DĚJINY EURA. 1968: Hlavně nacvičit los! Když o finále rozhoduje hod mincí

Vymoženost v podobě penaltového rozstřelu tehdy fotbalové zákony ještě neznaly a na opakování zápasu nebyl čas - vždyť už za tři dny se má hrát v Římě finále!

Proto to drastické rozuzlení.

„Se sovětským kapitánem Šestěrňovem jsme šli do kabiny k rozhodčímu, s námi tam jako dozor stáli i zástupci obou týmů, sudí vytáhl takovou starou minci, no, a já řekl orel. Měl jsem štěstí, byla to správná volba,“ popisoval italský kapitán Giacinto Facchetti.

Jenže co lidi? Jak to asi vypadalo na tribunách, kde v tu chvíli pořád zůstávalo takřka sedmdesát tisíc nadšenců a další se mačkali před stadionem? Fandili? Zpívali? Nebo nervózně zmlkli a sledovali, co bude?

Těžko mohli tušit, že si o desítky let později budou na stadionech připadat podobně ti, kteří čekají na verdikt videorozhodčího. Často netuší, která bije, jen hypnotizují hlavního u obrazovky a následně propadnou nadšení, nebo smutku.

Také Italům tehdy nezbývalo než čekat.

Na stadionu San Paolo, betonovém kolosu na západním okraji Neapole, jsou kabiny a veškeré zázemí pod úrovní hrací plochy, takže Facchetti, jenž právě vyhrál nejdůležitější souboj zápasu v kamrlíku u rozhodčího, musel nejdřív vyběhnout schody. A až potom mohl na trávníku spustit oslavná gesta, aby fanoušci pochopili: Jsme ve finále!

I tahle neobvyklá příhoda přiměla fotbalové funkcionáře konat a penaltový rozstřel coby nejzazší možnost rozhodování do pravidel dopsat. Ale ještě než se tak stalo, dopadli podobně jako Sověti ve stejném roce na olympijských hrách v Mexiku fotbalisté Izraele - jen s tím rozdílem, že místo hodu mincí jejich čtvrtfinále s Bulharskem rozhodly papírky se slovy ANO a NE tažené z velkého sombréra.



Sekretáře izraelského fotbalového svazu Yosefa Dagana ta nespravedlnost namíchla tak, že s kolegy sepsal dopis, v němž penaltový rozstřel, jak ho známe dnes, nejvyšším fotbalovým představitelům navrhl. V místních soutěžích po Evropě i v Jižní Americe už se sice v různých podobách testoval, jenže FIFA a UEFA ho definitivně přijaly až v létě 1970. Jedním z prvních, kdo pak pokutový kop v oficiálním rozstřelu podle mnohých historických záznamů proměnil, byl v utkání dávno zaniklého anglického Watney Cupu mezi Manchesterem United a Hullem legendární George Best.

Ale zpátky do Itálie, kde domácí reprezentace v červnu 1968 podobně jako při mistrovství světa v roce 1934 postoupila do římského finále. Tenkrát, i díky předpojatosti švédského sudího Ivana Eklinda, kterého měl pod palcem fašistický vůdce Benito Mussolini, porazila Československo.

À propos Čechoslováci: ti se do závěrečného evropského klání podruhé za sebou vůbec neprobojovali.



UEFA před rokem 1968 změnila herní systém i název - zatímco v letech 1960 a 1964 se turnaj jmenoval Pohár evropských národů, tentokrát šlo už i oficiálně o mistrovství celého kontinentu.

Euro 1968 Vítěz: Itálie

Nejlepší střelec: Džajič (Jugoslávie) - 2 góly

Hvězdy turnaje: Facchetti, Riva, Zoff (Itálie), Džajič (Jugoslávie) Moore, Hurst (Anglie)

Zajímavost: Přestože se hrálo o jedno utkání víc než v letech 1960 i 1964, italský šampionát byl nejchudší na góly. V pěti zápasech padlo jen sedm branek, což bylo o šest méně než o čtyři roky dřív a dokonce o deset méně než před osmi lety. S průměrem pouhého 1,4 gólu na zápas je to vůbec nejhorší bilance v celé historii evropských turnajů.

Do kvalifikace, která se hrála v osmi skupinách, jejichž vítězové postoupili do dvoukolového čtvrtfinále, se přihlásilo rekordních jedenatřicet mužstev. A i když československý tým vedený trenérem Jozefem Markem porazil v pražském Edenu úřadující evropské šampiony Španěly, ze skupiny společně s Tureckem a Irskem neprošel. Do Itálie tak cestovali vedle Sovětů ještě Angličané a Jugoslávci, pozdější soupeři hostitelů ve finálovém zápase.



I ten se na olympijském stadionu v hlavním městě musel prodlužovat a i ten neměl po sto dvaceti minutách vítěze. Ovšem na rozdíl od semifinále předpisy nedovolovaly, aby o mistrovi Evropy rozhodl los, a tak se o dva dny později na stejném stadionu hrálo znovu.

V podstatně horší kulise, protože na opakované finále dorazila na tribuny ani ne polovina z původní téměř sedmdesátitisícové návštěvy.

Italové v prvním utkání srovnali na 1:1 až deset minut před koncem základní hrací doby, ale na druhý pokus si už vedli lépe. Trenér Ferruccio Valcareggi vyměnil pět hráčů, soupeř z Jugoslávie jen dva, a protože se tenkrát nemohlo střídat, brzy mu došly síly.

Domácí vyhráli druhé finále díky trefám Luigiho Rivy a Pietra Anastasiho 2:0, ale přece se častěji vzpomíná na to, jak zvláštním způsobem se do duelu o zlato dostali.