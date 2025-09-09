Norští fotbalisté deklasovali Moldavsko, z jedenácti gólů dal Haaland pět

  23:19
Norští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství světa deklasovali Moldavsko 11:1 a ve skupině I jsou suverénní. Na kanonádě se podílel pěti brankami a asistencí Erling Haaland, který se s devíti góly posunul do čela tabulky střelců před Andreje Kramariče z Chorvatska (6). Střídající Thelo Aasgaard stihl dát čtyři branky, hattrick zvládl za 11 minut. Pátá výhra v řadě přiblížila celek ze Skandinávie k první účasti na velkém turnaji od Eura 2000.
Norský ostrostřelec Erling Haaland oslavuje gól proti Moldavsku.

Norský ostrostřelec Erling Haaland oslavuje gól proti Moldavsku. | foto: AP

STŘÍDÁME. Cristiano Ronaldo jde ze hry, kouč Roberto Martínez mu děkuje.
Thelo Aasgaard z Norska slaví jeden ze svých gólů.
Erling Haaland zpracovává míč před moldavským brankářem Arturem Craciunem.
Noni Madueke oslavuje svůj gól na hřišti Srbska.
15 fotografií

Činili se i další osvědčení střelci. Kylian Mbappé při výhře Francie 2:1 nad Islandem skóroval z penalty těsně před poločasem a zaznamenal 52. gól v dresu národního týmu. Útočník Realu Madrid překonal Thierryho Henryho a k dorovnání nejlepšího střelce historie francouzské reprezentace Oliviera Girouda mu chybí pět branek.

Francouzi duel s Islandem museli otáčet. Vítěznou branku vstřelil ve druhém poločase Barcola. Vyloučení záložníka Tchouaméniho domácím zápas zkomplikovalo, nicméně vyrovnávací gól Islandu odvolal dvě minuty před koncem videorozhodčí kvůli faulu. Tým ze země galského kohouta vede po dvou zápasech skupinu D právě před ostrovním celkem.

Cristiano Ronaldo po dvou sobotních trefách do sítě Arménie pomohl k obratu Portugalců na hřišti Maďarska a s národním týmem oslavil výhru 3:2. Skórovali také Bernardo Silva a Joao Cancelo, kteří si vzájemně na góly přihráli. Portugalci po dvou vítězných zápasech vedou skupinu F. Maďarsko je třetí. Na druhé místo se posunula Arménie, která porazila 2:1 Irsko.

Anglie zvítězila v souboji neporažených týmů skupiny K nad Srbskem jednoznačně 5:0. V Bělehradě po gólech kanonýra Kanea a Maduekeho vedli hosté o dvě branky už v poločase. Další dvě trefy přidali po změně stran stopeři Konsa a Guehi a v nastaveném čase přidal pátý zásah střídající Rashford z penalty.

Noni Madueke oslavuje svůj gól na hřišti Srbska.

Svěřenci trenéra Thomase Tuchela s pěti výhrami vedou skupinu se skóre 13:0. Srbsko prohrálo v domácím zápase kvalifikace MS poprvé po 13 zápasech od října 2012 a v tabulce kleslo až na třetí místo. Má ale oproti konkurentům zápas k dobru.

Na druhou příčku poskočila Albánie, která porazila Lotyšsko 1:0. Poprvé v historii neskončil vzájemný zápas obou celků remízou, v minulosti se to stalo šestkrát po sobě.

Po výhře Rakouska na hřišti Bosny a Hercegoviny 2:1 se zdramatizoval souboj o první místo ve skupině H. Oba týmy mají nyní stejně bodů, Rakousko ale odehrálo o zápas méně. Bosna po čtyřech kvalifikačních výhrách v řadě poprvé ztratila body. Nepomohl jí ani další gól Edina Džeka.

