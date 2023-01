Šmicer si zahrál zápas. Na počítači. Je to dobrý relax, říká

Vítěz Ligy mistrů kývl na ambasadorství českého esportového týmu Entropiq, od kterého rovněž přijal pozvání na charitativní turnaj McDonald´s Big Match. Dobročinný projekt vynesl 21. prosince celkem 50 000 korun.

Bývalý útočník se zúčastnil i coby esportový hráč. V exhibičním utkání vyhrál, nicméně počítačům se nevyhýbá a tento obor aktivně podporuje.

Jak se váš vztah k esportu rodil?

Odmala mě hry bavily. Když to všechno začínalo, ať už Playstation nebo počítače, tak jsem u nich při špatném počasí strávil doma hodně času. Teď si rád zapnu třeba hokej, když jsem sám. Když si chci trochu odpočinout od fotbalu, tak si to pustím a hodiny utečou jak nic, je to dobrý relax.

Zaměřujete se jen na sportovní hry, nebo i na jiné?

Zkouším například Call of Duty a podobně. Mám to vyloženě pro zábavu, nepropadl jsem tomu, že bych někde potřeboval excelovat v žebříčcích. Hraju s kamarády a sleduji, jak se celý průmysl rozvíjí. Teď se můžete připojit kdykoli online, tvořit si své postavy, což celému odvětví dává jiný rozměr. Cestoval jsem po světě, kde je esport velmi oblíbený.

Jak vnímáte, že existují profesionálové, kteří díky hraní vydělávají velké peníze?

Je to přirozený vývoj, teď se můžete porovnávat s kýmkoli na světě, to je něco neuvěřitelného. Když chcete soutěžit, nemusíte nikam letět a utkání odehrát. Tady můžete trénovat a připojit se odkudkoli a pak říct, že jste nejlepší na světě. Vůbec se nedivím, že se pořádají velké turnaje, kde se hráči poměřují, a že vznikají esportové týmy. Firmy na to slyší, protože je v tom možnost pro reklamu. Členská základna se rozrůstá a pro firmy je to velmi zajímavé. Navíc nová generace na internetu vyrůstá a všechno sleduje daleko víc. Mně už za chvíli bude přeci jen 50.

A přeci jste počítačům propadl.

Sice nehraju nějak aktivně - ani fotbal -, ale ano. Na tomto turnaji to je exhibice, přijel jsem se hlavně podívat, jak taková akce vypadá a jaká tu bude atmosféra. Nejradši mám opravdu hokej, spíš by tu mohl soutěžit můj devatenáctiletý kluk, který fotbal takhle hraje.

Bývalý reprezentační fotbalista Vladimír Šmicer během charitativního turnaje známých osobností Big Match.

Pojďme ke skutečnému fotbalu. Jak se vám líbilo mistrovství světa?

Mně se líbilo moc. Když jsem slyšel, že bude v Kataru, tak jsem byl zvědavý, protože tam fotbal nemá žádnou historii. Ale ačkoli byli pod velkým tlakem, postavili osm krásných stadionů a bylo to celé nádherné. I ten čas se nakonec docela povedl, protože pro nás nebyl ten časový posun tak hrozný a mohli jsme se dívat na všechny zápasy.

Co třeba kontroverze ze strany organizátorů a téma pohodlí fanoušků?

Organizačně se, myslím, šampionát také povedl. Fanoušci mohli jít na zápas v tričku a kraťasech, protože tam bylo teplo. Samozřejmě některá pravidla byla kritizovaná, třeba zákaz alkoholu. S těmi podmínkami však museli všichni počítat. Když někdo přijede k nám, také máme pravidla, která musí dodržovat. Je to stejné.

A co sportovní stránka?

O překvapení nebyla nouze. Favoriti to neměli jednoduché. Myslelo se, že pro ně budou ty zápasy jednodušší, a vůbec nebyly. Stala se příjemná překvapení v podobě Maroka a Chorvatska v semifinále. Sice jsem věděl, že mají Chorvaté výborný tým, ale čekal jsem, že někteří starší už to nezvládnou. Ale dali to. Také přišla negativní překvapení, jako třeba Německo nebo Španělsko.

Finále bylo strhující, že? Komu jste fandil?

Messimu jsem to přál. Zmiňovalo se, že je srovnávaný s Maradonou, ale to není úplně fér. Diego byl Diego a Messi je Messi, to srovnat nejde. Věděl jsem, že bude chtít vyhrát, připravil se na to skvěle. Loni jsem ho viděl ve Francii a přišlo mi, že mu na tom moc nezáleží.

Proč myslíte?

