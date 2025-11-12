Euro 2028 vyvrcholí ve Wembley, zahajovací zápas přivítá Cardiff

Fotbalové mistrovství Evropy v roce 2028 zahájí zápas na stadionu Millennium v Cardiffu a vyvrcholí ve Wembley, kde se uskuteční obě semifinále a 9. července duel o zlato. Detaily k turnaji, který vedle Anglie a Walesu uspořádají ještě Skotsko a Irsko, ve středu zveřejnili zástupci Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) na londýnském Piccadilly Circus.

Pohled na stadion Wembley před začátkem přípravného utkání Anglie proti Švýcarsku. | foto: Reuters

Šampionát pro 24 týmů začne v Cardiffu 9. června. Pořadatelských měst bude osm, stadionů devět, v Londýně se vedle Wembley bude hrát také v domovské aréně Tottenhamu. Zápasy budou hostit i Birmingham, Dublin, Glasgow, Liverpool, Manchester a Newcastle. Časy výkopů budou 15.00, 18.00 a 21.00 SEČ, finále začne v 18 hodin. Los kvalifikace se uskuteční v Belfastu 6. prosince 2026.

Videoanalýzou jsme hráče nezatěžovali. Lidem chceme udělat radost, říká Köstl

Středeční představení Eura poznamenaly protesty propalestinských aktivistů, kteří požadovali vyloučení Izraele z evropského fotbalu. Zhruba padesát lidí vedení UEFA obvinilo, že má krev na rukou. „Styďte se,“ skandovali aktivisté.

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Záměr byl jasný, naším cílem a prioritou je liga, vysvětlil Svědík sestavu

Trenér Martin Svědík ze Zbrojovky Brno v pohárovém duelu proti Teplicím.

Druholigově téměř dokonalý podzim chtěli ozdobit fotbalisté Zbrojovky Brno pohárovou třešničkou. Lídr druhé ligy však proti Hradci Králové poznal soutěžní rozdíl zejména v produktivitě. Exslávista...

12. listopadu 2025  21:55

Sparťanky nezvládly duel s YB Bern, jsou na pokraji vyřazení

Laura Freyová (YB Bern) se chystá k přihrávce.

Fotbalistky pražské Sparty v úvodním utkání osmifinále Evropského poháru prohrály doma 0:3 s Young Boys Bern. Odveta je na programu příští týden ve Švýcarsku. Vítěz dvojzápasu se ve čtvrtfinále utká...

12. listopadu 2025  20:45

Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále

Mick van Buren z Hradce Králové si užívá trefu do sítě Zbrojovky Brno.

Fotbalisté Hradce Králové vybojovali předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru. Na hřišti druholigové Zbrojovky Brno zvítězili 3:0 po hattricku Micka van Burena.

12. listopadu 2025  19:55,  aktualizováno  20:14

Do národního týmu chci přenést dobrou náladu, hlásí kapitán Souček

Tomáš Souček se rozcvičuje před utkáním s Černou Horou.

Kapitán Tomáš Souček věří, že čeští fotbalisté ve čtvrtečním přípravném utkání proti San Marinu nejen s přehledem zvítězí, ale také předvedou povedený výkon. Třicetiletý záložník West Hamu má před...

12. listopadu 2025  18:53

Videoanalýzou jsme hráče nezatěžovali. Lidem chceme udělat radost, říká Köstl

Reprezentační kouč Jaroslav Köstl (vlevo) sleduje trénink národního mužstva na...

Energický a dominantní výkon chtějí podle trenéra Jaroslav Köstla předvést fotbaloví reprezentanti v přípravném zápase se San Marinem. To hostí ve čtvrtek od 18 hodin na Městském stadionu v Karviné,...

12. listopadu 2025  17:40

Krejčí se dočkal nového kouče. Wolverhampton převezme jeho bývalý hráč

Novým trenérem Wolverhamptonu je Rob Edwards.

Ladislav Krejčí už zná jméno svého nového trenéra. Fotbalisty Wolverhamptonu s českým reprezentantem v sestavě povede Rob Edwards, který podepsal smlouvu na tři a půl roku. Vedení anglického klubu...

12. listopadu 2025  15:38

I proti San Marinu jde o body. Co potřebují Češi, aby start baráže odehráli doma?

Martin Vitík v hlavičkovém souboji s Joškem Gvardiolem.

Za měsíc se od poslední reprezentační přestávky nic nezměnilo. Dál platí, že čeští fotbalisté nemají nasazení v jarní baráži ve svých rukou a spoléhat musí i na zaváhání ostatních soupeřů. Připomeňte...

12. listopadu 2025  15:01

Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

Přehled majitelů českých fotbalových klubů.

Koncem srpna Pardubice, začátkem září Jablonec, pak Plzeň a naposledy Hradec Králové. Majitelé ligových klubů se nadále mění a do českého fotbalu proudí další nové tváře. Když na scénu v prosinci...

12. listopadu 2025  13:21

Zmizelé peníze z kasy šly na motivaci jiného týmu, zaznělo v Řepkově filmu

Hosty pořadu Rozstřel jsou Tomáš Řepka (na snímku), fotbalista a režisér...

Po pondělní slavnostní premiéře dokumentárního filmu Řepka Hříšník ožila kauza „ztracené kasy“ sparťanských fotbalistů. Sám Tomáš Řepka i jeho tehdejší spoluhráč Jaromír Blažek ve snímku zmínili, že...

12. listopadu 2025  13:20

Přijdou v Sigmě o kapitána? Breite přiznal: Už jsem byl jednou nohou v Teplicích

Slávistický habán Tomáš Chorý se natahuje po míči, prti němu olomoucký kapitán...

Kariéra versus rodinný život. Tyto dvě proměnné si aktuálně dává na misky vah kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite, jenž musí zažívat rozporuplné pocity. Na jednu stranu se dostal se Sigmou do...

12. listopadu 2025  13:10

A ten dres, prosím? Souček v knize vzpomíná, jak ho Messi okouzlil i zklamal

Lionel Messti z Barcelony pálí na bránu Slavie v utkání Ligy mistrů. Zblokovat...

Přečtěte si ukázku z nové autobiografie Tomáše Součka, kapitána fotbalové reprezentace, kterou sepsal s Davidem Čermákem a Janem Paličkou, redaktory MF DNES a Seznam Zpráv. Tentokrát o setkání s...

12. listopadu 2025  8:15