Skupina D

Kvalifikace MS
Skupina D 9. 9. 2025 18:00
Ázerbájdžán Ázerbájdžán : Ukrajina Ukrajina 1:1 (0:0)
Góly:
72. Mahmudov
Góly:
51. Sudakov
Sestavy:
Magomedalijev – G. Alijev (66. A. Hüsejnov), Badalov, Mustafazade, Krivocjuk, Džafargulijev – Chajbulajev (78. Abdullazade), Mahmudov (C), Achundzade (53. T. Bajramov) – Emreli (66. Gurbanli), Dadašov (66. A. Nurijev).
Sestavy:
Trubin – Konoplja, Zabarnyj, Matvijenko (C), Zinčenko (84. Mychajličenko) – Očeretko (75. Šaparenko), Kaljužnij (61. Jarmoljuk), Bondarenko (75. Vološyn) – Zubkov, Vanat (61. Dovbyk), Sudakov.
Náhradníci:
A. Bajramov, Džafarov – Dašdamirov, Ozan Kökçü, D. Nurijev, D. Hüsejnov, Ibrahimli.
Náhradníci:
Buščan, Riznyk – Mychavko, Svatok, Bondar, Nazarenko.
Žluté karty:
42. Dadašov, 84. Mahmudov, 90+5. Magomedalijev
Žluté karty:
57. Kaljužnij, 71. Zinčenko, 90+3. Šaparenko

Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (GRE)

Kvalifikace MS
Skupina D 9. 9. 2025 20:45
Francie Francie : Island Island 2:1 (1:1)
Góly:
45. Mbappé
62. Barcola
Góly:
21. A. Gudjohnsen
Sestavy:
Maignan – Koundé (63. Gusto), Konaté, Upamecano, T. Hernández – Tchouaméni, Koné – Barcola (63. Coman), Olise (90+6. Ekitiké), M. Thuram (70. Rabiot) – Mbappé (C).
Sestavy:
Ólafsson – Pálsson, Ingason, Grétarsson (82. Hlynsson), Ellertsson – Thorsteinsson (71. Helgason), Jóhannesson (71. G. Thórdarson), Haraldsson (C), M. Anderson (64. Bjarkason) – A. Gudjohnsen, D. Gudjohnsen (64. J. Magnússon).
Náhradníci:
Chevalier, Samba – Akliouche, Digne, L. Hernández, Pavard, K. Thuram.
Náhradníci:
Einarsson, Valdimarsson – Hermannsson, S. Thórdarson, Tómasson, B. Willumsson, W. Willumsson.
Žluté karty:
29. Koné, 54. T. Hernández, 90+2. Mbappé
Žluté karty:
44. M. Anderson, 67. A. Gudjohnsen
Červené karty:
69. Tchouaméni
Červené karty:

Rozhodčí: Nobre – Ribeiro, Pereira (všichni BRA)

Tabulka:

1.Francie22004:16
2.Island21016:23
3.Ukrajina20111:31
4.Ázerbájdžán20111:61

Skupina F

Kvalifikace MS
Skupina F 9. 9. 2025 20:45
Maďarsko Maďarsko : Portugalsko Portugalsko 2:3 (1:1)
Góly:
21. Varga
84. Varga
Góly:
36. B. Silva
58. Ronaldo
86. Cancelo
Sestavy:
Balázs Tóth – Négo, Orbán, A. Szalai, Kerkez (90. M. Dárdai) – Styles (81. Vitális) – Bolla (90. Gruber), Szoboszlai (C), A. Tóth (60. Ötvös), Z. Nagy (60. Lukács) – Varga.
Sestavy:
D. Costa – J. Neves (79. Félix), Cancelo, Dias, Mendes – Vitinha (87. A. Silva), R. Neves – Neto (79. Palhinha), B. Fernandes (66. Trincão), B. Silva – Ronaldo (C) (87. Ramos).
Náhradníci:
Dibusz, Szappanos – Osvath, Csongvai, G. Szalai, Barna Tóth, B. Dárdai.
Náhradníci:
Sá, R. Silva – Tavares, R. Veiga, Gonçalves, Inácio.
Žluté karty:
57. Varga
Žluté karty:
77. J. Neves, 90+5. Palhinha

Rozhodčí: Lambrechts – de Weirdt, Monteny (BEL)

