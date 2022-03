Euro 2028 ve Velké Británii? Pětice zemí z ostrovů potvrdila kandidaturu

Kompletní seznam kandidátů bude zveřejněn v dubnu, pořadatele UEFA vybere za rok v září.

„Věříme, že Euro 2028 by mohlo být jednou z největších sportovních událostí v historii Velké Británie a Irska. Unikátní spojení pěti kandidátských zemí nabízí výjimečnou příležitost a velký potenciál pro evropský fotbal,“ uvedly asociace v prohlášení.

Pětice zemí v následujícím období rozpracuje svou kandidaturu včetně všech organizačních záležitostí.

Pokud by byla kandidatura úspěšná a finále by se odehrálo na největším stadionu ve Wembley, vrátil by se duel o zlato na slavný londýnský stadion po sedmileté pauze. V roce 2021 hostilo Wembley finále odloženého Eura 2020, které se uskutečnilo v jedenácti zemích.

Britské země původně plánovaly kandidovat až na mistrovství světa o dva roky později, ale rozhodly se podání přihlášky přehodnotit. Navíc jim odpadli rivalové: Italové pravděpodobně budou chtít uspořádat Euro 2032 a Rusové mají kvůli invazi na Ukrajinu a s tím souvisejícími sankcemi smůlu.

UEFA už předem upozornila, že účast domácího týmu na závěrečném turnaji je automatická pouze při společné kandidatuře nejvýše dvou zemí. Příští ME uspořádá za dva roky Německo a bude na něm čtyřiadvacet účastníků, na Euru 2028 už je pravděpodobný nárůst na 32. UEFA bude navýšení schvalovat ještě letos.