů, Rakousko ale odehrálo o zápas méně. Bosna po čtyřech kvalifikačních výhrách v řadě poprvé ztratila body. Nepomohl jí ani další gól Edina Džeka.
Skupina D
72. Mahmudov
51. Sudakov
Magomedalijev – G. Alijev (66. A. Hüsejnov), Badalov, Mustafazade, Krivocjuk, Džafargulijev – Chajbulajev (78. Abdullazade), Mahmudov (C), Achundzade (53. T. Bajramov) – Emreli (66. Gurbanli), Dadašov (66. A. Nurijev).
Trubin – Konoplja, Zabarnyj, Matvijenko (C), Zinčenko (84. Mychajličenko) – Očeretko (75. Šaparenko), Kaljužnij (61. Jarmoljuk), Bondarenko (75. Vološyn) – Zubkov, Vanat (61. Dovbyk), Sudakov.
A. Bajramov, Džafarov – Dašdamirov, Ozan Kökçü, D. Nurijev, D. Hüsejnov, Ibrahimli.
Buščan, Riznyk – Mychavko, Svatok, Bondar, Nazarenko.
42. Dadašov, 84. Mahmudov, 90+5. Magomedalijev
57. Kaljužnij, 71. Zinčenko, 90+3. Šaparenko
Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (GRE)
45. Mbappé
62. Barcola
21. A. Gudjohnsen
Maignan – Koundé (63. Gusto), Konaté, Upamecano, T. Hernández – Tchouaméni, Koné – Barcola (63. Coman), Olise (90+6. Ekitiké), M. Thuram (70. Rabiot) – Mbappé (C).
Ólafsson – Pálsson, Ingason, Grétarsson (82. Hlynsson), Ellertsson – Thorsteinsson (71. Helgason), Jóhannesson (71. G. Thórdarson), Haraldsson (C), M. Anderson (64. Bjarkason) – A. Gudjohnsen, D. Gudjohnsen (64. J. Magnússon).
Chevalier, Samba – Akliouche, Digne, L. Hernández, Pavard, K. Thuram.
Einarsson, Valdimarsson – Hermannsson, S. Thórdarson, Tómasson, B. Willumsson, W. Willumsson.
29. Koné, 54. T. Hernández, 90+2. Mbappé
44. M. Anderson, 67. A. Gudjohnsen
69. Tchouaméni
Rozhodčí: Nobre – Ribeiro, Pereira (všichni BRA)
Tabulka:
|1.
|Francie
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2.
|Island
|2
|1
|0
|1
|6:2
|3
|3.
|Ukrajina
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|4.
|Ázerbájdžán
|2
|0
|1
|1
|1:6
|1
Skupina F
21. Varga
84. Varga
36. B. Silva
58. Ronaldo
86. Cancelo
Balázs Tóth – Négo, Orbán, A. Szalai, Kerkez (90. M. Dárdai) – Styles (81. Vitális) – Bolla (90. Gruber), Szoboszlai (C), A. Tóth (60. Ötvös), Z. Nagy (60. Lukács) – Varga.
D. Costa – J. Neves (79. Félix), Cancelo, Dias, Mendes – Vitinha (87. A. Silva), R. Neves – Neto (79. Palhinha), B. Fernandes (66. Trincão), B. Silva – Ronaldo (C) (87. Ramos).
Dibusz, Szappanos – Osvath, Csongvai, G. Szalai, Barna Tóth, B. Dárdai.
Sá, R. Silva – Tavares, R. Veiga, Gonçalves, Inácio.
57. Varga
77. J. Neves, 90+5. Palhinha
Rozhodčí: Lambrechts – de Weirdt, Monteny (BEL)
45+1. Spercjan
51. Ranos
57. E. Ferguson
Čančarević – Pilojan, Aruťunjan, S. Muradjan, Tiknizjan – Spercjan, Iwu – Hovhannisjan, Zelarayán (78. Serobjan), Barseghjan (C) (78. Šaghojan) – Ranos (66. Bičachčjan).
Kelleher – Nathan Collins (C), O'Shea, O'Brien – Manning (82. Scales), Knight, J. Cullen (70. Phillips), Azaz (70. Michael Johnston), J. Taylor (46. Idah) – E. Ferguson, Ogbene (46. McAteer).
Beglarjan, Avagjan – Simonjan, Sevikjan, Manveljan, Nalbanďan, Haruťunjan, N. Grigorjan, Dašjan.
Bazunu, Travers – Doherty, Dunne, B. Lawal, Kenny, Honohan.
90+9. Hovhannisjan
80. Knight
Rozhodčí: Kikačejšvili (GEO) – Achvlediani (GEO), Gabisonia (GEO)
Tabulka:
|1.
|Portugalsko
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2.
|Arménie
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|3.
|Maďarsko
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|4.
|Irsko
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
Skupina H
50. Džeko
49. Sabitzer
65. Laimer
Vasilj – Memić (72. Bašić), Katić, Muharemović, Mujakić (87. Baždar) – Šunjić, Tahirović (72. Alajbegović), Gigović (72. Bajraktarević) – Dedić (58. Gazibegović), Džeko (C), Demirović.
A. Schlager – Seiwald, Laimer, Mwene, X. Schlager (62. Grillitsch) – Baumgartner (90+4. Prass), Alaba (C) (78. Danso), R. Schmid (62. Wimmer) – Lienhart, Sabitzer, Gregoritsch (62. Arnautović).
