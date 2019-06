Prodej vstupenek na fotbalové Euro začal, na finále stojí až 25 tisíc

Pořadatelství mistrovství Evropy nebylo svěřeno jedné či dvěma zemím jako v minulosti, ale dvanácti městům - na počest šedesátiletého výročí od prvního kontinentálního šampionátu.

Dvanáct měst, jedno z nich je však důležitější než ostatní. V Londýně se vedle tří duelů ve skupině odehrají i obě semifinále a boj o zlato.

Čtyřiadvacet účastníků bude rozděleno do šesti skupin po čtyřech. Jednotlivé skupiny se odehrají vždy na dvou stejných stadionech.

Zahajovací zápas patří Římu, který hostí zápasy skupiny A, společně s ázerbájdžánským Baku.

Další kombinace měst a stadionů jsou následující: Kodaň - Petrohrad, Amsterdam - Bukurešť, Londýn - Glasgow, Bilbao - Dublin, Mnichov - Budapešť.

Každé z měst dostalo tři utkání ve skupině a jedno ve vyřazovací fázi. Osmifinále hostí Bukurešť, Kodaň, Bilbao, Londýn, Glasgow, Dublin, Budapešť a Amsterdam. Čtvrtfinále mají Baku, Petrohrad, Mnichov a Řím.

Mistrovství Evropy 2020 termín: 12. června až 12. července los: 30. listopadu 2019 v Bukurešti

skupina A: Řím, Bakus

skupina B: Petrohrad, Kodaň

skupina C: Amsterdam, Bukurešť

skupina D: Londýn (Wembley), Glasgow (Hampden park)

skupina E: Bilbao, Dublin (Aviva stadium)

skupina F: Mnichov, Budapešť osmifinále: Kodaň, Bukurešť, Amsterdam, Dublin, Bilbao, Budapešť, Glasgow čtvrtfinále: Mnichov, Baku, Petrohrad, Řím semifinále a finále: Londýn - Wembley

Nejlepší čtyři týmy se pak sejdou v Londýně. Ten původně nefiguroval jako hostitel základních skupin, ale nakonec nahradil Brusel, který o pořadatelství přišel.

Na závěrečném turnaji se odehraje 51 zápasů a polovinu z celkového počtu 3 milionů lístků si lze objednávat už od středy 12. června.

Všechny vstupenky se prodávají na webu euro2020.com/tickets a jsou ve třech cenových kategoriích. Ve městech východní Evropy, což je Budapešť, Bukurešť a Baku, jsou jednotlivé ceny nižší.

Nejdražší lístky například do Londýna, Mnichova či Kodaně stojí 185 eur (4800 korun), v nižší kategorii je to 125 eur (3250 korun) a nejlevnější vyjdou na 50 eur (1300 korun).

Do Budapešti, do Bukurešti a do Baku se prodávají za 125 eur, 75 eur (1950 korun) a 30 eur (780 korun).

Zahajovací zápas v Římě stojí 225 eur (5850 korun), 145 eur a 75 eur. Připlatíte si i na utkání ve vyřazovací fázi a to od čtvrtfinále: 225 eur, 145 eur a 75 eur, v Baku je čtvrtfinále za cenu zápasů ve skupinách.

Final Four v Londýně už výrazně podražilo: semifinále 595 eur (15 470 korun), 345 eur (8970 eur) a 195 eur (5000 korun) a finále 945 eur (24 570), 595 eur (15 470) a 295 eur (7670).

První postupující na šampionát budou známi na podzim, kvalifikace totiž začala až letos v březnu.

Česko ve skupině má ze tří zápasů výhry nad Černou Horou a Bulharskem, prohrálo v Anglii. Na podzim ho čeká ještě pět utkání: dvakrát s Kosovem, v Černé Hoře, v Bulharsku a doma s Anglií.