V Belgii jsme měli štěstí, ví Suchopárek. Výhru bereme, ale je to jen první krok

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let se radují z druhého gólu do sítě Belgie. | foto: ČTK

Čeští mladíci nebyli v zápase s favorizovaným soupeřem lepší.

„Soupeř měl nadstandardní kvalitu, ale naši hráči odvedli skvělý výkon v defenzivě a hrozili jsme z brejků. Dali jsme góly i s trochou štěstí, ale odvedli jsme poctivý a týmový výkon,“ pravil Suchopárek. „Výsledek musíme brát všemi deseti, protože, přiznejme si, lepším týmem jsme nebyli.“

Šťastný byl především úvodní gól Adama Karabce. Domácí brankář Lammens chtěl nakopnout míč dopředu, jenže mu nedal dostatečnou výšku ani razanci a trefil přesně prostor, kde stál český záložník, jenž chytře nastavil nohu a sklepl balon do sítě.

„Spustili jsme presink, který jsme takhle chtěli využívat. Viděli jsme, že jsme je dostali do úzkých. Viděl jsem, že to chce kopnout křížem, tak jsem šel tím směrem trochu napřed. Byl to sice šťastný gól, ale vyústilo to z toho našeho presinku, jinak by tu chybu asi neudělali,“ popisoval pak Karabec.

„Vím, že takové góly brankáře bolí. Určitě se ale zvedne, kvalitu na to má, a třeba se mu to už nikdy nestane. Na druhou stranu jsem ale za takový gól šťastný, protože jsme díky tomu vyhráli,“ pronesl na adresu svého protějška gólman Lukáš Horníček.

Kromě střelců je i on jedním z hrdinů úvodního zápasu.

Po dvaceti minutách, kdy měl soupeř největší tlak, vychytal Stassinovu přízemní střelu, ve druhé půli už za stavu 1:0 pak zkazil radost Olaigbemu či Syllovi.

„Při těch šancích jsem reagoval reflexivně, míč jsem při těch střelách skoro neviděl, takže ani já vlastně nevím, jak jsem to chytil,“ smál se pak Horníček. „Měli jsme až moc ztrát a zákroky Lukáše Horníčka nás zachránily od inkasování branek,“ přitakal Suchopárek.

Jenže Belgičané šance nedali, a tak podruhé udeřili do té doby spíš pasivně hrající Češi.

Opět s trochou štěstí, když deset minut před koncem balon po rohovém kopu z levé strany po několika odrazech přistál přímo před osamoceným Danielem Filou. Ten mimochodem do hry přišel jen pár desítek vteřin předtím.

„Dan Fila naskočil a záhy dal branku, on je zkrátka silný, umí zakrýt míč a připravil několik dalších situací,“ chválil ho Suchopárek.

Ani závěrečný tlak nepřinesl soupeři alespoň snížení. V 90. minutě se opět vytáhl Horníček, jenž vychytal gólovku Mataza a zpečetil výhru svého týmu.

„Podal skvělý výkon a určitě na tom výsledku má velkou zásluhu. Ale od toho ty brankáře máme, aby nás občas zachránili,“ řekl s úsměvem Karabec a pokračoval: „Kdyby nám někdo řekl před zápasem, že to takhle dopadne, tak by to sice nebylo k neuvěření, ale je to opravdu skvělý výsledek. Nad očekávání. Chtěli jsme dát aspoň jeden gól a třeba uhrát remízu, což by také nebylo špatné do odvety. Takhle je to ale ještě lepší.“

Odveta je na plánu v úterý, jen pár hodin před zápasem reprezentačního áčka. To bude hrát v Olomouci, čeští mladíci vyběhnou v Malšovické aréně v Hradci Králové.

„Musíme se dál koncentrovat a být připraveni. Věřím, že i díky podpoře diváků v Hradci odvetu zvládneme,“ burcoval Horníček.

„Myslím, že fotbal se hraje hlavně proto, aby se diváci bavili a hráči se neustále zlepšovali. K tomu máme zatím docela dobře nakročeno a těšíme se na úterní zápas do Hradce. Uděláme vše proto, abychom podali výkon, díky kterému postoupíme na mistrovství Evropy,“ uzavřel Suchopárek.