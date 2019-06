Rok do revoluce. Fotbalové Euro 2020 v otázkách a odpovědích

1. Udělal Platini dobře?

To se teprve uvidí. Bývalý šéf evropského fotbalu Michel Platini, toho času potrestaný za korupční jednání, vymyslel revoluční plán: jeden turnaj současně ve dvanácti zemích!

Platinimu nápad prošel: „Bude to levnější. Nebudou se muset stavět nové stadiony ani letiště.“ Hrát se bude od Baku až po Bilbao. Od Bukurešti až po Dublin. UEFA tím kromě jiného chce po celém kontinentu oslavit šedesáté výročí od prvního šampionátu. Ale umíte si představit tu složitou logistiku? Jak budou cestovat týmy, to se ještě vymyslí, ale co fanoušci?

O šest základních skupin, které se rozlosují 30. listopadu, se vždy podělí dvě města.

A: Řím – Baku.

B: Kodaň – Petrohrad.

C: Amsterdam – Bukurešť.

D: Londýn – Glasgow.

E: Bilbao – Dublin.

F: Mnichov – Budapešť.

2. Kdy je výkop?

12. června na Olympijském stadionu v Římě. Obě semifinále se odehrají v londýnském Wembley, kde bude 12. července taky finále.

3. Kdo má účast jistou?

Nikdo! Protože se hraje ve dvanácti zemích, i pořadatelé si musí účast vybojovat.

Trenér Jaroslav Šilhavý (vpravo) chce s fotbalovou reprezentací postoupit na sedmé mistrovství Evropy za sebou.

4. Kdo už postoupil?

Ještě nikdo, 24 políček je stále volných. Dá se však předpokládat, že Euro nemine týmy, které dosud v kvalifikaci neztratily ani bod, což je třeba Itálie, Belgie, Německo, Severní Irsko, Španělsko nebo Anglie. Poláci dokonce ještě nedostali ani gól, takže po čtyřech výhrách můžou pomalu přemýšlet, která skupina by se jim při losu hodila nejvíc.

Co Češi? Bravurně zvládli červnový dvojzápas a teď se musí snažit, aby uhájili druhé místo za suverénní Anglií. Dva nejlepší z každé z deseti kvalifikačních skupin postoupí přímo, takže zaplní 20 míst.

5. Jakou roli má Liga národů?

Celkem výraznou, i když se to velmi komplikovaně vysvětluje. Čtyři poslední volná místa se nabídnou celkům, které sice v kvalifikaci neuspěly, nicméně zvládly podzimní porci zápasů v nově vzniklé Lize národů. Obecně lze říct, že na Euro tentokrát postoupí určitě i outsider z nejnižšího patra; o jednu vstupenku si zahrají Gruzie, Bělorusko, Kosovo a Severní Makedonie coby vítězové nejslabší divize v Lize národů.

O čtyři divoké karty se bude hrát v březnu dodatečné play off.

I Češi by mohli do téhle rulety spadnout, a to v případě, že nezvládnou svoji vlastní kvalifikaci a zároveň si přímý postup na Euro nevybojuje sedm a méně zemí, které v Lize národů skončily před dvacátým Českem.

6. Kolik stojí lístky?

Záleží, do jaké destinace vyrazíte. Na východě Evropy jsou vesměs levnější. Přijdou i na 30 eur, což je v přepočtu 800 korun. Nejdražší, například do Londýna, Mnichova či Kodaně, stojí skoro pět tisíc, v nižší kategorii přes tři tisíce. Chcete-li mít přehled, doporučujeme internetovou stránku euro2020.com/tickets. Ve volném prodeji je k dispozici milion a půl lístků, přibližně polovina z celkového počtu.

Zahajovací zápas v Římě si můžete objednat v kategoriích 5 850, 3600 a 1 900 korun. Za zápasy ve vyřazovací fázi si připlatíte a ze všeho nejdražší bude pochopitelně finálový Londýn, kde se ceny lístků šplhají až na úroveň 25 tisíc.

Třeba na Palácovém mostě v Petrohradě ve středu proběhla velkolepá světelná show, která zvěstovala, že zbývá už jen rok. Pořadatelská města vesměs jen odpočítávají čas do výkopu. Čtyř- až pětihvězdičkové stadiony stojí, infrastruktura je hotová. Zbývá jen čekat.