Kvalifikace MS
Skupina F 9. 9. 2025 18:00
Arménie Arménie : Irsko Irsko 2:1 (1:0)
Góly:
45+1. Spercjan
51. Ranos
Góly:
57. E. Ferguson
Sestavy:
Čančarević – Pilojan, Aruťunjan, S. Muradjan, Tiknizjan – Spercjan, Iwu – Hovhannisjan, Zelarayán (78. Serobjan), Barseghjan (C) (78. Šaghojan) – Ranos (66. Bičachčjan).
Sestavy:
Kelleher – Nathan Collins (C), O'Shea, O'Brien – Manning (82. Scales), Knight, J. Cullen (70. Phillips), Azaz (70. Michael Johnston), J. Taylor (46. Idah) – E. Ferguson, Ogbene (46. McAteer).
Náhradníci:
Beglarjan, Avagjan – Simonjan, Sevikjan, Manveljan, Nalbanďan, Haruťunjan, N. Grigorjan, Dašjan.
Náhradníci:
Bazunu, Travers – Doherty, Dunne, B. Lawal, Kenny, Honohan.
Žluté karty:
90+9. Hovhannisjan
Žluté karty:
80. Knight

Rozhodčí: Kikačejšvili (GEO) – Achvlediani (GEO), Gabisonia (GEO)

Tabulka:

1.Portugalsko22008:26
2.Arménie21012:63
3.Maďarsko20114:51
4.Irsko20113:41

Skupina H

Kvalifikace MS
Skupina H 9. 9. 2025 20:45
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina : Rakousko Rakousko 1:2 (0:0)
Góly:
50. Džeko
Góly:
49. Sabitzer
65. Laimer
Sestavy:
Vasilj – Memić (72. Bašić), Katić, Muharemović, Mujakić (87. Baždar) – Šunjić, Tahirović (72. Alajbegović), Gigović (72. Bajraktarević) – Dedić (58. Gazibegović), Džeko (C), Demirović.
Sestavy:
A. Schlager – Seiwald, Laimer, Mwene, X. Schlager (62. Grillitsch) – Baumgartner (90+4. Prass), Alaba (C) (78. Danso), R. Schmid (62. Wimmer) – Lienhart, Sabitzer, Gregoritsch (62. Arnautović).
Náhradníci:
Hadžikić, Zlomislić – Barišić, Burnić, Hajradinović, Omerović, Košpo.
Náhradníci:
T. Lawal, Pentz – Florucz, Grüll, Querfeld, Schöpf, Weimann.
Žluté karty:
45+1. Mujakić, 86. Katić
Žluté karty:
71. Sabitzer, 87. Wimmer, 90. Mwene, 90+6. Gregoritsch
Červené karty:
Červené karty:
90+4. Wimmer

Rozhodčí: Manzano – Barbero, Nevado

Kvalifikace MS
Skupina H 9. 9. 2025 20:45
Kypr Kypr : Rumunsko Rumunsko 2:2 (1:2)
Góly:
29. Loizou
76. Charalampous
Góly:
2. Drăguş
18. Drăguş
Sestavy:
Fabiano – Shikkis, Sielis, Laifis, Pileas (46. Correia) – Kastanos, Kousoulos (62. Charalampous) – Kosti (68. Kyriakou) – Tzionis (87. Koutsakos), Pittas, Loizou (62. Kakoullis).
Sestavy:
Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin (80. Șut, 85. Tănase), M. Marin, Stanciu – Man, Drăguş, Sorescu.
Náhradníci:
Mall, Michail – Panagiotou, Andreou, Satsias, P. Sotiriou, Artymatas.
Náhradníci:
Târnovanu, Sava – Popescu, Chipciu, Screciu, Olaru, Mitriță.
Žluté karty:
48. Kousoulos, 54. Pittas, 90+1. Charalampous
Žluté karty:
21. Bancu, 44. Burcă

Tabulka:

1.Bosna a Hercegovina540111:312
2.Rakousko44009:212
3.Rumunsko521210:67
4.Kypr51135:74
5.San Marino50051:180

