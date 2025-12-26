Egypt si na Africkém poháru národů zajistil osmifinále. Vítěznou trefu zařídil Salah

Salah se vítězným gólem podílel už na pondělní výhře 2:1 nad Zimbabwe. Dnes vstřelil jedinou branku zápasu ve 45. minutě poté, co ho v pokutovém území udeřil soupeř do tváře. Krátce nato byl za faul vyloučen obránce Muhammad Haní a Egypt čekalo bránění těsného náskoku po celý druhý poločas.
Největší naděje na vyrovnání svitla Jihoafričanům v závěru utkání, kdy rozhodčí dlouhé minuty zkoumal u videa ruku Egypťanů v pokutovém území, ale penaltu nakonec neodpískal.
Fotbalisté JAR tak zůstali v tabulce druzí s třemi body za předchozí výhru nad Angolou. Ta se dnes rozešla smírně 1:1 se Zimbabwe, oba týmy tak mají po dvou zápasech bod.
Mistrovství Afriky ve fotbale v Maroku:
Skupina B:
Egypt - JAR 1:0 (1:0)
Skupina A:
Tabulka skupiny B
|1.
|Egypt
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|2.
|JAR
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3.
|Zimbabwe
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|Angola
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1