Hadžikić, Zlomislić – Barišić, Burnić, Hajradinović, Omerović, Košpo.
T. Lawal, Pentz – Florucz, Grüll, Querfeld, Schöpf, Weimann.
45+1. Mujakić, 86. Katić
71. Sabitzer, 87. Wimmer, 90. Mwene, 90+6. Gregoritsch
90+4. Wimmer
Rozhodčí: Manzano – Barbero, Nevado
29. Loizou
76. Charalampous
2. Drăguş
18. Drăguş
Fabiano – Shikkis, Sielis, Laifis, Pileas (46. Correia) – Kastanos, Kousoulos (62. Charalampous) – Kosti (68. Kyriakou) – Tzionis (87. Koutsakos), Pittas, Loizou (62. Kakoullis).
Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin (80. Șut, 85. Tănase), M. Marin, Stanciu – Man, Drăguş, Sorescu.
Mall, Michail – Panagiotou, Andreou, Satsias, P. Sotiriou, Artymatas.
Târnovanu, Sava – Popescu, Chipciu, Screciu, Olaru, Mitriță.
48. Kousoulos, 54. Pittas, 90+1. Charalampous
21. Bancu, 44. Burcă
Tabulka:
|1.
|Bosna a Hercegovina
|5
|4
|0
|1
|11:3
|12
|2.
|Rakousko
|4
|4
|0
|0
|9:2
|12
|3.
|Rumunsko
|5
|2
|1
|2
|10:6
|7
|4.
|Kypr
|5
|1
|1
|3
|5:7
|4
|5.
|San Marino
|5
|0
|0
|5
|1:18
|0
Skupina I
6. Myhre
11. Haaland
36. Haaland
43. Haaland
45+1. Ødegaard
52. Haaland
68. Aasgaard
76. Aasgaard
79. Aasgaard
83. Haaland
90+1. Aasgaard
74. Østigaard (vla.)
Nyland – Ajer (73. Østigaard), Heggem, Wolfe – Ryerson, Ødegaard (C), Berge, Myhre (64. Aasgaard) – Sørloth (64. Bobb), Haaland (90+2. Heggebo), Nusa (73. Schjelderup).
Avram – Moțpan (61. Cojocaru), Crăciun, Baboglo, Plătică, Reabciuk – Caimacov (88. Dros), Rață (C) (80. Bogaciuc), Ioniţă (46. Dumbravanu) – Nicolaescu, Postolachi (46. Bodișteanu).
Dyngeland, Selvik – Berg, Dønnum, Hanche-Olsen, Pedersen, Thorsby.
Cebotari, Timbur – Borș, Iovu, Perciun, Ștefan, Stînă.
58. Caimacov
Rozhodčí: Berke (HUN) – Tóth (HUN), Szert (HUN)
Tabulka:
|1.
|Norsko
|5
|5
|0
|0
|24:3
|15
|2.
|Itálie
|4
|3
|0
|1
|12:7
|9
|3.
|Izrael
|5
|3
|0
|2
|15:11
|9
|4.
|Estonsko
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|5.
|Moldavsko
|5
|0
|0
|5
|3:25
|0
Skupina K
33. Kane
35. Madueke
52. Konsa
75. Guéhi
90. Rashford
Petrović – Eraković, Milenković (C), S. Pavlović, N. Maksimović – Lukić, Nedeljković (46. Jović) – Živković (76. Veljković), I. Ilić (61. Samardžić), Birmančević (46. Kostić) – Vlahović (70. A. Mitrović).
Pickford – R. James (69. Spence), Konsa, Guéhi, Livramento – E. Anderson, Rice (81. J. Henderson) – Madueke (76. Bowen), Rogers, Gordon (69. Rashford) – Kane (C) (76. Watkins).
V. Ilić, Rosić – Babić, Gudelj, Katai, Štulić, Račić.
D. Henderson, Trafford – Burn, Eze, Gibbs-White, Loftus-Cheek, Quansah.
30. Lukić, 74. N. Maksimović
40. Gordon
72. Milenković
Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (vš. FRA)
25. K. Asllani
Strakosha – Hysaj, Ajeti, Djimsiti (C), Mitaj – Laçi (82. Pajaziti), Shehu, K. Asllani – Broja (90+1. Kumbulla), Manaj (82. Daku), N. Bajrami (67. Hoxha).
Zviedris – Jurkovskis (86. Regža), Meļņiks (46. Savaļnieks), Černomordijs (C), Balodis, Cigaņiks, Varslavāns, Vapne (61. Saveljevs), Zelenkovs, Dašķevičs (61. Gutkovskis), Šits (78. Melnis).
Dajsinani, Simoni – Aliji, Asani, Balliu, Berisha, Çokaj.
Matrevics, Orols – Jagodinskis, Jaunzems, Penkevics, Toņiševs, Veips.
15. Šits, 27. Jurkovskis, 55. Černomordijs
Rozhodčí: Sylwestrzak – Sokolnicki, Karasewicz (POL)
Tabulka:
|1.
|Anglie
|5
|5
|0
|0
|13:0
|15
|2.
|Albánie
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|3.
|Srbsko
|4
|2
|1
|1
|4:5
|7
|4.
|Lotyšsko
|5
|1
|1
|3
|2:6
|4
|5.
|Andorra
|5
|0
|0
|5
|0:10
|0