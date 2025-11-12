Euro 2028 vyvrcholí ve Wembley, zahajovací zápas přivítá Cardiff

Šampionát pro 24 týmů začne v Cardiffu 9. června. Pořadatelských měst bude osm, stadionů devět, v Londýně se vedle Wembley bude hrát také v domovské aréně Tottenhamu. Zápasy budou hostit i Birmingham, Dublin, Glasgow, Liverpool, Manchester a Newcastle. Časy výkopů budou 15.00, 18.00 a 21.00 SEČ, finále začne v 18 hodin. Los kvalifikace se uskuteční v Belfastu 6. prosince 2026.
|
Videoanalýzou jsme hráče nezatěžovali. Lidem chceme udělat radost, říká Köstl
Středeční představení Eura poznamenaly protesty propalestinských aktivistů, kteří požadovali vyloučení Izraele z evropského fotbalu. Zhruba padesát lidí vedení UEFA obvinilo, že má krev na rukou. „Styďte se,“ skandovali aktivisté.