Skupina I

Kvalifikace MS
Skupina I 9. 9. 2025 20:45
Norsko Norsko : Moldavsko Moldavsko 11:1 (5:0)
Góly:
6. Myhre
11. Haaland
36. Haaland
43. Haaland
45+1. Ødegaard
52. Haaland
68. Aasgaard
76. Aasgaard
79. Aasgaard
83. Haaland
90+1. Aasgaard
Góly:
74. Østigaard (vla.)
Sestavy:
Nyland – Ajer (73. Østigaard), Heggem, Wolfe – Ryerson, Ødegaard (C), Berge, Myhre (64. Aasgaard) – Sørloth (64. Bobb), Haaland (90+2. Heggebo), Nusa (73. Schjelderup).
Sestavy:
Avram – Moțpan (61. Cojocaru), Crăciun, Baboglo, Plătică, Reabciuk – Caimacov (88. Dros), Rață (C) (80. Bogaciuc), Ioniţă (46. Dumbravanu) – Nicolaescu, Postolachi (46. Bodișteanu).
Náhradníci:
Dyngeland, Selvik – Berg, Dønnum, Hanche-Olsen, Pedersen, Thorsby.
Náhradníci:
Cebotari, Timbur – Borș, Iovu, Perciun, Ștefan, Stînă.
Žluté karty:
Žluté karty:
58. Caimacov

Rozhodčí: Berke (HUN) – Tóth (HUN), Szert (HUN)

Tabulka:

1.Norsko550024:315
2.Itálie430112:79
3.Izrael530215:119
4.Estonsko51045:133
5.Moldavsko50053:250

Skupina K

Kvalifikace MS
Skupina K 9. 9. 2025 20:45
Srbsko Srbsko : Anglie Anglie 0:5 (0:2)
Góly:
Góly:
33. Kane
35. Madueke
52. Konsa
75. Guéhi
90. Rashford
Sestavy:
Petrović – Eraković, Milenković (C), S. Pavlović, N. Maksimović – Lukić, Nedeljković (46. Jović) – Živković (76. Veljković), I. Ilić (61. Samardžić), Birmančević (46. Kostić) – Vlahović (70. A. Mitrović).
Sestavy:
Pickford – R. James (69. Spence), Konsa, Guéhi, Livramento – E. Anderson, Rice (81. J. Henderson) – Madueke (76. Bowen), Rogers, Gordon (69. Rashford) – Kane (C) (76. Watkins).
Náhradníci:
V. Ilić, Rosić – Babić, Gudelj, Katai, Štulić, Račić.
Náhradníci:
D. Henderson, Trafford – Burn, Eze, Gibbs-White, Loftus-Cheek, Quansah.
Žluté karty:
30. Lukić, 74. N. Maksimović
Žluté karty:
40. Gordon
Červené karty:
72. Milenković
Červené karty:

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (vš. FRA)

Kvalifikace MS
Skupina K 9. 9. 2025 20:45
Albánie Albánie : Lotyšsko Lotyšsko 1:0 (1:0)
Góly:
25. K. Asllani
Góly:
Sestavy:
Strakosha – Hysaj, Ajeti, Djimsiti (C), Mitaj – Laçi (82. Pajaziti), Shehu, K. Asllani – Broja (90+1. Kumbulla), Manaj (82. Daku), N. Bajrami (67. Hoxha).
Sestavy:
Zviedris – Jurkovskis (86. Regža), Meļņiks (46. Savaļnieks), Černomordijs (C), Balodis, Cigaņiks, Varslavāns, Vapne (61. Saveljevs), Zelenkovs, Dašķevičs (61. Gutkovskis), Šits (78. Melnis).
Náhradníci:
Dajsinani, Simoni – Aliji, Asani, Balliu, Berisha, Çokaj.
Náhradníci:
Matrevics, Orols – Jagodinskis, Jaunzems, Penkevics, Toņiševs, Veips.
Žluté karty:
Žluté karty:
15. Šits, 27. Jurkovskis, 55. Černomordijs

Rozhodčí: Sylwestrzak – Sokolnicki, Karasewicz (POL)

Tabulka:

1.Anglie550013:015
2.Albánie52215:38
3.Srbsko42114:57
4.Lotyšsko51132:64
5.Andorra50050:100
Témata: Erling Haaland
Témata: Erling Haaland
Výsledky

