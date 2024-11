Kapitán Sejk po postupu: Belgie měla kvalitu, my srdce. Na Euro chtěli všichni

S kšiltovkou a uslzenýma očima pak radostně poskakoval na trávníku.

„Uvědomil jsem si, že to byla rok a půl dlouhá cesta. Všichni víme, že hodně složitá. Pohybovali jsme se v kvalifikaci nahoru dolů a byli víc dole než nahoře. Tým ale pomalu stoupal a formoval se. Já osobně jsem ten rok a půl dřel právě hlavně na tom, abychom se Slovensko dostali,“ popisoval pak Sejk.

Baráž jste začali minulý týden výhrou v Belgii, jak těžká byla odveta?

Od nás byla od začátku hodně opatrná. Věděli jsme, že Belgičané mají kvalitu. Na druhé straně jsme ale věděli, že do našeho bloku, který hrajeme, se těžko dostává. Zvlášť když tam necháme srdce. Klukům z Belgie právě tohle nechutná, jsou zvyklí z lig, které hrají, mít víc prostoru. Mohou chodit jeden na jednoho, aniž by do nich někdo šlápl.

To jste jim svojí hrou nedovolili?

My máme tak trochu nechutnou obranu a Belgičané asi nebudou moct dlouho chodit, protože je naši hráči je pošlapali. Znepříjemnili jsme jim to.

Jak těžké bylo dodržet taktiku, v které jste dovolili Belgičanům být víc na míči?

Takhle ale vypadal i první zápas. Belgie má individuální kvalitu větší, ale za to se schovávat nemůžeme. Už před prvním zápasem jsem klukům řekl, že postoupit můžeme srdcem a taky jsme díky tomu postoupili. Oni jsou fotbalově kvalitní, první dotek, přihrávky mají na trochu jiné úrovni než my. Když se ale podíváte na náš pohyb, na to, jak jsme chodili do soubojů, jak jsme to prožívali, jak se každý chtěl na Euro dostat, tak to byl základ.

Český útočník Václav Sejk si kryje balon v baráži s Belgií.

Jak těžké pro vás bylo, když jste krátce po změně stran inkasovali?

Jsem rád, že nás gól neovlivnil jako v Dánsku (Česko tam ve skupině prohrálo 0:5, pozn. redakce), byli jsme aktivní a byli jsme odměněni brankou.

Ještě za stavu 0:1 Karel Spáčil dost možná fauloval ve vápně, ale rozhodčí penaltu neodpískal. Hodně vám zatrnulo?

Kdyby ji pískl, tak by ji pískl. Věděli jsme, že se do šancí dostanou, ale nějaký delší závar nebyl, uhráli jsme to. A ta situace? Úplně přesně jsem ji neviděl, doufal jsem ale, že to nepískne a stalo se. Navíc jsme pak udeřili ze standardky.

Souhlasíte, že vám pomohla střídání?

Určitě a jsem za to rád, protože to ukazuje charakter týmu. Na začátku kvalifikace možná někdy byli střídající hráči uraženi, že nehrají, na hřišti to pak bylo vidět a sráželo nás to. V posledních srazech jsme se naopak o ně mohli opřít.

Česká jedenadvacítka slaví postup na Euro. V popředí kapitán Václav Sejk.

Šampionát se bude hrát na Slovensku, takže možnost, že vás přijede povzbudit hodně fanoušků. O to větší jste měli motivaci postoupit?

Spíš nám to říkalo okolí, rodiny, novináři. Tlak na nás byl dost velký, všichni v Česku chtějí, aby naše týmy na těchto velkých šampionátech hrály. A my jsme se tam opět dostali, navíc na úkor Belgie. Kdo by to před baráží řekl.

Co vy?

Já jsem v hlavě neměl nic jiného.

Nakonec to vyšlo asi i díky Hradci, kde jste našli nový reprezentační domov.

Bohužel nám tady skončil, teď bude na Slovensku. Snad tam bude co nejvíc lidí od nás, ale to je strašně daleko. Teď bude muset každý z nás pracovat na tom, aby se tam dostal. Abychom tam přijeli v takové formě, jakou máme a abychom v hlavě byli nastavení jako teď.