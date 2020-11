Čtyři místa k mání. Kdo bude soupeřem Česka? O Euro zabojují i Slováci

Slovensko poprvé povede trenér Štefan Tarkovič, který v říjnu nahradil odvolaného českého kouče Pavla Hapala.



Hapalův tým sice v semifinále barážové skupiny vyřadil Irsko po penaltovém rozstřelu, ale Slovákům se nedařilo v „české“ skupině Ligy národů. Ze čtyř zápasů získali jediný bod a jsou blízko sestupu do Ligy C. Tarkovič na lavičku zatím dočasně usedl do konce listopadu.

„Severní Irsko má kompaktní tým s individualitami, které hrají anglickou Premier League či nejvyšší soutěž ve Skotsku. Očekávám vyrovnaný a taktický zápas, ale my půjdeme vlastní cestou. Věřím, že se dokážeme nastavit tak, aby výkon na hřišti odpovídal tomu, co chceme ukázat,“ citovala Tarkoviče slovenská média.

„Jde nám o hodně a věřím, že cíl splníme. Severoirský tým je dobrý v defenzivě, dostávají málo gólů. Kompaktnost a tvrdost je jejich nejsilnější zbraň. Bude to těžké zlomit, ale fotbal je o detailech a bude na nás, abychom to zlomili,“ doplnil slovenský kapitán Marek Hamšík.

Také Severní Irsko postoupilo do finále díky penaltám, ve kterých zdolalo Bosnu a Hercegovinu. Svěřenci trenéra Iana Baraclougha ale na vítězství v normální hrací době čekají už sedm zápasů od loňského října, kdy v Praze porazili české mužstvo. Slovensko, nebo Severní Irsko na Euru zamíří do skupiny k Polsku, Španělsku a Švédsku.

Skoti usilují o první postup na evropský šampionát od roku 1996. Výběr kouče Stevea Clarkea v posledních osmi duelech nenašel přemožitele a během nejlepší série od 80. let minulého století také dvakrát porazil Česko v Lize národů.

„Jako reprezentační trenér jsem nikdy dříve nebyl v takové pozici. Ve čtvrtek budu cítit tíhu odpovědnosti. Chceme pro naši zemi vybojovat postup,“ prohlásil Clarke.

Srbové letos zvítězili v jediném zápase, zato v tom nejdůležitějším - v semifinále baráže venku zdolali Norsko 2:1 po prodloužení. Vítěz utkání v Bělehradě ve skupině ME doplní trojici ČR, Anglie, Chorvatsko.

V duelu mezi Maďarskem a Islandem půjde o vstupenku do „skupiny smrti“ na Euru, kde čekají giganti Francie, Německo a Portugalsko.

„Je nemyslitelné, abychom nepostoupili na šampionát, zvlášť když se čtyři zápasy budou hrát v Budapešti,“ prohlásil italský kouč maďarské reprezentace Marco Rossi, který ale bude na lavičce chybět kvůli pozitivnímu testu na koronavirus.

Maďaři chtějí navázat na rok 2016, kdy se ve Francii dočkali první účasti mezi kontinentální elitou po 44 letech. Islanďané se mohou potřetí za sebou kvalifikovat na velký mezinárodní turnaj.

Gruzie i Severní Makedonie usilují o premiérový postup na mistrovství Evropy. Čtvrteční protivníci se na podzim už dvakrát střetli v Lize národů a oba zápasy skončily remízou 1:1. Vítěz souboje v Tbilisi zamíří do skupiny k Nizozemsku, Rakousku a Ukrajině.

Mistrovství Evropy se letos mělo premiérově uskutečnit ve 12 zemích po celém kontinentu, ale kvůli koronavirové pandemii bylo přeloženo na příští rok.

Zápas v Gruzii odstartuje už v 18 hodin českého času, zbylé duely mají tradiční výkop ve 20.45.