Nevím, ještě tam nebyl v topu. Letos byl od prvního kola jako vyměněný. Věděl jsem, že měl dobrou přípravu, a na mistrovství pak předvedl, proč je nejlepší hráč na světě. V každém zápase byl klíčovým prvkem Argentiny, i ve finále dal dva góly, pak v rozstřelu penaltu. Až jsem to od něj nečekal, že bude takovým vůdcem.

A to vše až na sklonku kariéry.

Přesně tak, nečekal jsem, že bude takto vyčnívat. V době své největší slávy, kdy jsem vždy myslel, že předvede něco takového, se mu to nikdy nepovedlo. Navíc tam mají mladé kluky jako je Fernandes, McAllister, takže jsem moc nevěřil, že zvládnou pod ním hrát a makat pro něj. Ale oni s ním rostli zápas od zápasu. Po úvodním fiasku se Saúdskou Arábií už jsem je pomalu posílal domů, pak ale porazili Polsko a rozjeli se.

Ve fanouškovské debatě Messi versus Ronaldo tedy máte jasno?

Ronaldovi jsem nedával moc šancí ani před šampionátem. Dokonce jsem s jedním kamarádem uzavřel sázku, že nedá více jak dva góly. Tu jsem teda nakonec vyhrál. Logicky jsem více favorizoval Messiho - je o dva roky mladší a Ronaldův poslední půlrok byl nevýrazný. V létě se říkalo, že chce odejít, nakonec zůstal, nenastupoval, a když ano, tak to nebylo ono. Je ale geniální a já ho respektuji.

Češi na šampionát nepostoupili, co jim scházelo?

Myslím, že jsme ustoupili z kvality, kterou máme. V reprezentaci jsou šikovní kluci, ale potřebovali bychom širší záběr, aby v týmu byla větší konkurence. Když nám pak jeden nebo dva chybí, nemáme je jak nahradit. Určitě je problém i v širším měřítku, už od mládí. Dřív byly například tělocviky ve školách k něčemu dobré, děti teď nechtějí sportovat, a tím se zúžila základna, která se do fotbalu dostává.

Čím si to vysvětlujete?

Děti jsou pohodlnější, mají dostupnější jinou zábavu, někdy na ně rodiče dostatečně netlačí a nevedou je ke sportu. Těch věcí je více a naše společnost se kvůli tomu dostává do problémů. Jsme stále obéznější, děti jsou více nemocné. Do škol by se měl vrátit poctivý tělocvik.

Jaké jsou další možnosti?

Fotbal zároveň musí pracovat na své image, protože dostal velkou ránu kvůli korupčním kauzám vedení. Byly opakované a hodně ublížily. Zároveň bych nechtěl všechny problémy házet na Romana Berbra, nicméně společnost je těmi skandály prostě poznamenaná. Posledních dvacet let tomu sportu dost ublížilo a na to, že je to nejpopulárnější sport, tak se kolem něj stále chodí po špičkách.

Korupční aféra kolem Romana Berbra servis iDNES.cz

Má fotbal dostatek financí?

Měl by, kdyby kolem něj nebylo tolik problémů. Řada lidí, kteří se rozhodují, do čeho investují, se dvakrát rozmyslí, jestli budou financovat fotbal. Ten si vůbec nepomáhá tím, jak se chová a hospodaří, jaké vydává ven signály. Chtělo by to více energie, naslouchat lidem a potřebám, reagovat na ně a být vstřícný a otevřený.

Nechybí vzdělanější trenéři?

Samozřejmě, to je také důležitá věc. Když přivedu dítě na trénink - a nejde jen o ty nejslavnější kluby v republice, ale i na vesnicích -, tak je potřeba, aby sport dítě bavil. A když máte maminku nebo tatínka, který je trénuje, nemusí to být úplně ono. Je nutné podporovat kluby, aby vzdělávaly trenéry, kteří pak mohou udělat dětem zajímavější a účinnější přípravu. To zvyšuje šance, že budeme mít širší základnu.

A co vás čeká v novém roce?

Zásadní bude finále Konferenční ligy. Jsem jejím ambasadorem a finále bude v Praze v Edenu, to je velká akce. Moc se na to těším a mrzí mě, že Slavia vypadla. Těším se také na naši ligu, protože to vypadá, že bude ještě zajímavá. Budu držet palce také českému nároďáku, začíná kvalifikace o mistrovství Evropy, kde máme přijatelnou skupinu. A v květnu mi bude padesát, to je takový moment v životě, který nemohu brát na lehkou váhu. Bude nějaká oslava, ale ještě jsem se nerozhodl, jak velká. Mám totiž tolik známých a kamarádů, že když něco bude, musí to být opravdu velké.